প্রবাসী আনিকাকে নিয়েই এশিয়ান কাপে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল মঞ্চে খেলার রোমাঞ্চ এখন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এশিয়ার সেরাদের বিপক্ষে লড়তে যাওয়ার আগে আজ ২৬ সদস্যের দল সাজিয়েছে বাফুফে। ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারের এই দলে সবচেয়ে বড় চমক হয়ে এসেছেন সুইডেন প্রবাসী ফুটবলার আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী।
দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল সুইডেন প্রবাসী আনিকাকে নিয়ে। ইউরোপীয় কন্ডিশনে বেড়ে ওঠা এই মিডফিল্ডারের অন্তর্ভুক্তি দলের মাঝমাঠে নতুন গতি যোগ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই দলে আছেন লিগে সর্বোচ্চ ২৫ গোল করা আলপি আক্তার।
গোলবারের নিচে অতন্দ্র প্রহরী রুপনা চাকমার সাথে রক্ষণভাগে থাকছেন শিউলি আজিম ও শামসুন্নাহার সিনিয়র। মাঝমাঠে মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা ও ঋতুপর্ণা চাকমাদের সাথে আনিকার সমন্বয় এখন দেখার বিষয়। অন্যদিকে, গোল করার মূল দায়িত্ব থাকছে তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও উদীয়মান ফরোয়ার্ড সাগরিকার ওপর। নেতৃত্বে থাকছেন আফঈদা খন্দকার।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এশিয়ান কাপে গ্রুপ ‘বি’-তে বাংলাদেশের সঙ্গী এশিয়ার তিন পরাশক্তি—চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ মার্চ চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের অভিযান। এরপর ৬ মার্চ উত্তর কোরিয়া এবং ৯ মার্চ উজবেকিস্তানের বিপক্ষে লড়বে আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন ১৫ কিংবা ১৬ ফেব্রুয়ারি।
এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ দল
গোলরক্ষক: রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী।
ডিফেন্ডার: আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), কোহাতি কিসকু, নবীরন খাতুন, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা খাতুন, সৌরভী আফরিন।
মিডফিল্ডার: স্বপ্না রানী, মুনকি আক্তার, আইরিন খাতুন, শাহেদা আক্তার, উমহেলা মারমা, ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী, উন্নতি খাতুন।
ফরোয়ার্ড: আলপি আক্তার, সৌরভী আকন্দ প্রীতি, মোসাম্মত সুলতানা, তহুরা খাতুন, মোসাম্মত সাগরিকা ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। স্ট্যান্ডবাই: অর্পিতা বিশ্বাস, সিনহা জাহান, শান্তি মার্ডি, তনিমা বিশ্বাস
কেবলমাত্র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটাই খেলা হলো না বাংলাদেশের–একটা আফসোস হয়তো দীর্ঘ দিন থেকে যাবে ক্রিকেটার এবং ভক্তদের। এই ইস্যুতে গত কয়েক দিন ধরেই অস্থিরতা ছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়, গড়িয়েছে অনেক জল। বাংলাদেশের সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত দ্বিমুখী চাপে বাংলাদেশের সব চাওয়া পূরণ করল আইসিসি।১০ মিনিট আগে
পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় বেশ বিপাকেই পড়েছে আইসিসি। গত কালকের বৈঠক শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে বলে গুঞ্জন ওঠেছে। এরই মাঝে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পাকিস্তানকে অনুরোধ জানালেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।২৯ মিনিট আগে
লিগ পর্বে জাতীয় দলের আদলে গড়া লিটন দাসের ধূমকেতু একাদশকে হারিয়ে দিয়েছিল জাতীয় দলের আশপাশে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া নাজমুল হোসেন শান্তর দুর্বার একাদশ। আজ অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপের ফাইনালে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিল দুর্বার। কিন্তু এবার শেষ হাসি হেসেছে লিটনের দল। ৭ রানে জিতেছে ধূমকেতু১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে আইসিসি–এমন খবর প্রকাশ করেছিল বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। তবে এসব হুমকিতে পিসিবি কিংবা পাকিস্তান সরকার ভীত নয় বলে জানালেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।১ ঘণ্টা আগে