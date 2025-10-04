Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে তিন দিনও লাগল না ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা করেছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটারদের মতো ছড়ি ঘুরিয়েছেন ভারতের বোলাররাও। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ছড়ি ঘোড়ানো ভারত ম্যাচটি জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে পরশু। তবে এই ম্যাচের ফল আসতে তিন দিনও লাগেনি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচে খেলা হয়েছে ২১৭ ওভার ২ বল। পড়েছে ২৫ উইকেট। ১৪০ রানে জিতে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

মাদক পাচার: ইয়াবার আঁতাতে জড়িত সবাই

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এতো আলোচনা

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা প্রশাসনে থাকবে কট্টর জায়নবাদী ও বিলিয়নিয়ার, নথি ফাঁস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে তিন দিনও লাগল না ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে তিন দিনও লাগল না ভারতের

ভারত-আফগানিস্তানের বিপক্ষে এতটা অপ্রতিরোধ্য সোহান

ভারত-আফগানিস্তানের বিপক্ষে এতটা অপ্রতিরোধ্য সোহান

বিসিবির নির্বাচন থেকে সরে গেলেন আরেক প্রার্থী

বিসিবির নির্বাচন থেকে সরে গেলেন আরেক প্রার্থী

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামল নিউজিল্যান্ড, খেলা দেখবেন কোথায়

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামল নিউজিল্যান্ড, খেলা দেখবেন কোথায়