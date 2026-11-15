বাংলাদেশে ২০৩১ বিশ্বকাপের সূচি জানাল আইসিসি
২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক বাংলাদেশ-ভারত—এটা তো পুরোনো খবর। আজ নতুন এক খবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। সেই বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৮ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। যার মধ্যে ২০৩১ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ আয়োজনে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে পাঁচটি আইসিসি ইভেন্ট হবে। যার মধ্যে রয়েছে দুটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও। ২০২৭-২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ইংল্যান্ডে হবে ২০২৯ সালের ৮ থেকে ১২ জুন। ঠিক তার দুই বছর পর ২০২৯-৩১ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও হবে ইংল্যান্ডে। ২০৩১ সালের ১২ থেকে ১৬ জুন হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ।
২০২৮ থেকে ২০৩৫ চক্রটা শুরু হচ্ছে মূলত ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ২০২৮ সালের ১২ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ১১তম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরপর ভারতে হবে ২০২৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সে বছরের ৯ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত মাঠে গড়াবে আইসিসির এই ইভেন্ট। আর ২০৩০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে তিন দেশ মিলিয়ে। ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ৪ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত হচ্ছে ১২তম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২০৩২ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত আইসিসির পাঁচটা টুর্নামেন্ট হবে। সেই টুর্নামেন্টগুলোর দিনক্ষণ আইসিসি জানিয়েছে ঠিকই। তবে আয়োজকের নাম এখনো ঘোষণা করেনি। বাংলাদেশে এর আগে ২০১৪ ছেলেদের, মেয়েদের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এককভাবে আয়োজন করেছে। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপও হয়েছে বাংলাদেশে। তবে সেবার বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত-শ্রীলঙ্কাতেও হয়েছিল আইসিসির এই ইভেন্ট।
|বছর
|ইভেন্ট
|আয়োজক দেশ
|তারিখ
|২০২৮
|টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
|অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
|১২ অক্টোবর – ১২ নভেম্বর
|২০২৯
|২০২৭-২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল
|ইংল্যান্ড
|৮–১২ জুন
|২০২৯
|চ্যাম্পিয়নস ট্রফি
|ভারত
|৯–২৮ অক্টোবর
|২০৩০
|টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
|ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড
|৪ জুলাই – ৪ আগস্ট
|২০৩১
|২০২৯-৩১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল
|ইংল্যান্ড
|১২–১৬ জুন
|২০৩১
|ওয়ানডে বিশ্বকাপ
|বাংলাদেশ, ভারত
|৯ অক্টোবর – ২৩ নভেম্বর
|২০৩২
|টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
|নির্ধারিত হয়নি
|১৪ অক্টোবর – ১৪ নভেম্বর
|২০৩৩
|২০৩১-৩৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল
|নির্ধারিত হয়নি
|৯–১৩ জুন
|২০৩৩
|চ্যাম্পিয়নস ট্রফি
|নির্ধারিত হয়নি
|২–২৩ অক্টোবর
|২০৩৪
|টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
|নির্ধারিত হয়নি
|৬ জুলাই-৬ আগস্ট
|২০৩৫
|২০৩৩-৩৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল
|নির্ধারিত হয়নি
|৭–১১ জুন
|২০৩৫
|ওয়ানডে বিশ্বকাপ
|নির্ধারিত হয়নি
|২ অক্টোবর – ১৮ নভেম্বর