Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএল থেকে বিদায় নিয়ে উইকেটের সমালোচনায় লিটন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৫৪
বিপিএল থেকে বিদায় নিয়ে উইকেটের সমালোচনায় লিটন
বিপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে লিটনের রংপুর রাইডার্স। ফাইল ছবি

অল্প পুঁজি নিয়েও সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল রংপুর রাইডার্স। তাতে অবশ্য কাজের কাজ হয়নি। এলিমিনেটরে শেষ বলের নাটকীয়তায় মেহেদী হাসান মিরাজের দলের কাছে ২ উইকেটে হেরে বিপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে রংপুর। টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়ার পর উইকেট নিয়ে সমালোচনা করেছেন দলটির অধিনায়ক লিটন দাস।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন ব্যাট হাতে দুই দলকেই ভুগতে দেখা গেছে। বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন পেসাররা। দুই দলের পতন হওয়া ১৬ উইকেটের মধ্যে ১১টাই নিয়েছেন পেসাররা। আগে ব্যাট করে রংপুরের পুঁজি ছিল ১১১ রানের। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও বেগ পেতে হয়েছে সিলেটকে। জমে ওঠা ম্যাচে শেষ ওভারে তাদের সামনে ৯ রানের সমীকরণ দাঁড়ায়। প্রথম ৫ বলে মাত্র ৩ রান দেন রংপুরের পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। হারের শঙ্কা তৈরি হয় সিলেট শিবিরে।

জেতার জন্য শেষ বলে ৬ রান দরকার ছিল সিলেটের। স্ট্রাইকে ছিলেন ক্রিস ওকস। রংপুরের ডাগআউট তখন যেন জয়ের অপেক্ষা। নিজেদের জন্য সমীকরণ সহজ হয়ে আসায় চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ান রংপুরের দুই মিকি আর্থার ও মোহাম্মদ আশরাফুল। রিজার্ভ খেলোয়াড় এবং স্টাফদেরও মুখেও ছিল হাসির ছাপ। কিন্তু সবাইকে হতাশ করতে বেশি সময় নেননি ওকস। ফাহিমের করা শেষ বলে ডিপ এক্সট্রা কাভার দিয়ে ছয় মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই ইংলিশ অলরাউন্ডার। সেই সঙ্গে সিলেটের ডাগআউট এবং গ্যালারিতে শুরু হয় উদযাপন। বিপরীত চিত্র রংপুর শিবিরে। কেউ মাঠেই বসে পড়েন। কাউকে দেখা যায় মন খারাপ করে মাঠ ছাড়তে। দুই দলের লড়াই ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত মিরপুরের বাজে উইকেটের আলোচনা সামনে ওঠে এসেছে।

এলিমিনেটরে হেরে লিটন বলেন, ‘আমি বলতে চাই, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার জন্য এটি আদর্শ উইকেট ছিল না, বিশেষ করে কোয়ালিফায়ারের মতো পর্বে এসে। এটি (উইকেট) কেবল বোলারদের জন্য ছিল।’

বিষয়:

খেলালিটন দাসক্রিকেটবিপিএলরংপুর রাইডার্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার

বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার

বিপিএল থেকে বিদায় নিয়ে উইকেটের সমালোচনায় লিটন

বিপিএল থেকে বিদায় নিয়ে উইকেটের সমালোচনায় লিটন

শেষ বলে ছক্কা মেরে রংপুরকে বিদায় করলেন সিলেটের ওকস

শেষ বলে ছক্কা মেরে রংপুরকে বিদায় করলেন সিলেটের ওকস

ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের নতুন দুশ্চিন্তা

ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের নতুন দুশ্চিন্তা