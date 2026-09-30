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ক্রিকেট

শচীনের রেকর্ড ভেঙে ১২ হাজারি ক্লাবে রোহিত

ক্রীড়া ডেস্ক    
শচীনের রেকর্ড ভেঙে ১২ হাজারি ক্লাবে রোহিত
রোহিত শর্মা। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়ানডেতে ১২ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে নতুন কীর্তি গড়েছেন রোহিত শর্মা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। ২৮২ ইনিংসে ১২ হাজার রান পূর্ণ করে শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলেছেন তিনি।

১২ হাজার ওয়ানডে রান করতে শচীন খেলেছিলেন ৩০০ ইনিংস। রোহিত সেখানে পৌঁছেছেন ১৮ ইনিংস কম খেলে। তবে এই মাইলফলকে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছানোর রেকর্ড এখনো বিরাট কোহলির দখলে। ২৪২ ইনিংসে ১২ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। রিকি পন্টিং ৩১৪ এবং কুমার সাঙ্গাকারা ৩৩৬ ইনিংসে এই কীর্তি গড়েন।

গুয়াহাটির ম্যাচে ১২ হাজারে পৌঁছাতে রোহিতের প্রয়োজন ছিল ৭৩ রান। ১৬তম ওভারে রোস্টন চেজের বলে এক রান নিয়ে মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫ বলে ৩২ রান করেছিলেন রোহিত।

ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে ১২ হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন রোহিত। তাঁর আগে এই ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছেন শচীন ও কোহলি।

চলতি বছর ওয়ানডেতে ছন্দেই আছেন রোহিত। এই ম্যাচের আগে ১০ ওয়ানডেতে তাঁর সংগ্রহ ছিল ৪১১ রান। গড় ছিল ৪১.১০। এর মধ্যে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংসও রয়েছে।

ওয়ানডে ১২ হাজার রান করার পথে ৩৫ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ও ৬২টি ফিফটি করেছেন রোহিত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০১৪ সালে কলকাতায় তাঁর অপরাজিত ২৬৪ রান এখনো পুরুষদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। তিনটি দ্বিশতক করা একমাত্র ব্যাটারও রোহিত।

রোহিতের মাইলফলকের দিনে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ভারত। তাদের ৪০৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিষয়:

খেলাশচীন টেন্ডুলকারক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটরোহিত শর্মা
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