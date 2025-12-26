ম্যাচ হেরে শিশিরকে দুষছেন মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ১৯০ রান করেও শেষ রক্ষা হয়নি সিলেট টাইটান্সের। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে তারা। এই হারের জন্য শিশিরকে দায়ী করছেন সিলেটের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ।
রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ১০ ওভারে চাপেই ছিল রাজশাহী। দলীয় ৬২ রানের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম ও সাহিবজাদা ফারহানকে হারানোর পাশাপাশি রান রেটেও পিছিয়ে ছিল দলটি। কিন্তু শিশির পড়ায় ১০ ওভারের পর থেকে দারুণভাবে মানিয়ে নেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। তাদের ১৩০ রানের জুটিতে ২ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় রাজশাহী। শান্ত ১০১ ও মুশফিক ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন।
২০০ ছোঁয়া পুঁজি নিয়েও ম্যাচ হারায় স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশিই মন খারাপ হচ্ছে মিরাজের। ম্যাচ শেষে সিলেট দলপতি বলেন, ‘১৯০ রান করেও যদি হারতে হয় তাহলে সেটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। উইকেটে ব্যাটারদের জন্য সহায়তা ছিল। শিশির পড়েছিল। তাই বোলারদের জন্য কাজটা কঠিন হয়েছে।’
হার দিয়ে বিপিএল শুরু হলেও ভক্তদের আশার কথা শুনিয়েছেন মিরাজ, ‘আফিফ ও ইমনের জুটি দারুণ লেগেছে। প্রথম ১০ ওভারে ব্যাট করা কঠিন ছিল একটু। এরপর তারা দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে। দর্শকরা আমাদের সাথে ছিলেন। যদিও হেরে গেলাম প্রথম ম্যাচে। সামনে অনেক ম্যাচ আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছি।’
ওপেনার হয়েও আজ রাজশাহীর বিপক্ষে চারে ব্যাট করতে নামেন ইমন। এই প্রসঙ্গে মিরাজ বলেন, ‘সবশেষ কিছু সিরিজে ইমন চার নম্বরে ব্যাট করছে। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। আমি মনে করি সে চারে নিজেকে মানিয়ে নেবে। এজন্যই আমরা ওকে সেখানে সুযোগ করে দিয়েছি।’
প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশে খেলতে গিয়েই নিজের জাত চেনাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রিকি পন্টিংয়ের পরামর্শে এই বাংলাদেশি লেগস্পিনারকে দলে টানে হোবার্ট হারিকেন্স। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের আস্থার প্রতিদানটা বেশ ভালোভাবেই দিচ্ছেন রিশাদ।
নজরকাড়া বোলিংয়ে হোবার্টের হয়ে ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলে নিচ্ছেন রিশাদ। তারই ধারাবাহিকতায় বিগ ব্যাশের চলমান আসরে এখন হোবার্টের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেলেন তিনি। সবশেষ আজ পার্থ স্করচার্জের বিপক্ষে ৩ উইকেট তুলে নিয়েছেন রিশাদ। প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে তাঁর সংগ্রহ ৬ উইকেট। এত উইকেট নিতে পারেনি হোবার্টের আর কোনো বোলার। সব মিলিয়ে তালিকার পাঁচে আছেন রিশাদ।
শীর্ষস্থানের দখল নিয়েছেন জ্যাক এডওয়ার্ডস। ৪ ম্যাচে সিডনি সিক্সার্সের এই অজি পেসারের শিকার ৮ উইকেট। সমান সাতটি করে উইকেট নিয়ে দুই ও তিন নম্বরে আছেন পিটার সিডল ও টম কারান। রিশাদের সমান ৬ উইকেট নিয়ে চারে আছেন জোয়েল ডেভিস।
পার্থের বিপক্ষে ৩ উইকেট নেওয়ার দিনে বল হাতে কিছুটা খরুচে ছিলেন রিশাদ। ৪ ওভারের কোটায় ৮.২৫ ইকোনমিতে ৩৩ রান দেন তিনি। এই স্পিনারের শিকার হয়ে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটেন কুপার কনোলি, অ্যারন হার্ডি ও লরি ইভান্স। ২ উইকেট নেন রাইলি মেরেডিথ। ৪ ওভারে ১৯ রান খরচ করেন তিনি।
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর বিগ ব্যাশে অভিষেক হয় রিশাদের। সে ম্যাচে ৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে ১৮ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। মেলবোর্ন স্টারসের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে ৩৩ রানে ২ উইকেট নেন। মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে ২১ রান খরচায় তুলে নেন ১ উইকেট।
সোনম ইয়েশি; ক্রিকেট বিশ্বে নামটি একেবারেই অচেনা। এবার ভুটানের এই অচেনা ক্রিকেটারই ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন। আজ মিয়ানমারের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন তাসকিন আহমেদদের মতো পেসারদের।
মিয়ানমারের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেট তুলে নিয়েছেন ইয়েশি। যা এই সংস্করণের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। সর্বোচ্চ বোলিং ফিগারের আগের রেকর্ডটি ছিল সায়াজরুল ইদরুসের দখলে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে কুয়ালালামপুরে চীনের বিপক্ষে ৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার এই বোলার।
সায়াজরুল ছাড়াও টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে সমান সাতটি করে উইকেট নেওয়ার কীর্তি রয়েছে অ্যাকারম্যান, তাসকিন ও আলী দাঊদের দখলে। তাঁদের রেকর্ড ভেঙে গেল ভুটানের আনকোড়া এক বোলারের কাছে।
গেলেফু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এ দিন মিয়ানমারের বিপক্ষে ৪ ওভার বল করেন ইয়েশি। ৮ উইকেট নেওয়ার পথে একটি মেডেনে খরচ করেন মাত্র ৭ রান। ইয়েশির এমন অর্জন ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে ভুটানের সরকারি ক্রিকেট চ্যানেলগুলোতে। ভক্তদের কাছ থেকেও প্রশংসা পাচ্ছেন এই স্পিনার।
টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া অন্য তিন বোলারের মধ্যে একজন কেবল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই কীর্তি গড়েন। ১১ ডিসেম্বর ভুটানের বিপক্ষে ১৯ রানে ৭ উইকেট নেন বাহরাইনের দাঊদ। তাসকিন ৭ উইকেট নিয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আগের পর্বে। ঢাকার বিপক্ষে ১৯ রান খরচায় ৭ ব্যাটারকে তুলে নেন এই গতিতারকা। অ্যাকারম্যান ৭ উইকেট নেন বিয়ারসের বিপক্ষে। ৪ ওভারে ১৮ রান দেন তিনি।
রনি তালুকদার ও সাইম আইয়ুব যখন ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, তখনই সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে শোনা যায় হর্ষধ্বনি। সিলেট টাইটান্সের ইনিংসে পুরোটা জুড়েই ভক্ত-সমর্থকেরা উল্লাস করেছেন। মাঝখানে রান তোলার গতি কিছুটা কমে গেলেও পারভেজ হোসেন ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে স্কোরবোর্ডে লড়াকু পুঁজি সংগ্রহ করেছে সিলেট।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটান্স ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু হয়েছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। আগে ব্যাটিং পাওয়া মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট করেছে ১৯০ রান।শেষ ৪ ওভারে তারা যোগ করেছে ৫২ রান।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া সিলেটের দুই ওপেনার সাইম-রনি দারুণ শুরু এনে দেন। উদ্বোধনী জুটিতে ২৫ বলে ৩৬ রান যোগ করেন তাঁরা (সাইম-রনি)। বেশি আক্রমণাত্মক হতে গিয়েই নিজের উইকেটটা বিলিয়ে দিয়েছেন সাইম। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে বিনুরা ফার্নান্দোকে পুল করতে যান সাইম। ডিপ স্কয়ার লেগে সহজ ক্যাচ ধরেন তানজিদ হাসান তামিম। ১৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ২৮ রান।
৩৬ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায় সিলেটের। একটা পর্যায়ে মিরাজের দলের স্কোর হয়ে যায় ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৪ রান। সে সময় ইমনের স্কোর ছিল ১১ বলে ১৪ রান। ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। চতুর্থ উইকেটে ৪১ বলে ৮৬ রানের জুটি গড়েন ইমন ও আফিফ হোসেন ধ্রুব। এই জুটি গড়ার পথে ২৭ বলে ফিফটি তুলে নেন ইমন।
ইনিংসের ২০তম ওভারের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে তানজিম হাসান সাকিবকে তিনটি চার মারেন আফিফ। সেই ওভারের পঞ্চম বলে তানজিম সাকিবকে মিড উইকেটে পুশ করে ২ রান নিতে যান আফিফ। সীমানা থেকে স্ট্রাইকপ্রান্তের স্টাম্প বরাবর সাহিবজাদা ফারহান সরাসরি থ্রো করেন। ১৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৩ রানের ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। ইনিংসের শেষ বলে ইথান ব্রুকসকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তানজিম সাকিব। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯০ রানে শেষ হয়েছে সিলেট টাইটান্সের ইনিংস।
সিলেটের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেন ইমন। ৩৩ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পাঁচ ছক্কার মধ্যে একটা মেরেছেন কাভারের ওপরে। রাজশাহীর সন্দীপ লামিচানে ৪ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। সিলেটের ওপেনার রনি তালুকদার (৪১) ও টপ অর্ডারের আরেক ব্যাটার হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের (২০) উইকেট দুটি নিয়েছেন লামিচানে। রনি ৩৪ বলে করেছেন ৪১ রান। জাজাই ২০ রান করতে খেলেছেন ১৮ বল।
