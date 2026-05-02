বৃষ্টিতে বন্ধ বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল আগে থেকেই। তবু মিরপুর শেরে বাংলায় নির্ধারিত সময় দেড়টার দিকে টস হয়েছে। তবে খেলা শুরুর ৩০ মিনিট না পেরোতেই বাগড়া দিল বেরসিক বৃষ্টি। আপাতত বন্ধ বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
নিউজিল্যান্ড আজ নেমেছে সমতায় সিরিজ শেষ করতে। মিরপুরে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে তারা স্বাগতিকদের দারুণভাবে চেপে ধরেছে। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় ৪০ বল পরই খেলা থেমে যায়। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৫০ রান করেছে বাংলাদেশ। লিটন দাস ও তাওহীদ হৃদয় ২৫ ও ২ রানে ব্যাটিং করছেন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও খেলতে পারছেন না নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত অধিনায়ক টম ল্যাথাম। শেষ ম্যাচেও তাই অধিনায়কত্ব করছেন নিক কেলি। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শুরুতে ধীরে সুস্থে এগোতে থাকেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান। তবে মাত্র ১৯ বল স্থায়ী হয়েছে উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে জেডন লেনক্সকে তুলে মারতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল মিড অফে তালুবন্দী করেন টিম রবিনসন। ১১ বলে ২ চারে ১৬ রান করে আউট হয়েছেন সাইফ।
সাইফ আউট হওয়ার ঠিক পরের ওভারে জোড়া ধাক্কা দেন নাথান স্মিথ। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিদ তামিমকে (৬) বোল্ড করেন স্মিথ। একই ওভারের চতুর্থ বলে রানের খাতা খোলার আগেই পারভেজ হোসেন ইমনকে ফেরান স্মিথ। মুহূর্তেই ৩ ওভারে বিনা উইকেটে ২১ রান থেকে ৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৫ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এরপর স্মিথের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলটা অফস্টাম্পের বাইরে থাকায় তাওহীদ হৃদয় ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যাটট্রিক আর করতে পারেননি স্মিথ।
দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর লিটন চড়াও হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় বেশিক্ষণ ব্যাটিং করতে পারেননি। সপ্তম ওভারের চতুর্থ বল ইশ সোধি করার পরই মুষলধারে নামে বৃষ্টি। ক্রিকেটার-আম্পায়াররা দ্রুত মাঠ ছাড়েন। লিটন ১৩ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ২৫ রান। হৃদয় ৫ বলে ২ রানে ব্যাটিং করছেন।
চট্টগ্রামে ২৭ এপ্রিল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। কিন্তু একই মাঠে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখন নিউজিল্যান্ডের সামনে সিরিজে সমতায় ফেরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সিরিজ জিততে হলে বাংলাদেশকে আজ শেষ টি-টোয়েন্টি জিততেই হবে। এমনকি ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও সিরিজ স্বাগতিকদের।
ভারত-পাকিস্তান হ্যান্ডশেক ইস্যুতে গত এশিয়া কাপে কম সমালোচনা হয়নি। মাঠের খেলা ছাপিয়ে বিষয়টি হয়ে উঠেছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে সাত মাস আগে। লম্বা সময় পর আলোচিত হ্যান্ডশেক ইস্যুতে নতুন তথ্য দিলেন পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।১৭ মিনিট আগে
ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল অ্যাঞ্জেল গাঙ্গওয়ানির। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রশিক্ষণও নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন নিজেই শেষ করেছেন গাঙ্গওয়ানি। আত্মহত্যা করেছেন ১৯ বছর বয়সী এই নারী ক্রিকেটার।২১ মিনিট আগে
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ (ডিপিএল) শুরু হবে আগামী ৪ মে। তার আগে আজ টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি তামিম ইকবাল। এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। ডিপিএলের এবারের মৌসুমে বিভিন্ন পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে টস জিতেছেন নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নিক কেলি। বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।