Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

পাকিস্তান কি অঘটন ঘটাতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩৭
পাকিস্তান কি অঘটন ঘটাতে পারবে
এজবাস্টন টেস্ট জিততে হলে বল হাতে দারুণ কিছুই করতে হবে সফরকারীদের। ছবি: ক্রিকইনফো

এজবাস্টন টেস্টের প্রথম ইনিংসেও মুখ থুবড়ে পড়েছিল পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন। তাদের করা ১৩৩ রানের জবাবে ৪৫৩ রানে থামে ইংল্যান্ড। ৩২০ রানে পিছিয়ে থেকে ইনিংস হারের শঙ্কায় ছিল সফরকারীরা। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও ভালো হয়নি। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে অলআউট হওয়ার আগে ৪৯৯ রান করেছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডকে ১৩০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাবর আজমের দল। এজবাস্টন টেস্ট জেতার জন্য এবার দারুণ কিছুই করতে হবে পাকিস্তানের বোলারদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

এজবাস্টন টেস্ট: ৪র্থ দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা, সরাসরি

সনি টেন ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-হালসিটি

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিভারপুল-ফুলহাম

রাত ৮টা, সরাসরি

টটেনহাম-এভারটন

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল

রাত ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-রায়ো ভায়েকানো

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস

ইউএস ওপেন: মেয়েদের ফাইনাল

আরিনা সাবালেঙ্কা-এলিনা রিবাকিনা

রাত ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত