ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে তিন দিনও লাগল না ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা করেছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটারদের মতো ছড়ি ঘুরিয়েছেন ভারতের বোলাররাও। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ছড়ি ঘোড়ানো ভারত ম্যাচটি জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে পরশু। তবে এই ম্যাচের ফল আসতে তিন দিনও লাগেনি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচে খেলা হয়েছে ২১৭ ওভার ২ বল। পড়েছে ২৫ উইকেট। ১৪০ রানে জিতে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।
একই ভেন্যুতে টানা দুই টি-টোয়েন্টি। চিত্রনাট্যও একই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ পেয়েছে শ্বাসরুদ্ধকর জয়। দুইবারই বাংলাদেশকে খাদের কিনারা থেকে বাঁচিয়েছেন নুরুল হাসান সোহান।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ঘটছে একের পর এক নাটকীয়তা। একের পর এক প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান বাদল গত রাতে সরে দাঁড়িয়েছেন বিসিবির নির্বাচন থেকে। এবার নাম প্রত্যাহার করেছেন আরেক প্রার্থী।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির মধ্যে প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে গতকাল বৃষ্টির বাগড়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। একই ভেন্যুতে আজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজ...২ ঘণ্টা আগে
এই ভালো তো এই খারাপ—মোস্তাফিজুর রহমানের ক্যারিয়ার চলছে এভাবেই। কখনো স্লোয়ার-কাটারের জাদুতে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করছেন; আবার কখনো মুক্তহস্তে রান বিলিয়ে দিচ্ছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও মোস্তাফিজের যাচ্ছে অম্লমধুর। এরই মধ্যে তিনি করে ফেলেছেন এক বিশ্ব রেকর্ড।৩ ঘণ্টা আগে