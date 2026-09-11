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ফুটবল

ফিফার টুর্নামেন্টে খেলবে বাংলাদেশ, ট্রফি দেখতে কেমন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফিফার টুর্নামেন্টে খেলবে বাংলাদেশ, ট্রফি দেখতে কেমন
আসিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: ফিফা

প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া ফিফা আসিয়ান কাপের ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ফিফার নতুন এই আয়োজন, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে খেলবে আমন্ত্রিত দল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও।

প্রিমিয়ার ও চ্যালেঞ্জার দুটি ডিভিশনে আসিয়ান কাপ আয়োজন করছে ফিফা। দুটো ডিভিশনের জন্যই আলাদা ট্রফি বানিয়েছে তারা। বাংলাদেশ খেলবে প্রিমিয়ার ডিভিশনে। ‘এ’ গ্রুপে প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। ২৫ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের অভিযান। ২৮ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর এবং ১ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। তিনটি ম্যাচই হবে জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়ামে।

প্রিমিয়ার ডিভিশনের দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল খেলবে ফাইনালে। দুই গ্রুপের রানার্সআপদের জন্য রয়েছে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। বাংলাদেশের সামনে শুধু গ্রুপ পর্ব পেরোনোর লড়াই নয়। নতুন এই প্রতিযোগিতার প্রথম ট্রফি জয়ের সুযোগও থাকছে।

২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ফিফা আসিয়ান কাপ চলবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯ সেপ্টেম্বর যাবে বাংলাদেশ।

বিষয়:

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