ক্রিকেট

মা হারালেন শেখ মেহেদী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মেহেদীর মা মমতাজ বেগম। ছবি: সংগৃহীত

না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের মা মমতাজ বেগম। আজ সকালে খুলনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

মেহেদীর মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি। এই বিবৃতিতে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা লেখেছে, ‘মমতাজ বেগমের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গভীর শোক প্রকাশ করছে। বিসিবি শেখ মেহেদী হাসান এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
