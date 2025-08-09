Ajker Patrika
মিরপুরের সমালোচিত সেই কিউরেটরকে অবশেষে বিদায় করছে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৪৩
মিরপুরের গামিনি ডি সিলভাকে অবশেষে বিদায় করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ছবি: ফাইল ছবি
মিরপুরের গামিনি ডি সিলভাকে অবশেষে বিদায় করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ছবি: ফাইল ছবি

মিরপুর শেরেবাংলার সেন্টার উইকেট নতুন ঘাসে মোড়া। এবারে বর্ষার বৃষ্টিতে রং হয়েছে গাঢ় সবুজ। ঠিক এই জায়গাতেই টানা ১৫ বছর কিউরেটরের দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীলঙ্কার গামিনি ডি সিলভা। এবার এই সবুজ মাঠ যে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল দুপুরেই কলম্বোর ফ্লাইট ধরবেন তিনি।

দেশের অনেক ক্রিকেটারের অভিযোগ, গামিনীর ধমকে সেন্টার উইকেটে অনুশীলন অসমাপ্ত রেখেই ফিরতে হয়েছে তাঁদের। বছরের পর বছর ধরে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। মিরপুরের মাঠ পরিচর্যা ও উইকেট তৈরিতে গামিনী যেমন ছিলেন অবিচল, তেমনি অনেকের চোখে হয়ে উঠেছিলেন খলনায়ক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায়ই নিতে হচ্ছে। বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম পরশু বিকেলে সরাসরি কথা বলে ঠিক করে দেন গামিনির কলম্বো ফেরার তারিখ।

বিসিবি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত গামিনিকে সরাসরি বরখাস্ত করা হচ্ছে না। তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে কিউরেটরের দায়িত্ব থেকে সরানো হলে নিয়ম মেনে তিন মাসের বেতন-ভাতা দিয়ে বিদায় জানাতেও প্রস্তুত বিসিবি। কারণ, গেল মাসেই এই কিউরেটরের সঙ্গে এক বছরের নতুন চুক্তি করে। বিসিবি ইতোমধ্যে বিকল্প পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অনেকটা এগিয়েছে। হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট করে ফেরানো হচ্ছে সাবেক কিউরেট টনি হেমিংকে। গত বছর তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সূত্রের খবর, মাহবুব আনাম ও গামিনির সম্পর্কের অবনতির কারণেই একসময় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন টনি হেমিং। এবার সেই মাহবুব আনামই তাঁকে (হেমিং) ফিরিয়ে এনেছেন। হেমিংয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের আন্তর্জাতিক ভেন্যুগুলোর টার্ফ ও উইকেট ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে এবং তাঁর অধীনে নতুন প্রজন্মের স্থানীয় কিউরেটর তৈরি করতে চাইছে বিসিবি।

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন কোচ

ভারতের শামিকে হটিয়ে সবার ওপরে পাকিস্তানের শাহিন

ফিফা ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ

মিরপুরের সমালোচিত সেই কিউরেটরকে অবশেষে বিদায় করছে বিসিবি

