রেকর্ড গড়ে হাজার রান ছুলেন তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ হারলেও সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে ফিফটি তুলে নেন তানজিদ হাসান তামিম। আজও অর্ধশতকের দেখা পেয়েছেন। তার আগে এই সংস্করণে হাজারতম রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। তাও আবার রেকর্ড গড়ে।
৯৬৭ রান নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টিতে ব্যাট করতে নেমেছিলেন তামিম। খ্যারি পিয়েরের করা ইনিংসের দশম ওভারের চতুর্থ বলে চার মেরে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম এক হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। চার অঙ্কের ঘরে যেতে তাঁর লাগল ৪২ ইনিংস। আগের রেকর্ডটি ছিল তাওহীদ হৃদয়ের দখলে। টি–টোয়েন্টিতে এক হাজার রান করতে ৪৫ ইনিংস ব্যাট করেছিলেন এই মিডলঅর্ডার।
রেকর্ড গড়ে টি–টোয়েন্টিতে হাজারতম রানের মাইলফলক স্পর্শ করার দিনে শুরুতেই দুইবার জীবন পান তামিম। ফিফটির পরও ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান তিনি।
টি–টোয়েন্টিতে দ্রুততম এক হাজার রান করা বাংলাদেশি ব্যাটারদের তালিকার তিনে আছেন তামিম ইকবাল খান। ৪৯ ইনিংস ব্যাট করেছেন সাবেক অধিনায়ক। চারে থাকা লিটন দাসের লেগেছে ৫১ ইনিংস। সমান ইনিংস ব্যাট করে এই সংস্করণে এক হাজার রানের দেখা পান সাকিব আল হাসান।
একনজরে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম এক হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন যারা
তানজিদ হাসান তামিম (৪২)
তাওহীদ হৃদয় (৪৫)
তামিম ইকবাল (৪৯)
লিটন দাস (৫১)
সাকিব আল হাসান (৫১)
রোমারিও শেফার্ডের করা ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম বলে জেসন হোল্ডারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তানজিদ হাসান তামিম। প্যাভিলিয়নে হাঁটার সময় তাঁর নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৮৯ রানের ইনিংস। তামিমের এই ইনিংস দেখে অবশ্য বাংলাদেশের দলগত সংগ্রহ নিয়ে খুশি হওয়ার উপায় নেই।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।
তামিম ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেললেও বাকিরা হতাশ করেছেন। বাংলাদেশও পায়নি বড় পুঁজি। স্কোরবোর্ডে ১৫১ রান তুলেছে লিটন দাসের দল। দলীয় ৪৪ রানে পারভেজ হোসেন ইমন ও অধিনায়কের বিদায়ের পর সাইফ হাসানকে নিয়ে দলের হাল ধরেন তামিম। ১৫তম ওভারে হোল্ডারের শিকার হয়ে সাইফ ফেরার আগে তৃতীয় উইকেটে যোগ হয় ৬৩ রান। ২৩ রান করেন এই ব্যাটার। এই জুটির পর আর যোগ্য সঙ্গ পাননি তামিম।
বিস্তারিত আসছে.....
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতের ব্যাটিং শেষ হতেই জয়ের আভাস পায় অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১২৫ রানে অলআউট হয় সফরকারী দল। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪০ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।
রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার মার্শ এবং ট্রাভিস হেড। তাঁদের বিদায়ের পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। এরপরও জয় পেতে কোনো সমস্যা হয়নি অজিদের। উদ্বোধনী জুটিতে মাত্র ৪.৩ ওভারে ৫১ রান তোলেন মার্শ ও হেড। হেডকে তিলক বর্মার ক্যাচ বানিয়ে এই জুটি ভাঙেন বরুণ চক্রবর্তী। ১৫ বলে ২৮ রান এনে দেন হেড।
দলীয় ৮৭ রানে বিদায় নেন মার্শ। তার আগে ২৬ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে ৪৬ রান করেন অধিনায়ক। এরপর টিম ডেভিড, জশ ইংলিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্টকেও হারায় অস্ট্রেলিয়া। ইংলিস ২০ ও ওয়েন করেন ১৪ রান। ৬ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের হয়ে যশপ্রীত বুমরা, কুলদীপ যাদব ও বরুণ দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ভারত। ৫০ রানের আগেই তাদের ইনিংসের অর্ধেক সাজঘরে ফেরত যায়। ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। সতীর্থদের বাজে ব্যাটিংয়ের দিনে ভারতের হয়ে ঝোড়ো ব্যাট করেছেন অভিষেক শর্মা। ৩৭ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন এই ওপেনার।
হার্শিত রানার অবদান ৩৫ রান। ৩৩ বল খেলেন তিনি। বাকিদের আর কেউ দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বেশি চমক দেখিয়েছেন জশ হ্যাজলউড। মাত্র ১৩ রানের বিনিময়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। জাভিয়ের বার্টলেট ও নাথান এলিসের শিকার দুটি করে উইকেট।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ। শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব বাদ পড়েছেন। একাদশে এসেছেন শেখ মেহেদী হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, শরীফুল ইসলাম ও নুরুল হাসান সোহান। তিন স্পিনার ও দুই পেসার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে আছেন শরীফুল ও তাসকিন আহমেদ। স্পিন বোলিং লাইনআপে অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের সঙ্গে আছেন নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ নিয়মিত অধিনায়ক শাই হোপকে বিশ্রাম দিয়েছে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন রস্টন চেজ। একাদশে আনা হয়েছে তিন পরিবর্তন। হোপের পাশাপাশি নেই জেইডেন সিলস ও শারফেন রাদারফোর্ড। বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে একাদশে এসেছেন আমির জাঙ্গু, আকিম আগুস্তে ও গুড়াকেশ মতি।
বাংলাদেশের একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, জাকের আলী অনিক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশ
আকিম আগুস্তে, আমির জাঙ্গু, অ্যালিক অ্যাথানেজ, রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, ব্র্যান্ডন কিং, রভম্যান পাওয়েল, রোমারিও শেফার্ড, খ্যারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। কিন্তু ম্যাচটি মাঠেই গড়াতে পারল না।
বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির অবদানও অপরিসীম। ১১৯ বলে ১১ চারে করেন ১০১ রান। সিরিজের শেষ তিন ওয়ানডে হবে রাজশাহীতে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।