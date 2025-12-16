Ajker Patrika
বিজয় দিবসে শান্ত-মিরাজদের প্রীতি ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৩০
আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফাইল ছবি
আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফাইল ছবি

বিজয় দিবসে আজ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) আয়োজনে মিরপুরে হতে যাচ্ছে একটি প্রীতি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ‘বাংলাদেশ অলস্টার্স ম্যাচ’ নামক ম্যাচটিতে খেলবে অদম্য এবং অপরাজেয় দল। অদম্য ও অপরাজেয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে এই প্রীতি ম্যাচ। শান্ত-মিরাজদের লড়াই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ অলস্টার্স টি-টোয়েন্টি

অদম্য-অপরাজেয়

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

যুব এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-পাকিস্তান

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

হোবার্ট হারিকেনস-সিডনি থান্ডার

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাডিলেড টেস্ট: প্রথম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
ক্রিকেট

বিশ্বকাপ শেষে একসঙ্গে শুরু আইপিএল-পিএসএল

ক্রীড়া ডেস্ক    
একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। ছবি: সংগৃহীত
একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ আইপিএল, পিএসএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনো প্রকাশ হয়নি। তার আগেই জানা গেছে ভারত ও পাকিস্তানের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ। আগামী বছর একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল।

ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১১তম পিএসএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। শেষ হবে ৩ মে। ২৬ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো ১৯তম আইপিএলের সূচি প্রকাশ না করলেও আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফো গতকাল আইপিএল নিয়ে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

২০১৬ ও ২০১৭ সালে প্রথম দুইবার পিএসএল হয়েছিল পাঁচ দল নিয়ে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আট পিএসএলে অংশ নিয়েছে ছয় দল। ২০২৬ পিএসএলে অংশগ্রহণ করবে আট দল। নতুন কোন দুই দল আসবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আর ২০২২ থেকে আইপিএল চলছে ১০ দল নিয়ে। ২০২৬ আইপিএলেও অংশগ্রহণ করছে ১০ দল। ২৬ মার্চ পিএসএল-আইপিএল শুরু হওয়ায় টানা দুই বছর আইপিএল-পিএসএলের সূচি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সবশেষ এ বছর আইপিএল ২২ মার্চ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত হয়েছিল। পিএসএল চলেছিল ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ মে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাতের কারণেই মূলত আইপিএল-পিএসএল শেষ হতে সময় লেগেছিল।

আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বছরের নভেম্বরে ছেড়ে দেওয়া ও ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। আজ আবুধাবিতে হচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম। সবশেষ মেগা নিলাম হয়েছে ২০২৫ আইপিএল সামনে রেখে। ২০২৪ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় হয়েছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।

২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৮ আইপিএলের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে শিরোপা জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তিনবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ডেকান চার্জার্স, রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাট টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সবশেষ ২০২৫ আইপিএলেই শিরোপা জিতেছে বেঙ্গালুরু। আর ২০২৫ পিএসএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। তারা এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের মতো তিনবার শিরোপা জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। একবার করে পিএসএল চ্যাম্পিয়ন মুলতান সুলতান্স, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস।

বিষয়:

খেলাআইপিএলক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

৩১ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে এখন গ্রেপ্তারের শঙ্কায় রানাতুঙ্গা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৩
২০১৭-২০১৮ সালে তেলমন্ত্রী থাকার সময় যে দুর্নীতি করেছেন, সেই কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছেন অর্জুনা রানাতুঙ্গা। ফাইল ছবি
২০১৭-২০১৮ সালে তেলমন্ত্রী থাকার সময় যে দুর্নীতি করেছেন, সেই কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছেন অর্জুনা রানাতুঙ্গা। ফাইল ছবি

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গা এখন ঘোর বিপদে। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন তিনি। তেলমন্ত্রী থাকাকালীন যে দুর্নীতি হয়েছে, তাঁর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ও তাঁর ভাই দাম্মিকা রানাতুঙ্গা।

রানাতুঙ্গার এই কেলেঙ্কারি মূলত ২০১৭ সালের। দুর্নীতি বিষয়ক একটি তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, রানাতুঙ্গা এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী তেল কেনার চুক্তির পদ্ধতি পরিবর্তন করে মোটা অঙ্কের টাকায় কেনার অভিযোগ উঠেছে। শ্রীলঙ্কার এক আদালত গতকাল এই রায় দিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অনুযায়ীম ২০১৭ সালে রাজ্য থেকে ২৭টি তেল চুক্তির কাজ করা হয়েছিল। তাতে ৮০ কোটি লঙ্কান রুপি ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩১ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এই মুহূর্তে দেশের বাইরে আছেন রানাতুঙ্গা। যখনই শ্রীলঙ্কায় ফিরবেন, তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে কলম্বো ম্যাজিস্ট্রেট আসাঙ্গা বোদারাগামাকে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

অর্জুনা রানাতুঙ্গার ভাই দাম্মিকা রানাতুঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গতকাল। পরবর্তীতে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। অর্জুনা রানাতুঙ্গা যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন সেইলন পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর ভাই দাম্মিকা। অর্জুনার ভাই দাম্মিকার ওপর ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক। পরবর্তী শুনানি হবে ১৩ মার্চ।

১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে অর্জুনা রানাতুঙ্গা খেলেছেন ২৬৯ টেস্ট ও ৯৩ ওয়ানডে। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৬ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে শ্রীলঙ্কা। ২০০৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু হয়। ২০০৮ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ২০১৭-২০১৮ সালে রানাতুঙ্গা দেশটির তেলমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি দেশটির সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। ২০১৫ সালে তিনি এসএলসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ধ্যান রানাতুঙ্গা নামে তাঁর এক ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খেলেন। ২০২১ সালে ধ্যান যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
ক্রিকেট

তাসকিনের সেই বলে আসলে হলোটা কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ১৫
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচ খেলে এক উইকেট নিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: ক্রিকইনফো
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচ খেলে এক উইকেট নিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) পরশু রাতে অভিষেকটা মনঃপূত হয়নি তাসকিন আহমেদের। গতকাল সেই তুলনায় দারুণ বোলিং করেছেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার। তবে সব ছাপিয়ে তাসকিনের সেই বলে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নজরে এসেছে অনেকের।

শারজায় গত রাতে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স খেলেছে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে। ১৭৫ রানের লক্ষ্যে নামা গালফ জায়ান্টসের ইনিংসের তৃতীয় ওভারের ঘটনা। সেই ওভারের চতুর্থ বলে তাসকিনকে সোজা ড্রাইভ করতে যান গালফ জায়ান্টস অধিনায়ক জেমস ভিন্স। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে বলটা থামিয়ে তাসকিন দ্রুতই স্ট্রাইকপ্রান্তে থ্রো করেছেন। ভিন্স প্রথমে কয়েক পা এগোলেও দ্রুত তাঁর জায়গায় ফেরত চলে গেছেন। সে সময় তাসকিনের থ্রো করা বল ভিন্সের শরীরে লাগলে শারজা ওয়ারিয়র্স অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডের আবেদন করে। কিন্তু আম্পায়ারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা আবেদন তুলে নেন।

তাসকিনের যে ওভারে সম্ভাব্য অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডের আউট থেকে বেঁচে গিয়েছেন ভিন্স, সেই ওভারেই আউট হয়েছেন তিনি (ভিন্স)। তৃতীয় ওভারের শেষ বলে তাসকিনকে তুলে মারতে গিয়ে মিড অফে সিকান্দার রাজার তালুবন্দী হয়েছেন ভিন্স। ৬ বল খেলে অবশ্য কোনো রান করতে পারেননি গালফ জায়ান্টস অধিনায়ক। তাঁর দল হেরেছে ১১ রানে। ম্যাচসেরা হয়েছেন শারজা ওয়ারিয়র্সের পেসার মাথিসা পাতিরানা। ৪ ওভারে ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। লঙ্কান এই পেসার এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। জনসন চার্লসের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে নেমে পাতিরানা কাঁপিয়ে দিয়েছেন।

টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পাওয়া শারজা ওয়ারিয়র্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন টম অ্যাবেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৩ রানে আটকে যায় গালফ জায়ান্টস। তাসকিন এই ম্যাচে ৪ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। পাওয়ার প্লের (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যেই তিন ওভার বোলিং করে ২৬ রান খরচ করেছেন। ততক্ষণে পেয়েছেন ১ উইকেট। ডেথ ওভারে বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার মাথা ঠান্ডা রেখে বোলিং করেছেন। গালফ জায়ান্টসের যখন ২ ওভারে ৩২ রান প্রয়োজন, ১৯তম ওভারে তাসকিন দিয়েছেন মাত্র ৮ রান।

তাসকিন শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে যে দুই ম্যাচ খেলেছেন, দুটিতেই তাঁর দল জিতেছে। পরশু রাতে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৯ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। এমআই এমিরেটস ম্যাচটি হেরেছে ৬ রানে। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ পরাজয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে শারজা ওয়ারিয়র্স। ছয় দলের মধ্যে তলানিতে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্সের পয়েন্ট ২।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটতাসকিন আহমেদ
ফুটবল

মেসি ভারতে আর কত দিন থাকবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
অনন্ত আম্বানির নিমন্ত্রণ পেয়ে লিওনেল মেসি তাঁর ভারত সফর দীর্ঘায়িত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত
অনন্ত আম্বানির নিমন্ত্রণ পেয়ে লিওনেল মেসি তাঁর ভারত সফর দীর্ঘায়িত করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—তিন দিনের সফরে ভারতের চার শহর ঘুরে লিওনেল মেসির সফর শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতে যে ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়েছেন, তাতে কি আর এত সহজে সফর শেষ হয়! এশিয়া মহাদেশের এই দেশে আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলারের সফর আরও দীর্ঘায়িত হলো।

দিল্লি থেকে মেসির বার্সেলোনা যাওয়ার কথা ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে। কিন্তু শিল্পপতি অনন্ত আম্বানির নিমন্ত্রণেই মূলত মেসির ভারত সফর দীর্ঘ হচ্ছে। নিমন্ত্রণ পেয়েই দিল্লি থেকে চলে গেলেন গুজরাটের জামনগরে আম্বানির বাড়িতে। গত রাতে ভারতের এই বিখ্যাত শিল্পপতির বাড়িতে নৈশভোজও করেন তিনি। বনতারায় আম্বানির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে মেসি ঘুরতে যাবেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ এজেন্সির (এএনআই) অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পুলিশের একগাদা গাড়ি টহল দিচ্ছে। ক্যাপশনে লেখা, ‘তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ জামনগরে পৌঁছেছেন।’ সেখানে তাঁদের সফর সূচি উল্লেখ করা হয়েছে।

‘বনতারা নামে আম্বানীর বিশেষ প্রকল্প জামনগরে এ বছরের শুরুতে উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রিলায়ান্স ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় প্রায় ৩০০০ একরের বনতারায় রয়েছে পশুদের সম্পূর্ণ আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা। ৪৩ প্রজাতির প্রায় ২০০০ প্রাণী রয়েছে। এশীয় সিংহ, তুষারচিতা, একশৃঙ্গ গন্ডারসহ একাধিক বিরল প্রাণীর দেখা মেলে বনতারায়। বন্যপ্রাণী উদ্ধার, সংরক্ষণ ও চিকিৎসার এই বিশেষ প্রকল্প রিলায়ান্স গোষ্ঠীর চিড়িয়াখানা হিসাবেও পরিচিত। তবে জামনগর দিয়েই মেসির ভারত সফর শেষ কি না, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

মেসির এই চার দিনের ভারত সফরকে নাম দেওয়া হয়েছে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ট্যুর। পুরো সফরজুড়ে মেসির দুই সঙ্গী লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পলও গেছেন জামনগরে আম্বানির বাড়িতে। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—সেই চার শহরে মেসির ‘বডিগার্ডে’র মতো কাজ করেছেন দি পল। জাতীয় দলে মেসির বডিগার্ডের তকমা পেয়ে গেছেন দি পল। সুয়ারেজ তো মেসির দীর্ঘদিনের বন্ধু। বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলার পর ইন্টার মায়ামিতে এসে মিলিত হয়েছেন মেসি-সুয়ারেজ।

মুম্বাই থেকে গতকাল ভোরে মেসি দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তাঁর চার্টার্ড ফ্লাইটের একটু দেরি হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে সোজা দিল্লির লিলা প্যালেস হোটেলে চলে যান। মেসিকে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট উপহার দিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। মেসি, দি পল, সুয়ারেজকে ফ্রেমে বাঁধানো ক্রিকেট ব্যাট ও ভারতীয় দলের জার্সি দেওয়া হয়েছে। ভারতের সাবেক গোলরক্ষক অদিতি চৌহান তাঁর স্বাক্ষরিত টি-শার্ট উপহার দিয়েছেন এই তিন তারকা ফুটবলারকে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলারফুটবল
