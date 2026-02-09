পাকিস্তান থেকে কী নিয়ে ফিরছেন বিসিবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবার যে সময়ে পাকিস্তানে গেছেন, দেশটিতে চলছে বসন্ত উৎসব। বসন্ত উৎসবে গিয়েই পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উৎসবে অংশ নিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। নিজে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। লাহোরে গতকাল ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ কতটা ‘জিততে’ পেরেছে, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। তবে গতকাল মধ্যরাতে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি লাহোর বিদায় জানিয়েছেন বুলবুল। দুজনের হাসিমুখ বলে দিচ্ছে বৈঠক বৃথা যায়নি।
বুলবুল পাকিস্তানে কতই তো গেছেন। তবে এবারের আচমকা পাকিস্তান সফরটা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। লাহোরে বিসিবি সভাপতি গেছেন বড় এক দেনদরবারে অংশ নিতে। লাহোরে পৌঁছাতেই তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সদর দপ্তরে যেতেই বুলবুলকে জড়িয়ে ধরেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। একে অন্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বুলবুলকে স্বাগত জানানোর সময় পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সালমান নাসির এবং পিসিবি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা আমির মীরও উপস্থিত ছিলেন।
লাহোরে গত রাতে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ছিল মূলত ত্রিপক্ষীয়। নাকভি-বুলবুলের সঙ্গে এই সভায় ছিলেন আইসিসির প্রতিনিধি সদস্য। এই সভায় না থেকেও খুব ভালোভাবেই ছিল ভারত। আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা উপস্থিত ছিলেন। তিনি আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরুতে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ও বুলবুল নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরেছেন। পরে তাঁরা বৈঠকে যোগ দিয়েছেন আইসিসির প্রতিনিধির সঙ্গে।
গত বছরের জুলাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায়। নাকভি-বুলবুলসহ এসিসির সদস্যদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না ভারতের কেউ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সেই সভা নিয়ে তুমুল বিরোধিতা করেছিল। শেষ পর্যন্ত ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিল তারা। এসিসির এজিএম ও ২০২৫ এশিয়া কাপ সফলভাবে আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বিসিবি সভাপতি। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই বুলবুলের প্রতি অন্যরকম সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে নাকভির। আর দুই দেশের সাম্প্রতিক সুসম্পর্ক তো আছেই।
লাহোরে বৈঠকের আলোচনার ইস্যু মূলত বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ না হলে যে আইসিসির বিরাট আর্থিক ক্ষতি, সেটা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়া আইসিসি সমাধানের পথ খুঁজেছে এই বৈঠকে। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশও। বিসিবি ও পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা খেলতে পাকিস্তান রাজি হতে পারে। নাকভি এ বিষয়ে তাঁদের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।
লাহোরে এই ত্রিমুখী বৈঠকে যোগ দিতে অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই পাকিস্তানে যেতে হয়েছে বুলবুলকে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশও। কারণ, বাংলাদেশের সমর্থনেই পাকিস্তান সরকার ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ৪ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশকেও ‘পুষিয়ে’ দিতে পারে আইসিসি। সেই ‘পুষিয়ে দেওয়া’ হতে পারে আর্থিকভাবে, হতে পারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কোনো আইসিসির ইভেন্ট আয়োজনের স্বত্ব দিয়েও। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপের লাভের ভাগ দিতে পারে আইসিসি। ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব আইসিসির ‘শাস্তিমূলক ব্যবস্থা’র আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেসব থেকেও বের হয়ে আসতে পারে তারা। কিংবা ভিন্নভাবেও বাংলাদেশকে কোনো ‘সান্ত্বনা’ বা সমর্থনসূচক বিবৃতিও দিতে পারে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এখন পর্যন্ত লাহোরের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের কোনো পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মেলেনি। বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র শুধু জানিয়েছে, বিসিবি সভাপতি নিজেদের অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। সেটির প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেনদরবার চলেছে।
নিরাপত্তার কারণে ভারতে যেতে না চাওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে পাশে পেয়েছে বাংলাদেশ। তাদের সমর্থনে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। এসব কারণেই বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পাকিস্তান সফরটা হয়ে উঠেছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে ইতালি। বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হবে স্কটল্যান্ড-ইতালি বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডকেই হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। আর এবারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করার কারণে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর পরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) দুশ্চিন্তা এখনো দূর হয়নি। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আইসিসির বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, সেটা মাঠে গড়ানো নিয়ে এখনো রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এ ব্যাপারে এখনো দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।
ইতালির নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে নীল জার্সি গায়ে ফুটবল মাঠে দৌড়ানো অকুতোভয় কিছু যোদ্ধার ছবি। চারবারের ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী দেশটির পরিচয় যুগ যুগ ধরে অনেকটা ফুটবলেই সীমাবদ্ধ। তবে আজ এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে হচ্ছে। প্রথমবারের মতো ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে পা রাখছে ইতালি। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে আজ প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ১১টায় স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে তারা।
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। অথচ বড় সংগ্রহ তুলতে হিমশিম খেল শ্রীলঙ্কা। শেষ দিকে কামিন্দু মেন্ডিসের ঝড়ে লড়াকু সংগ্রহ দাঁড় করায় স্বাগতিকেরা। একসময় কোণঠাসা হয়ে পড়লেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৬৩ রানে থামে তারা। প্রথম ইনিংসেই বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল শ্রীলঙ্কার এক ক্রিকেটারের।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে ইতালি। বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হবে স্কটল্যান্ড-ইতালি বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডকেই হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। আর এবারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করার কারণে। স্কটল্যান্ড-ইতালি ম্যাচের পাশাপাশি বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
স্কটল্যান্ড-ইতালি
সরাসরি
বেলা সাড়ে ১১ টা
জিম্বাবুয়ে-ওমান
সরাসরি
বেলা সাড়ে ৩টা
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
সরাসরি
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
টি স্পোর্টস
অদম্য কাপ
ফাইনাল
ধূমকেতু-দুর্বার
সরাসরি
সন্ধ্যা ৬ টা টি স্পোর্টস ইউটিউব
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর পরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) দুশ্চিন্তা এখনো দূর হয়নি। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আইসিসির বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, সেটা মাঠে গড়ানো নিয়ে এখনো রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এ ব্যাপারে এখনো দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।
সূচি অনুযায়ী কলম্বোর প্রেমাদাসায় ১৫ ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপের ম্যাচ। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর খেলা মাঠে গড়াতে বাকি নেই এক সপ্তাহও। এমন পরিস্থিতিতে আইসিসির প্রতিনিধি সদস্যরা গতকাল বৈঠকে বসেছেন পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপারের গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৈঠক থেকে বড়সড় কিছু আসতে যাচ্ছে। সূত্রের বরাতে পাকিস্তানের এই সংবাদমাধ্যম আরেক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে ভারত-ম্যাচ বয়কট ইস্যুতে আলাপ-আলোচনা করতে যাচ্ছেন।
কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) পরশু পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে। এরপরও স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই আইসিসির। কারণ, ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকারের এক্স হ্যান্ডলে ভারত-ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি শাহবাজ তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়েছেন, ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কোনো উপায় নেই পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের সমর্থনেই পাকিস্তান এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে না যেতে চাওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।
পাকিস্তানকে ভারত-ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে আনার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। আইসিসি চিঠি চালাচালি এমনকি সরাসরি বৈঠকও করছে পিসিবির কর্তাদের সঙ্গে; তাতেও কাজ হয়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই সমাধানের পথ খুঁজতে লাহোরে পিসিবি-বিসিবি-আইসিসির বৈঠকের আয়োজন। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর প্রতিনিধি হয়ে সমঝোতা করতে লাহোরে সিঙ্গাপুরের ইমরান খাজার উপস্থিতি। এই বৈঠকে উপস্থিত হতেই তাড়াহুড়ো করে পাকিস্তানে যেতে হয়েছে বুলবুলকে। গত পরশু মধ্যরাতে রওনা দিয়ে কাল সকালে প্রথমে করাচি, পরে লাহোরে গেছেন বিসিবি সভাপতি। লাহোরে পিসিবির সদর দপ্তরে বুলবুলের বৈঠকটা মূলত পাকিস্তান ও আইসিসির প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আইসিসির প্রতিনিধি হয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যান ও সিঙ্গাপুর ক্রিকেট বোর্ডের প্রশাসক ইমরান খাজা।
শুরুতে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ও বুলবুল নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরেছেন। এরপর আইসিসির বৈঠকে যোগ দেন তাঁরা। মূলত পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়া আইসিসি সমাধানের পথ খুঁজেছে এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হওয়া এই বৈঠক থেকে কী পেয়েছে বাংলাদেশ, সেটিই ছিল বাংলাদেশি দর্শকদের মধ্যে বড় কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। রাত ১০টায় বিসিবি ও পাকিস্তান সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেল, নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা খেলতে পাকিস্তান রাজি হতে পারে।
পিসিবির নরম সুর মানে নিশ্চয় তাদের কিছু চাওয়া পূরণ করতে যাচ্ছে আইসিসি। আইসিসি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু তাতে তো আর এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হবে না বাংলাদেশের। কারণ, এরই মধ্যে বাংলাদেশের জায়গায় টুর্নামেন্টে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে স্কটল্যান্ড। একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশকেও ‘পুষিয়ে’ দিতে পারে আইসিসি। সেই ‘পুষিয়ে দেওয়া’ হতে পারে আর্থিকভাবে, হতে পারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কোনো আইসিসির ইভেন্ট আয়োজনের স্বত্ব দিয়েও। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপের লাভের ভাগ দিতে পারে আইসিসি। ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব আইসিসির ‘শাস্তিমূলক ব্যবস্থা’র আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেসব থেকেও বের হয়ে আসতে পারে তারা। কিংবা ভিন্নভাবেও বাংলাদেশকে কোনো ‘সান্ত্বনা’ বা সমর্থনসূচক বিবৃতিও দিতে পারে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ১০টা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মেলেনি লাহোরে বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে। বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র শুধু জানিয়েছে, বিসিবি সভাপতি নিজেদের অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। সেটির প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেনদরবার চলেছে। বিসিবি সভাপতিকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসীই দেখা গেছে সভায়।
ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে পাকিস্তান সরে না এলে বিশাল অঙ্কের ক্ষতি গুনতে হবে আইসিসিকে। বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই অঙ্কটা ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে আইসিসির সঙ্গে সম্প্রচার ও স্পনসরশিপ চুক্তি বাতিল করতে পারে জিও স্টার। এমন কিছু হলে নিশ্চিতভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে আইসিসি। সংস্থাটির আয়ের বেশির ভাগই আসে এই চুক্তি থেকে।
ইতালির নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে নীল জার্সি গায়ে ফুটবল মাঠে দৌড়ানো অকুতোভয় কিছু যোদ্ধার ছবি। চারবারের ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী দেশটির পরিচয় যুগ যুগ ধরে অনেকটা ফুটবলেই সীমাবদ্ধ। তবে আজ এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে হচ্ছে। প্রথমবারের মতো ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে পা রাখছে ইতালি। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে আজ প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ১১টায় স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে তারা।
ইতালীয় ক্রিকেট ফেডারেশনের কর্মকর্তা রিকার্ডো মাজ্জিও এই অর্জনকে দেখছেন এক স্বপ্নপূরণ হিসেবে। তিনি বলেন, ‘আমরা কীভাবে বিশ্বকাপে পৌঁছালাম? ইতালিতে আমরা একে বলি ইতালীয় মিরাকল।’ ফুটবল-পাগল এক দেশে ক্রিকেটের উত্থান সত্যিই অবিশ্বাস্য। তবে তারা শুধু অংশ নিতেই ভারতে আসেনি। মাজ্জিও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ‘আমরা বিশ্বকাপে এসেছি এবং বিশ্বাস করুন, শুধু একবার হাজিরা দিতে আসিনি।’ তাঁর মতে, ‘আবেগ এবং ইতালীয় ধাঁচে কাজ করার ধরনই আমাদের এই অলৌকিক সাফল্যের মূল কারণ।’
ইতালি দলের অধিনায়ক ৪২ বছর বয়সী ওয়েন ম্যাডসেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার আগে নিজ দেশের হয়ে ফিল্ড হকি বিশ্বকাপ খেলেছেন। ক্রিকেটে ইতালির জার্সি গায়ে নামলে তৈরি হবে এক বিরল রেকর্ড। ম্যাডসেন বলেন, ‘ইতালির অধিনায়কত্ব করাকে আমি কোনোভাবেই হালকাভাবে নিই না।’
ভারতের ক্রিকেট উন্মাদনা দেখে অভিভূত ম্যাডসেন আরও যোগ করেন, ‘ভারত একটি ক্রিকেট-পাগল দেশ এবং খেলোয়াড় হিসেবে এখানে খেলতে আসা আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের।’ তাই দলের প্রতি তাঁর বার্তা খুব সহজ, ‘আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো খেলাটা উপভোগ করা।’
বাছাইপর্ব থেকে উঠে আসা ইতালি দলের ড্রেসিংরুম যেন এক খুদে বিশ্ব। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের এই মেলায় সংহতির ভাষা হিসেবে কাজ করছে ‘ইতালীয়’। কোচ জন ডেভিসন জানান, খেলোয়াড়েরা একে অপরের সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, ‘ড্রেসিংরুমে ইতালীয় ভাষা শুনতে পাওয়াটা সত্যিই দারুণ। আমরা ইতালীয় দল... আপনি এই ছেলেদের ইতালীয় শিকড় এবং দেশের সঙ্গে তাদের সংযোগ দেখতে পাবেন।’
গ্রুপ ‘সি’-তে ইতালির প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও স্কটল্যান্ড। র্যাঙ্কিংয়ে সবার নিচে থাকলেও ইতালি বড় দলগুলোকে চমকে দিতে চায়। দলের শক্তির জায়গা নিয়ে ম্যাডসেন বলেন, ‘একটা কাজ আমরা খুব ভালো করি, তা হলো আমরা একটি ইউনিট বা দল হিসেবে খেলি।’
দীর্ঘদিন ইতালীয় ক্রিকেটের প্রসারে কাজ করা মাজ্জিও ১৯৯৮ সালে ইংল্যান্ড বোর্ড একাদশকে হারানোর স্মৃতি মনে করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলব। হয়তো কেঁদে ফেলব।’
১৮০৭ সালে ইতালির জেনোয়ায় জন্ম নেওয়া ইমানুয়েল দানেরো ১৪ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেন হল্যান্ড (নেদারল্যান্ডস) যাওয়ার। কিন্তু ভুল করে একটি জাহাজে চড়ে বসেন, যা তাকে নিয়ে যায় ‘নিউ হল্যান্ড’-এ। সেই সময়ে এই নামেই অস্ট্রেলিয়া পরিচিত ছিল!
অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর ১৮৩৪ সালে তিনি মেরি কোমার নামে এক নারীকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের ১৪টি সন্তান হয়। ৪৪ বছর বয়সে মেরি মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সেখানে তাঁর আরও ১০টি সন্তান হয়। তবে প্রথম বিয়ের সময় অন্য এক নারীর সঙ্গে তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল। সেই সন্তানের ষষ্ঠ সন্তানই পরবর্তীকালে জন্ম দেন এমন এক ব্যক্তিকে, যাঁকে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান হিসেবে চেনে সবাই। ইতালিও চাইবে ব্র্যাডম্যানের মতো তাদের ক্রিকেটের ভান্ডার সমৃদ্ধ রাখতে।
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। অথচ বড় সংগ্রহ তুলতে হিমশিম খেল শ্রীলঙ্কা। শেষ দিকে কামিন্দু মেন্ডিসের ঝড়ে লড়াকু সংগ্রহ দাঁড় করায় স্বাগতিকেরা। একসময় কোণঠাসা হয়ে পড়লেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৬৩ রানে থামে তারা। প্রথম ইনিংসেই বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল শ্রীলঙ্কার এক ক্রিকেটারের।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে এক বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেল শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১৬ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার লজ্জাজনক কীর্তি এখন লঙ্কান অলরাউন্ডার। এই তালিকায় দুই ও তিনে আছেন রুয়ান্ডার জ্যাপি বিমেনিমানা ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং। জ্যাপি ও স্টার্লিং ১৫ ও ১৪ ডাক মেরেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। জ্যাপি তেমন একটা পরিচিত ক্রিকেটার না হলেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এরই মধ্যে ১০০ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।
কলম্বোতে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কার শুরুটা ছিল নড়বড়ে। ওপেনার কামিল মিশারা ১৪ রান করে আউট হওয়ার আগে দুবার জীবন পান। কিন্তু পাওয়ারপ্লের পরেই শুরু হয় আয়ারল্যান্ডের স্পিন দাপট। জর্জ ডকরেল ও গ্যারেথ ডিল্যানির বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ে লঙ্কান ব্যাটাররা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছিল যে ইনিংসের সপ্তম ওভার থেকে ১৫তম ওভার পর্যন্ত টানা ৫৬ বলে কোনো বাউন্ডারি মারতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ডকরেল তাঁর ৪ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নিয়ে আইরিশদের চালকের আসনে বসিয়েছিলেন।
১৪ ওভার শেষে শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ৮৭, যা দেখে মনে হচ্ছিল ১৫০ রান ছোঁয়াই কঠিন হবে।কিন্তু ১৬তম ওভার থেকে ম্যাচের চিত্রপট পুরোপুরি বদলে যায়। কামিন্দু মেন্ডিস ক্রিজে এসেই রিভার্স পুলে বাউন্ডারি মেরে দীর্ঘ খরা কাটান। ম্যাথু হামফ্রিসের ১৭তম ওভারে আইরিশ ফিল্ডাররা একের পর এক তিনটি ক্যাচ মিস করে শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচে ফেরার লাইফলাইন উপহার দেন। বিশেষ করে ডকরেল ও ম্যাকার্থির মতো অভিজ্ঞ ফিল্ডারদের ক্যাচ ফেলার খেসারত দিতে হয় বড় অঙ্কে। জীবন ফিরে পেয়ে কামিন্দু মাত্র ১৯ বলে ৪৪ রানের এক টর্নেডো ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৪টি চার ও ৩টি বিশাল ছক্কা। অন্য প্রান্তে কুসল মেন্ডিস ৪৩ বলে ৫৬ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলের ভিত্তি মজবুত করেন।
ইনিংসের ১৯তম ওভারে ১১ বল করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে যৌথভাবে দীর্ঘতম ওভার করার রেকর্ড গড়েন ব্যারি ম্যাকার্থি। নো বল, বিমার আর ওয়াইডের ছড়াছড়িতে ১১ বলের সেই ওভারে তিনি ১৯ রান খরচ করেন। সেই ওভারের পঞ্চম বলে শানাকাকে ফিরিয়েছেন ম্যাকার্থি। গোল্ডেন ডাক মেরেই মূলত বিব্রতকর রেকর্ডে নাম উঠে গেছে শানাকার।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার কীর্তি
১৬ দাসুন শানাকা (শ্রীলঙ্কা)
১৫ জ্যাপি বিমেনিমানা (রুয়ান্ডা)
১৪ পল স্টার্লিং (আয়ারল্যান্ড)
