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ক্রিকেট

বাংলাদেশে ২০৩১ বিশ্বকাপের সূচি জানাল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৬, ২০: ২৯
বাংলাদেশে ২০৩১ বিশ্বকাপের সূচি জানাল আইসিসি
২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে বাংলাদেশ-ভারতে। আজ সেই টুর্নামেন্টের সূচি জানাল আইসিসি। ছবি: সংগৃহীত

২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক বাংলাদেশ-ভারত—এটা তো পুরোনো খবর। আজ নতুন এক খবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। সেই বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৮ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। যার মধ্যে ২০৩১ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ আয়োজনে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে পাঁচটি আইসিসি ইভেন্ট হবে। যার মধ্যে রয়েছে দুটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও। ২০২৭-২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ইংল্যান্ডে হবে ২০২৯ সালের ৮ থেকে ১২ জুন। ঠিক তার দুই বছর পর ২০২৯-৩১ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও হবে ইংল্যান্ডে। ২০৩১ সালের ১২ থেকে ১৬ জুন হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ।

২০২৮ থেকে ২০৩৫ চক্রটা শুরু হচ্ছে মূলত ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ২০২৮ সালের ১২ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ১১তম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরপর ভারতে হবে ২০২৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সে বছরের ৯ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত মাঠে গড়াবে আইসিসির এই ইভেন্ট। আর ২০৩০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে তিন দেশ মিলিয়ে। ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ৪ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত হচ্ছে ১২তম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

২০৩২ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত আইসিসির পাঁচটা টুর্নামেন্ট হবে। সেই টুর্নামেন্টগুলোর দিনক্ষণ আইসিসি জানিয়েছে ঠিকই। তবে আয়োজকের নাম এখনো ঘোষণা করেনি। বাংলাদেশে এর আগে ২০১৪ ছেলেদের, মেয়েদের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এককভাবে আয়োজন করেছে। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপও হয়েছে বাংলাদেশে। তবে সেবার বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত-শ্রীলঙ্কাতেও হয়েছিল আইসিসির এই ইভেন্ট।

 বছর  ইভেন্ট আয়োজক দেশ  তারিখ
 ২০২৮টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ  অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড  ১২ অক্টোবর – ১২ নভেম্বর
 ২০২৯২০২৭-২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল  ইংল্যান্ড  ৮–১২ জুন
 ২০২৯চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভারত  ৯–২৮ অক্টোবর
 ২০৩০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড  ৪ জুলাই – ৪ আগস্ট
 ২০৩১২০২৯-৩১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ইংল্যান্ড ১২–১৬ জুন
 ২০৩১ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাংলাদেশ, ভারত ৯ অক্টোবর – ২৩ নভেম্বর
 ২০৩২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নির্ধারিত হয়নি   ১৪ অক্টোবর – ১৪ নভেম্বর
 ২০৩৩২০৩১-৩৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল  নির্ধারিত হয়নি ৯–১৩ জুন
 ২০৩৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি  নির্ধারিত হয়নি  ২–২৩ অক্টোবর
 ২০৩৪  টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ  নির্ধারিত হয়নি ৬ জুলাই-৬ আগস্ট
 ২০৩৫২০৩৩-৩৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল  নির্ধারিত হয়নি ৭–১১ জুন
 ২০৩৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপ  নির্ধারিত হয়নি ২ অক্টোবর – ১৮ নভেম্বর

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়ানডে বিশ্বকাপ
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