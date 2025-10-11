ব্যাটারদের কাজটা সহজ করে দিলেন বোলাররা

ক্রীড়া ডেস্ক
দারুণ একটা গুগলি দিয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। সেটি বুঝতেই পারেননি ইব্রাহিম জাদরান। মিডল স্টাম্পের আশে পাশে পিচ করা বল সামনের পায়ের ভেতরের অংশে লাগে। বাধা না পেলে বল ছুঁয়ে যেত লেগ স্টাম্পের বাইরের অংশ। এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন তোলেন আম্পায়াররা। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় বেঁচে যান ইব্রাহিম।
আফগান ইনিংসের ২৭তম ওভারে তখন ইব্রাহিমের রান ছিল ৬০। আফগানিস্তানের ৪ উইকেটে ১১০। এরপর ৪০তম ওভারেও রিশাদকে ফিরতি ক্যাচ দিয়েছিলেন ইব্রাহিম। উঁচু হয়ে আসা বল লাফিয়ে তালুতে জমাতে চেয়েছিলেন রিশাদ। কিন্তু এবারও বেঁচে যান ইব্রাহিম। তবে সেঞ্চুরি করতে পারেননি তিনি। সেঞ্চুরি থেকে পাঁচ রান দূরত্বে তাঁকে ফিরিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ১৪০ বলে খেলা তাঁর ৯৫ রানের ইনিংসের সুবাদেই আফগানরা ৪৪.৫ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১৯০ রান। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ওয়ানডেতে প্রথম ইনিংসে এটাই কোনো দলের সর্বনিম্ন রান। এর আগের সর্বনিম্ন ছিল পাকিস্তানের ১৯৭; ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান।
জয়ের জন্য এখন বাংলাদেশের ব্যাটারদের তুলতে হবে ১৯১ রান। লক্ষ্যটা নাগালেই দলের, যদি বোলারদের মতো ব্যাটাররাও নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারেন।
সিরিজ বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে দুর্দান্ত করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। তাসকিন আহমেদ ও হাসান মাহমুদের জায়গায় মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেনকে নিয়ে খেলতে নামা বাংলাদেশ নিয়মিত বিরতিতেই আফগানদের উইকেট নিয়েছে।
দারুণ এক শর্ট বলে তানজিম হাসান সাকিব ফেরান রহমানউল্লাহ গুরবাজকে (১১)। লেগ স্টাম্পে থাকা শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলে ডিপ স্কয়ার লেগে জাকের আলীকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন গুরবাজ। আফগানিস্তানের রান তখন ১৮। এরপর তিনে ব্যাটিংয়ে আসা সেদিকউল্লাহ তাহলকে ফেরান তানভিরুল ইসলাম। তাঁকে ডাউন দ্য উইকেটে খেলতে গিয়ে অং অনে তানজিমের হাতে ক্যাচ দেন আতাল (৮)।
৩৮ রানে ২ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর উইকেটে ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন ইব্রাহিম জাদরান ও রহমত শাহ। কিন্তু তানভিরের লেগ স্টাম্পের বাইরের বল বল ডিপ মিডউইকেটে পাঠিয়ে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে সমস্যা অনুভব করেন তিনি। শুশ্রূষা নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই বুঝতে পারেন, খেলার মতো অবস্থা নেই তাঁর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়ে যান তিনি। যদি পরে আরেক দফায় মাঠে ব্যাট করতে নেমেছিলেন, কিন্তু মাত্র এক বল খেলেই উঠে যান তিনি। আর তাতেই আফগান ইনিংসের সমাপ্তি। ৪৪.৫ ওভারে আফগানরা তোলেন ১৯০ রান।
বল হাতে সবচেয়ে সফল মেহেদী হাসান মিরাজ। প্রথম ওয়ানডেতে দলের সর্বোচ্চ স্কোরার মিরাজ এদিন ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব ও রিশাদ হোসেন।
