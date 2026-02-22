‘ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা পাকিস্তানকে গালিগালাজ করে’

বলছেন আমির
পাকিস্তানের টিভি শো ‘হারনা মানা হ্যায়’তে অভিষেক শর্মা এবং ভারতীয় দল নিয়ে মন্তব্য করে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছেন মোহাম্মদ আমির। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে তুলোধুনো করছেন ভারতের ভক্তরা। এরপরও ভারতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেই যাচ্ছেন আমির।
ওই টিভি শোতে উপস্থিত হয়ে এবার আমির বললেন, পাকিস্তানকে গালিগালাজ করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। তবে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা ভারতকে নিয়ে কোনো ধরনের বাজে মন্তব্য করে না বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার।
সম্প্রতি আমির মন্তব্য করেন, টেকনিক না থাকায় অভিষেক শর্মাকে কোনো ব্যাটারই মনে করেন না তিনি। অভিষেককে কেবলই একজন স্লগার মনে হয় তাঁর কাছে। এরপর ভারতকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন আমির। তাঁর দাবি–টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকেই বিদায় নেবে সূর্যকুমার যাদবের দল। এই দুটি মন্তব্যের পর আলোচনার ঝড় ওঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট পাড়ায়। আমিরকে নিয়ে আলোচনা যেন থামছেই না।
সাম্প্রতিক ইস্যুতে আমির বলেন, ‘আমি শুধু আমার মতামত দিয়েছি। ভারত যখন ভালো খেলে, সবসময় প্রশংসা করেছি। আগেও বলেছি, সবারই উচিত অন্যের মতামতকে সম্মান করা। ভারতের কিছু সাবেক ক্রিকেটার যে ধরনের কথা বলে! তাদের ভাষা এত বাজে! তারা পাকিস্তানকে গালিগালাজ করে। আমরা (পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা) সেটা করি না। একটি উদাহরণ দেখান যে আমি কখনো ভারতকে নিয়ে বাজে কিছু বলেছি কি না।’
অভিষেকের ওই মন্তব্যের ব্যাখ্যায় আমির বলেন, ‘অভিষেককে নিয়ে আমি বলেছি যে, তার ডিফেন্সিভ কৌশল সেই। একজন ক্রিকেটার, যে বল ঠেকাতে পারে না, তাকে (স্লগার ছাড়া) আর কী বলা যায়। সে যদি বলের লাইন আসতে না পারে এবং ডিফেন্স করতে না পারে, তাহলে তাকে কী বলব, কেউ আমাকে বলে দিতে পারেন।’
ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিয়েছেন আমির, ‘অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সবার মতামত তো আর একরকম হবে না। খেলাটি আমরা খেলেছি, জানি কীভাবে কী হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত যেভাবে খেলছে এই টুর্নামেন্টে, আমার মতে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তাদের চেয়ে ভালো।’
না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের মা মমতাজ বেগম। আজ সকালে খুলনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।১৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশে এসে পরিবেশের সঙ্গে তখনো ঠিকঠাকভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি। এর মধ্যেই সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকীকে উড়াল দিতে হলো আরেক দেশে। এশিয়ান কাপ খেলতে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো অস্ট্রেলিয়ায় অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল।২৪ মিনিট আগে
বয়স দিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে যে মাপা যায় না, সেটা এখন অনেক পুরনো কথা। ৪১ এ পা দিলেও যেন থামার নাম নেই এই ফরোয়ার্ডের। মাঠে নামলেই গোল করাকে নিয়মে পরিণত করেছেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় আরও একবার নিজের জাত চেনালেন রোনালদো।২ ঘণ্টা আগে
গতবার ফাইনালে খেলেও শিরোপা জেতা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। যাদের কাছে হেরে সেবার শিরোপাবঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দল, সেমিফাইনালে সেই পাকিস্তানকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। তাহলে এবার কী ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বাংলাদেশের!২ ঘণ্টা আগে