মা হারালেন শেখ মেহেদী

না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের মা মমতাজ বেগম। আজ সকালে খুলনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
মেহেদীর মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি। এই বিবৃতিতে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা লেখেছে, ‘মমতাজ বেগমের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গভীর শোক প্রকাশ করছে। বিসিবি শেখ মেহেদী হাসান এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে।’
বাংলাদেশে এসে পরিবেশের সঙ্গে তখনো ঠিকঠাকভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি। এর মধ্যেই সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকীকে উড়াল দিতে হলো আরেক দেশে। এশিয়ান কাপ খেলতে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো অস্ট্রেলিয়ায় অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল।২৪ মিনিট আগে
পাকিস্তানের টিভি শো ‘হারনা মানা হ্যায়’তে অভিষেক শর্মা এবং ভারতীয় দল নিয়ে মন্তব্য করে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছেন মোহাম্মদ আমির। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে তুলোধুনো করছেন ভারতের ভক্তরা। এরপরও ভারতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেই যাচ্ছেন আমির।৩৩ মিনিট আগে
বয়স দিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে যে মাপা যায় না, সেটা এখন অনেক পুরনো কথা। ৪১ এ পা দিলেও যেন থামার নাম নেই এই ফরোয়ার্ডের। মাঠে নামলেই গোল করাকে নিয়মে পরিণত করেছেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় আরও একবার নিজের জাত চেনালেন রোনালদো।২ ঘণ্টা আগে
গতবার ফাইনালে খেলেও শিরোপা জেতা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। যাদের কাছে হেরে সেবার শিরোপাবঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দল, সেমিফাইনালে সেই পাকিস্তানকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। তাহলে এবার কী ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বাংলাদেশের!২ ঘণ্টা আগে