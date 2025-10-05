Ajker Patrika
বিসিবি নির্বাচন

‘তামিমরা কেন নির্বাচন বয়কট করেছে, আমি কিছুই বলব না’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ১২
বিসিবি নির্বাচনে আমিনুল ইসলাম বুলবুল থাকলেও সরে দাঁড়িয়েছেন তামিম ইকবাল। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা ও বিতর্কের যেন শেষ নেই। এক সময় বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে তামিম ইকবাল ও আমিনুল ইসলাম বুলবুল থাকলেও এখন সেই সুযোগ নেই। কারণ, কদিন আগেই বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তামিম।

তামিম তো বটেই, বিভিন্ন জেলা থেকে বিসিবির নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। লুৎফুর রহমান বাদল, হাসিবুল আলম, আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ানরা সরে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে আগামীকাল হতে যাচ্ছে বিসিবির নির্বাচন। তামিমসহ আরও অনেকে যে নির্বাচনের আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গ এসেছে আজ বুলবুলের কাছে। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘যে যে এখানে আসছে না বা বয়কট করেছে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন করতে যাচ্ছি। এর বাইরে কোনো কথা বলব না।’

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও পক্ষপাত হচ্ছে—তামিম এমন অভিযোগ করেছিলেন ২১ সেপ্টেম্বর। আজ বুলবুলের কাছে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছিলেন বিসিবি নির্বাচনে ক্রীড়া উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ নিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেছেন, ‘আমার ঠিক মনে নেই, কবে আমি বলেছি ক্রীড়া উপদেষ্টা আমাকে অনুরোধ করেছেন বা ক্রীড়া উপদেষ্টা সহযোগিতা করেছেন। যে সময়সীমার মধ্যে আমি কাজ করছিলাম আর কী! এখানে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আরেকটা কারণে। তিনি একজন মন্ত্রী পদমর্যাদার মানুষ। আমি জানি তিনি রাজশাহীতে গিয়েছেন। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন না, চেষ্টা করেছেন যেন ভালো বোর্ড তৈরি করতে পারি। এখানে আমার কাছে প্রভাবের কিছুই মনে হয়নি।’

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ শোনা যায় অহরহ। কদিন আগে দেশের ক্রিকেটের এই ফিক্সিং প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তামিম বিসিবি নির্বাচনে ফিক্সিং বন্ধের দাবি তুলেছিলেন। এদিকে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ, বোর্ড পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও নির্বাচক প্যানেলে থাকা আবদুর রাজ্জাকও মনোনয়ন ফর্ম তুলেছিলেন ২৬ সেপ্টেম্বর। মাঠের ক্রিকেটে যখন বাংলাদেশ একের পর এক টুর্নামেন্ট খেলতে ব্যস্ত। কদিন আগে বাংলাদেশ দল সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ খেলেছে। মরুর বুকে এবার ক্রিকেটাররা ব্যস্ত আফগানিস্তান সিরিজ নিয়ে। আর ভারত-শ্রীলঙ্কায় চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত নিগার সুলতানা জ্যোতিরা।

ফারুক-তামিমের প্রসঙ্গ এলে বুলবুল উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচির কথা। সাংবাদিকদের বুলবুল বলেন, ‘এটা একটা প্রক্রিয়া। এই যাত্রার মধ্যে আমি ছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিছু দ্বৈত ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ জাতীয় দল এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছিল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলছে। মেয়েদের দল বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছে। বিসিবির অন্যান্য সংগঠকের যে কাজ ছিল, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।’

এ বছরের ৩০ মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত পরিচালক হয়ে বিসিবি সভাপতি হয়েছেন বুলবুল। আগামীকাল হতে যাওয়া নির্বাচনে কে তাঁকে ভোট দিলেন বা ভোট দিলেন না, সে ব্যাপারে তাঁর কিছু যায় আসে না বলে জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের আজ বুলবুল বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমাকে যারা ভোট দিচ্ছেন বা দিচ্ছেন না, কেউ যদি মনে করেন আমি যোগ্য না, যেকোনো সময় চলে যাব। তবে এই সময়ে আমার লক্ষ্য এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট।’

