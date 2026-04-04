‘মোস্তাফিজ বিশ্বের সেরা ও শীর্ষস্থানীয় বোলার’

পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) নিজের দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। লাহোর কালান্দার্সের হয়ে নিজের সেরাটাই দিচ্ছেন কাটার মাস্টার। এই বাঁ হাতি পেসারকে বিশ্বের সেরা ও শীর্ষস্থানীয় বোলার হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন লাহোরের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
নিজেদের সবশেষ ম্যাচে গতকাল মুলতান সুলতান্সকে ২০ রানে হারিয়েছে লাহোর। লাহোরের করা ১৮৫ রানের জবাবে মুলতান থামে ১৬৫ রানে। এদিন বল হাতে খরুচে ছিলেন মোস্তাফিজ; ৩ ওভারে ৩৭ রান দেন এই পেসার। তুলে নেন ২ উইকেট। রান খরচে উদার হলেও একটি রেকর্ড গড়েছেন মোস্তাফিজ। টি-টোয়েন্টিতে বাঁ হাতি পেসার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক এখন তিনি।
রেকর্ড গড়ার পথে মোহাম্মদ আমিরকে পেছনে ফেলেছেন মোস্তাফিজ। ৩২৫ টি-টোয়েন্টিতে তাঁর শিকার ৪১৬ উইকেট। দুইয়ে নেমে গেছেন ৪১৫ উইকেট নেওয়া পাকিস্তানি পেসার। ৩৫৬ ম্যাচ খেলেছেন আমির। পিএসএলে আজ রাতে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে পিন্ডিজের হয়ে খেলতে নামবেন তিনি। সে ম্যাচে দুটি উইকেট পেলে এক দিনের ব্যবধানে নিজের রেকর্ড পুনরুদ্ধার করবেন আমির। তবে নিয়মিত খেলে যাওয়ায় মোস্তাফিজের সামনেও সুযোগ থাকছে আমিরের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার।
এবারের পিএসএলে ৩ ম্যাচ শেষে মোস্তাফিজের শিকার ৪ উইকেট; ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৯০ রান। মুলতানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে লাহোরের বোলিং আক্রমণের প্রশংসা করেছেন আফ্রিদি। সেখানেই মোস্তাফিজের নাম উচ্চারণ করেন তিনি। আফ্রিদি বলেন, ‘আমাদের দলে বিশ্বের সেরা বোলাররা আছে। ফিজ আছে দলে, হারিসও আছে। তারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বোলার। তারা খুব ভালোও করছে। আবার সিকান্দার রাজা বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার। তাঁকে কেন কাজে লাগাব না?’
