রোহিত-কোহলির বেতন কেন কমাতে চাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৯
রোহিত-কোহলির বেতন বিসিসিআই কমাতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা। দুজনের বয়স হয়ে গেছে ৩৫-এর বেশি। ভারতের হয়ে শুধু একটা সংস্করণই খেলেন। শোনা যাচ্ছে, এবার দুই তারকা ক্রিকেটারের বেতন কমাতে চাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে উন্নতি হতে পারে শুবমান গিলের।

বিসিসিআইয়ের ২০২৪-২৫ চক্রের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জসপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে এ প্লাস ক্যাটাগরিতে আছেন কোহলি-রোহিত। বার্বাডোজে গত বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরপরই রোহিত-কোহলি বিদায় বলেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে। এ বছরের মে মাসে এই দুই তারকা বিদায় বলেন টেস্টকেও। গত মৌসুমে তাঁদের এ প্লাস ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছিল টেস্টে তাঁদের অতীতের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে। এবার যেহেতু ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে তাঁরা নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের বেতন ২ কোটি রুপি করে বিসিসিআই কমাতে পারে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে।

২২ ডিসেম্বর বিসিসিআইয়ের শীর্ষ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ বৈঠক (এজিএম) হতে যাচ্ছে। সেখানে কোহলি-রোহিতের কেন্দ্রীয় চুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা হবে বলে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে। ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, শুধুমাত্র ওয়ানডে খেলা রোহিত-কোহলি নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এক ধাপ নিচে নেমে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে দেওয়া হতে পারে ভারতীয় দুই তারকা ক্রিকেটারের নাম। যদিও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে তাঁদের অবস্থান কোথায় হতে পারে। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) প্রতিবেদন অনুযায়ী, গিল ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে ‘এ‍+’ ক্যাটাগরিতে উঠতে পারেন। এ বছর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভারতের ওয়ানডে ও টেস্ট দলের অধিনায়ক হয়েছেন। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি অনুযায়ী ‘এ‍+’ ক্যাটাগরিতে একজন ক্রিকেটার বছরে ৭ কোটি রুপি বেতন পান। ‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটাররা ৫ কোটি রুপি, ৩ কোটি রুপি ও ১ কোটি রুপি বিসিসিআই থেকে পেয়ে থাকেন।

৩৭ ও ৩৮ বছর বয়সী রোহিত-কোহলি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়ায় ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ১৪তম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২২ ডিসেম্বর অনলাইনে হতে যাওয়া এজিএম বৈঠকে রোহিত-কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়েও আলাপ-আলোচনা হতে পারে বলে আলোচনা চলছে। সদ্য শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১৫১ গড় ও ১১৭.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩০২ রান। ২ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটি করেছেন। রোহিত প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দুটি ফিফটি করেছেন।

