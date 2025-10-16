বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের চলমান আসরে সবচেয়ে বাজে দিনটা বোধহয় পার করে ফেলল বাংলাদেশ। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো খুড়কুটোর মতো উড়ে গেল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। তাদের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বিশাল জয় তুলে নিয়েছে তাসমান পাড়ের দেশটি।
আগের ম্যাচে এক ওভার ও ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতের দেওয়া ৩৩১ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। সে তুলনায় জায়ান্টদের সামনে বাংলাদেশের পুঁজিটা ছিল খুবই সামান্য; ১৯৮ রানের। এই লক্ষ্য তাড়ায় অনায়াসেই দলকে জয় এনে দেন অজিদের দুই ওপেনার অ্যালিসা হিলি-ফোবি লিচফিল্ড। এই দুই ওপেনারের কাছে বাংলাদেশের কোনো বোলারই পাত্তা পায়নি। শুরু থেকেই তাঁদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ২৪.৫ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। ১১৩ রান এনে দেন হিলি। তাঁর ৭৭ বলের ইনিংস সাজানো ২০ চারে। লিচফিল্ডের অবদান ৮৪ রান।
এর আগে ভারতের বিশাখাপত্তনমে বাংলাদেশের ২০০ ছুঁই ছুঁই রানের স্কোর পেতে বড় ভূমিকা রেখেছেন সোবহানা মোস্তারি। ৮০ বলে ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৯টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংসটি।
মোস্তারির এই ইনিংসের আগে ওপেনার রুবাইয়া হায়দার ছাড়া তেমন রান করতে পারেননি কেউ। ব্যক্তিগত ৮ রান করে ফারজানা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শিকার হলে ৩২ রানে ভাঙে ওপেনিং জুটি। এরপর শারমিন আক্তারকে নিয়ে রুবাইয়ার ৪১ রানের জুটি। ব্যক্তিগত ৪৪ রানে রুবাইয়ার বিদায়ে ছিন্ন হয় এই জুটি। পাঁচ নম্বরে নেমে এক প্রান্ত আগলে রেখে মোস্তারি খেলে গেলেও বাকিদের ব্যর্থতায় আর তেমন কোনো জুটি গড়ে উঠেনি।
আগের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন স্বর্ণা আক্তার। ৩৪ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ৩৫ বলে ৫১ রান করেন তিনি। মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়ার পথে ইনিংসে ৩টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। এটিও বাংলাদেশের নতুন রেকর্ড। তাই বাংলাদেশ ইনিংসে সবাই তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। তবে এদিন হতাশ করেছেন। ২৪ বলে খেলে মাত্র ৭ করে আউট হয়ে যান স্বর্ণা।
অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই হারে বিশ্বকাপ থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। ৫ ম্যাচ শেষে দলটির সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। অবস্থান করছে টেবিলের ছয়ে। পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল বাংলাদেশ। পরবর্তী ৪ ম্যাচের একটিতেও জয়ের দেখা পাওয়া হলো না জ্যোতিদের। ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া।
