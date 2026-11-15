অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে ইংল্যান্ডের প্রতিশোধ

অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে ইংল্যান্ডের প্রতিশোধ
অ্যাডিলেডে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে সিরিজে ১–১ সমতায় ফিরেছে সফরকারীরা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে প্রতিশোধ নিল ইংলিশরা।
আজ অ্যাডিলেড ওভালে আগে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৫৫ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়ে ইংল্যান্ড। জবাবে ৩৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪৪.৩ ওভারে ২২০ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। এতে ১৩৫ রানের বড় জয় তুলে নেয় ইংল্যান্ড।
ইংল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরি তুলে নেয় টম বেন্টন। ৯৯ বলে ১২টি চার ও চারটি ছক্কায় ১২১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তার ব্যাটিংয়েই বড় সংগ্রহের ভিত পায় ইংল্যান্ড। বেন্টনকে দারুণ সঙ্গ দেন জো রুট ও জর্ডান কক্স। রুট ৬৮ বলে ৬২ এবং কক্স ৪৯ বলে ৬৭ রান করেন।
শেষদিকে ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ আরও বড় করেন উইল জ্যাকস। মাত্র ৪০ বলে চারটি চার ও একটি ছক্কায় অপরাজিত ৫৪ রান করেন তিনি। এ ছাড়া স্যাম কারান ৯ বলে ১৪ এবং গাস অ্যাটকিনসন ৪ বলে অপরাজিত ১৩ রান করেন।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন জাভিয়ের বার্টলেট। স্পেন্সার জনসন ও রাইলি মেরেডিথ একটি করে উইকেট শিকার করেন।
৩৫৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ১৩ রানের মধ্যেই তিনটি উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। পরে জশ ইংলিসও ফিরে গেলে ২৯ রানে চতুর্থ উইকেট হারিয়ে বড় চাপে পড়ে তারা।
এরপর ম্যাট রেনশ ও ক্যামেরন গ্রিন প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। পঞ্চম উইকেটে দুজনের ব্যাটে আসে ৯৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি। রেনশ ৭৪ বলে ৬৩ এবং গ্রিন ৮২ বলে ৬৪ রান করেন। তবে তাদের বিদায়ের পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যন্ত ৪৪.৩ ওভারে ২২০ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকেরা।
ইংল্যান্ডের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল গাস অ্যাটকিনসন। ১০ ওভারে মাত্র ২৮ রান দিয়ে চার উইকেট নেন তিনি। দুটি করে উইকেট শিকার করেন লিয়াম ডসন ও স্যাম কারান। এ ছাড়া সনি বেকার ও জোফরা আর্চার নেন একটি করে উইকে।
উল্লেখ্য, সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শুভসূচনা করেছিল অস্ট্রেলিয়া। আগে ব্যাট করে মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। জবাবে ১৩২ রানের লক্ষ্য ২৩.৩ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে পেরিয়ে যায় স্বাগতিকরা।
তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩৫ রানের বড় জয় তুলে নিয়ে সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার পাশাপাশি সিরিজে সমতাও ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। অসাধারণ সেঞ্চুরিতে ম্যাচসেরার হয়েছেন টম বেন্টন।