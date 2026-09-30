শচীনের রেকর্ড ভেঙে ১২ হাজারি ক্লাবে রোহিত

ওয়ানডেতে ১২ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে নতুন কীর্তি গড়েছেন রোহিত শর্মা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। ২৮২ ইনিংসে ১২ হাজার রান পূর্ণ করে শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলেছেন তিনি।
১২ হাজার ওয়ানডে রান করতে শচীন খেলেছিলেন ৩০০ ইনিংস। রোহিত সেখানে পৌঁছেছেন ১৮ ইনিংস কম খেলে। তবে এই মাইলফলকে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছানোর রেকর্ড এখনো বিরাট কোহলির দখলে। ২৪২ ইনিংসে ১২ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। রিকি পন্টিং ৩১৪ এবং কুমার সাঙ্গাকারা ৩৩৬ ইনিংসে এই কীর্তি গড়েন।
গুয়াহাটির ম্যাচে ১২ হাজারে পৌঁছাতে রোহিতের প্রয়োজন ছিল ৭৩ রান। ১৬তম ওভারে রোস্টন চেজের বলে এক রান নিয়ে মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫ বলে ৩২ রান করেছিলেন রোহিত।
ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে ১২ হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন রোহিত। তাঁর আগে এই ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছেন শচীন ও কোহলি।
চলতি বছর ওয়ানডেতে ছন্দেই আছেন রোহিত। এই ম্যাচের আগে ১০ ওয়ানডেতে তাঁর সংগ্রহ ছিল ৪১১ রান। গড় ছিল ৪১.১০। এর মধ্যে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংসও রয়েছে।
ওয়ানডে ১২ হাজার রান করার পথে ৩৫ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ও ৬২টি ফিফটি করেছেন রোহিত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০১৪ সালে কলকাতায় তাঁর অপরাজিত ২৬৪ রান এখনো পুরুষদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। তিনটি দ্বিশতক করা একমাত্র ব্যাটারও রোহিত।
রোহিতের মাইলফলকের দিনে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ভারত। তাদের ৪০৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
ভারতের সামনে লক্ষ্যটা ছিল পাহাড়সম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের পর তাই খোদ ভারতের ভক্তরাও আশা ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়। কিন্তু উদ্বোধনী জুটিতে রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের ব্যাটে পাহাড়সম লক্ষ্যটাকেও মামুলি বানিয়ে ফেলে স্বাগতিকেরা। রেকর্ড গড়ে জয় তুলে নিল ভারত।৪ মিনিট আগে
নারী ক্রিকেট দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ডেভিড হ্যাম্পকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আগামী বছর জিম্বাবুয়ে ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ হওয়ার কথা ছিল। তবে জিম্বাবুয়ে সরে দাঁড়ানোয় সিরিজটি এখন অনিশ্চয়তার মুখে। বাণিজ্যিক কারণে আফ্রিকান দেশটির অংশগ্রহণ ভেস্তে গেছে বলে জানিয়েছে ক্রিকইনফো।৩ ঘণ্টা আগে
গৌহাটিতে রানের পাহাড় গড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে ৪০৫ রান করেছে ক্যারিবীয়রা। জিততেই হলে তাই শাই হোপের দলের দেওয়া রানের পাহাড় টপকাতে হবে স্বাগতিকদের।৪ ঘণ্টা আগে