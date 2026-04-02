Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান বোর্ডকে ধুয়ে দিলেন ইউনিস খান

ক্রীড়া ডেস্ক    
নাসিম শাহর পাশে দাঁড়িয়েছেন ইউনিস। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফের মেয়ে এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় নাসিম শাহকে ২ কোটি রুপি জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছে দেশটির ক্রিকেটাঙ্গনে। এই ইস্যুতে এবার পিসিবিকে ধুয়ে দিলেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার ইউনিস খান।

এই জরিমানাকে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন ইউনিস। একই সঙ্গে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান তিনি, ‘নাসিম ইতোমধ্যে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে এবং জানিয়েছে, তার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এই পোস্টটি করেছিল—যাকে সে বরখাস্তও করেছে। এমন পরিস্থিতিতে বোর্ড চাইলে সতর্কবার্তা বা কম জরিমানার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে পারত। বোর্ডের কাজ খেলোয়াড়দের রক্ষা করা।’

ইরান যুদ্ধের কারণে তেল সাশ্রয় করতে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ম্যাচ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল পিসিবি। এই ঘোষণার পর লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মরিয়ম। ম্যাচের আগে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং অংশগ্রহণকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল পিসিবির মিডিয়া অ্যাকাউন্টে।

পিসিবির পোস্ট কোট-টুইট করে নাসিম লিখেছিলেন, ‘তাঁর (মরিয়ম নাওয়াজ) কেন লর্ডসের রাণীর মতো আচরণ করা হচ্ছে?’ । নাসিমের এই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে বিশ্বজুড়ে তেলের তীব্র সংকট চলছে। তাই তেল সাশ্রয়ে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পিএসএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি। সেখানে মরিয়মের এভাবে মাঠে আসাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি নাসিম। সেই ক্ষোভ থেকেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্টটি মুছে ফেলেন নাসিম। পরে দাবি করা হয় যে পাকিস্তানি বোলারের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল। তবে তাতে মন গলেনি পিসিবির। সংস্থাটি জানায়, নাসিমের মন্তব্য বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ও মিডিয়া নীতিমালার লঙ্ঘনের সামিল। বিশেষ করে আচরণবিধির ২.২৩ ধারায় বোর্ড, তার কর্মকর্তা বা নীতিমালা নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা বা অনুপযুক্ত মন্তব্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী নিজের এই মন্তব্যের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চান নাসিম। তাতেও জরিমানা থেকে রেহাই পাননি তিনি।



খেলাপিসিবিক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

