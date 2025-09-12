‘তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বাংলাদেশ হারলে আপনারাই প্রশ্ন তুলতেন’

ক্রীড়া ডেস্ক
দারুণ এক জয় দিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। রান রেট নয়, বাংলাদেশ জয় নিশ্চিত করতেই খেলার ধরনটা ভিন্ন ছিল বলে মনে করেন তাওহিদ হৃদয়।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে গত রাতে হংকং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান করেছে। এই রান তাড়া করে লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ১৬ বল হাতে রেখে। তাতে লিটন-হৃদয়দের দলের নেট রানরেট হয়েছে +১.০০১। তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ হলে অন্যান্য দল বড় ব্যবধানে জিতে নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তা করে। কিন্তু লিটনদের ক্ষেত্রে গত রাতে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। কেন এভাবে ব্যাটিং করল বাংলাদেশ, ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘ফলটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ যদি না জিততাম, তাহলে আপনারাই তো প্রশ্ন তুলতেন। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি আমরা।’
হংকংয়ের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নেমে তুলনামূলক আক্রমণাত্মক শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু পারভেজ হোসেন ইমন (১৯), তানজিদ হাসান তামিমের (১৪) দ্রুত বিদায়ে ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৭ রানে পরিণত হয় দলটি। তখন একটু খোলসের মধ্যে ঢুকে যায় লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তৃতীয় উইকেটে লিটন-হৃদয় ৭০ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়লেও লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলেছেন। অন্যদিকে হৃদয় ৩৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে খেলা শেষ করেছেন। লিটনের স্ট্রাইকরেট ১৫১.২৮ থাকলেও হৃদয়ের স্ট্রাইকরেট ছিল ১০০-এর চেয়ে কম। সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘জেতার মানসিকতা নিয়েই সবাই মাঠে যাই।’
৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। তাতে আফগানদের নেট রানরেট হয়েছে +৪.৭০। সেখানে একই প্রতিপক্ষের (হংকং) বিপক্ষে গত রাতে বাংলাদেশ কেবল নেট রানরেট +১.০০১ নিতে পেরেছে। আরেকটু আক্রমণাত্মক খেলে নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তা বাংলাদেশের ছিল বলে জানিয়েছেন হৃদয়। আবুধাবিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করা যে তুলনামূলক কঠিন, সেটা মাথায় নিয়ে দল ধীরস্থির ব্যাটিং করেছে বলে মনে করেন তিনি। হৃদয় বলেন, ‘রান রেট বাড়ানোর চিন্তা ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ম্যাচটা যেন হাত থেকে না ফসকায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আরও দুই-এক ওভার আগে হয়তো জিততে পারতাম। তবে দিন শেষে ফলটা যে আমাদের পক্ষে এসেছে, সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
দুই ম্যাচ হেরে হংকং টুর্নামেন্ট থেকে একরকম ছিটকেই গেছে। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।
দারুণ এক জয় দিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। রান রেট নয়, বাংলাদেশ জয় নিশ্চিত করতেই খেলার ধরনটা ভিন্ন ছিল বলে মনে করেন তাওহিদ হৃদয়।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে গত রাতে হংকং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান করেছে। এই রান তাড়া করে লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ১৬ বল হাতে রেখে। তাতে লিটন-হৃদয়দের দলের নেট রানরেট হয়েছে +১.০০১। তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ হলে অন্যান্য দল বড় ব্যবধানে জিতে নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তা করে। কিন্তু লিটনদের ক্ষেত্রে গত রাতে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। কেন এভাবে ব্যাটিং করল বাংলাদেশ, ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘ফলটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ যদি না জিততাম, তাহলে আপনারাই তো প্রশ্ন তুলতেন। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি আমরা।’
হংকংয়ের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নেমে তুলনামূলক আক্রমণাত্মক শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু পারভেজ হোসেন ইমন (১৯), তানজিদ হাসান তামিমের (১৪) দ্রুত বিদায়ে ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৭ রানে পরিণত হয় দলটি। তখন একটু খোলসের মধ্যে ঢুকে যায় লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তৃতীয় উইকেটে লিটন-হৃদয় ৭০ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়লেও লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলেছেন। অন্যদিকে হৃদয় ৩৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে খেলা শেষ করেছেন। লিটনের স্ট্রাইকরেট ১৫১.২৮ থাকলেও হৃদয়ের স্ট্রাইকরেট ছিল ১০০-এর চেয়ে কম। সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘জেতার মানসিকতা নিয়েই সবাই মাঠে যাই।’
৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। তাতে আফগানদের নেট রানরেট হয়েছে +৪.৭০। সেখানে একই প্রতিপক্ষের (হংকং) বিপক্ষে গত রাতে বাংলাদেশ কেবল নেট রানরেট +১.০০১ নিতে পেরেছে। আরেকটু আক্রমণাত্মক খেলে নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তা বাংলাদেশের ছিল বলে জানিয়েছেন হৃদয়। আবুধাবিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করা যে তুলনামূলক কঠিন, সেটা মাথায় নিয়ে দল ধীরস্থির ব্যাটিং করেছে বলে মনে করেন তিনি। হৃদয় বলেন, ‘রান রেট বাড়ানোর চিন্তা ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ম্যাচটা যেন হাত থেকে না ফসকায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আরও দুই-এক ওভার আগে হয়তো জিততে পারতাম। তবে দিন শেষে ফলটা যে আমাদের পক্ষে এসেছে, সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
দুই ম্যাচ হেরে হংকং টুর্নামেন্ট থেকে একরকম ছিটকেই গেছে। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।
হার্শা ভোগলে, আকাশ চোপড়ার মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বেই বাদ পড়ে যাবে। কারণ, শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মতো তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে টপকে সুপার ফোরে বাংলাদেশের ওঠা কঠিন মনে করছেন তাঁরা। এখানেই ব্যতিক্রম পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক।২২ মিনিট আগে
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ১৪ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে জিতেছে। সামনে আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো কঠিন প্রতিপক্ষ। হংকংয়ের মতো সহজ প্রতিপক্ষ পেলে যেকোনো দলই যেভাবে ‘খুনে মানসিকতা’ নিয়ে খেলে, জয় পেলেও বাংলাদেশ কি সেভাবে খেলতে পেরেছে?১০ ঘণ্টা আগে
‘ইটস কামিং হোম’—বেশ স্বস্তি নিয়েই বললেন জামাল ভূঁইয়া। শুধু জামাল নয়, সব ফুটবলারের মধ্যে তখন ঘরে ফেরার উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ছিল। দেশের বাইরে কোথাও গেলে ফেরার একটা তাড়না মনের কোনায় থেকে যায় সব সময়ই। জামালদের এবারের ফেরাটা অবশ্য অন্য রকম। গত তিন দিনের অধীর অপেক্ষার পর অবশেষে গতকাল দেশের মাটি ছুঁয়ে...১০ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল গুছিয়ে আনতে চান ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। এজন্য দলে তারকা কিংবা অভিজ্ঞ ফুটবলারদের জায়গা নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন তিনি।১০ ঘণ্টা আগে