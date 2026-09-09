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ক্রিকেট

অভিষেকেই ১৫০ রানের ইনিংসে হারমানের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৪৬
অভিষেকেই ১৫০ রানের ইনিংসে হারমানের বিশ্ব রেকর্ড
১৫০ রানের ইনিংস খেলে আউট হন এই ব্যাটার। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়ানডে অভিষেকেই দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার জর্ডান হারমান। নামিবিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১২৬ বলে ১৫০ রানের ইনিংস খেলে ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন তিনি।

নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরু থেকেই স্বাগতিক বোলারদের ওপর চড়াও হন হারমান। ১২৬ বলের ইনিংসে ১৭ চার ও তিন ছক্কা হাঁকান এই বাঁহাতি ওপেনার।

এই ইনিংসের মধ্য দিয়ে ওয়ানডে অভিষেকের প্রথম ইনিংসেই ১৫০ রান করা মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার বনে গেলেন হারমান। এর আগে এই কীর্তি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক ব্যাটার ম্যাথু ব্রিজকের। ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে ১৪৮ বলে ১৫০ রান করেছিলেন তিনি। এবার একই রান করে তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসালেন হারমান।

অল্পের জন্য এককভাবে রেকর্ডটি নিজের করে নিতে পারেননি হারমান। ৪২তম ওভারের পঞ্চম বলে তাঁকে থামান রুবেন ট্রাম্পেলম্যান। সাজঘরে ফেরার আগে আর মাত্র এক রান করতে পারলেই ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ রানের নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়তেন তিনি।

হারমানের ১৫০ রানে ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৪৮ রান করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই ইনিংস খেলার পথে দুটি জুটি গড়েন হারমান। দ্বিতীয় উইকেটে টনি ডি জর্জির সঙ্গে ১৬৬ বলে ১৯০ রান যোগ করেন। ডি জর্জি ৮৪ বলে ৭২ রান করে আউট হন। এরপর ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৪৫ বলে আরও ৫৯ রান এনে দেন হারমান। ব্রেভিসের ৩৩ রান করে ফিরলে এই জুটি ভাঙে।

ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের তালিকার তিনে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ডেসমন্ড হেইন্স। ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে ১৩৬ বলে ১৪৮ রান করেছিলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
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