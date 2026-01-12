Ajker Patrika
ক্রিকেট

চট্টগ্রাম-সিলেটকে নিয়ে প্লে অফে রাজশাহী

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঢাকা ক্যাপিটালসকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: বিসিবি
ঢাকা ক্যাপিটালসকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: বিসিবি

নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স রীতিমতো উড়ছে। জয় দিয়েই তারা সিলেট পর্ব শেষ করেছে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ ঢাকা ক্যাপিটালসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে রাজশাহী।শুধু তাই নয়, রাজশাহীর জয়ে ২০২৬ বিপিএলে তিন দলের প্লে অফে ওঠা নিশ্চিত হয়েছে।

ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে আজ শেষ হয়েছে বিপিএলের সিলেট পর্ব। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ে প্লে অফ নিশ্চিত হয়েছে শান্তর দলের। ৮ ম্যাচে ৬ জয় ও ২ হারে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়রর্স। চট্টগ্রাম রয়্যালস ও সিলেট টাইটান্সের সমান ১০ পয়েন্ট। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে নেট রানরেট। তবে ‍+০.৮৯৮ নেট রানরেট নিয়ে দুইয়ে চট্টগ্রাম। তিনে থাকা সিলেটের নেট রানরেট ‍+০.৪৪৯। ৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে রংপুর রাইডার্স।

পাঁচ ও ছয়ে থাকা ঢাকা ক্যাপিটালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস উভয়েরই পয়েন্ট ৬। ঢাকা ও নোয়াখালীর নেট রানরেট -০.৬৮৬ ও -১.১০১। দুই দলই আটটি করে ম্যাচ খেলেছে। আজকের ঢাকা-রাজশাহী ম্যাচ নিয়ে টুর্নামেন্টের ২৪ ম্যাচ হয়ে গেলেও কোনো দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায়নি। তবে বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা, তাতে রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রামেরও প্লে অফে ওঠা নিশ্চিত হয়েছে। সিলেট টাইটান্সের একমাত্র ম্যাচ বাকি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে। বৃহস্পতিবার মিরপুরে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিলেট-রাজশাহী ম্যাচ। রংপুর এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচ খেলেছে। চট্টগ্রামের এখনো তিন ম্যাচ বাকি।

১৩২ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। ৪.১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান করে রাজশাহী। পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলে ওয়াসিমকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন নাসির হোসেন। ১৩ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২২ রান করেন ওয়াসিম।

তিন নম্বরে নামা নাজমুল হোসেন শান্ত ১২ বলে ৫ রান করে আউট হয়েছেন। তবে একপ্রান্তে বেধড়ক পেটাতে থাকেন তানজিদ হাসান তামিম। ৪৩ বলে ৭ চার ও ৫ ছক্কায় ৭৬ রান করেছেন। জয়ের জন্য যখন ১৭ রান দরকার, ১৪তম ওভারের শেষ বলে তানজিদ তামিমকে বোল্ড করেন ইমাদ ওয়াসিম। মুশফিকুর রহিম ও জিমি নিশাম এরপর ১৩ বলে ১৭ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন। ২৩ বল হাতে রেখে পাওয়া ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রাজশাহীর ওপেনার তানজিদ তামিম।

সিলেটে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। পুরো ২০ ওভার খেলে ১৩১ রানে গুটিয়ে গেছে দলটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন ওপেনার উসমান খান। ২৭ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন তিনি। রাজশাহীর আবদুল গাফফার সাকলাইন ৪ ওভারে ২৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। রিপন মন্ডল নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ ও ১ উইকেট নিয়েছেন মোহাম্মদ রুবেল ও বিনুরা ফার্নান্দো।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
