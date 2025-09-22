বাংলাদেশের কাছে হারের দুঃস্মৃতি ভুলে সামনে তাকাতে চায় শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের শুরুটা ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৪ উইকেটে হেরে যায় তারা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সে হারের দুঃস্মৃতি ভুলে যেতে চান লঙ্কানদের অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা।
বাংলাদেশের কাছে হেরে ফাইনালে উঠার সমীকরণ কঠিন করে ফেলেছে শ্রীলঙ্কা। সুপার ফোরের বাকি দুটি ম্যাচেই জিততে হবে তাদের। আপাতত তাদের নজর পাকিস্তান ম্যাচের দিকে। বাঁচা মরার লড়াইয়ে আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় আবুধাবিতে সালমান আলী আগাদের বিপক্ষে খেলবে শ্রীলঙ্কা।
তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলেন আসালাঙ্কা বলেন, ‘আমরা সবাই জানি যে আমাদের ম্যাচটি জিততে হবে। আমাদের জন্য এখন জেতাটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে আমরা বাংলাদেশের কাছে বাজেভাবে হেরেছি। আমাদের সেই ম্যাচের কথা ভুলে যেতে হবে এবং অন্যান্য ম্যাচের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। পরবর্তী ম্যাচ দুটি জিততে পারলে আমরা ফাইনালে যেতে পারব।’
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরে যাওয়া সে ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৬৮ রানের পুঁজি পায় শ্রীলঙ্কা। আসালাঙ্কার মতে, শেষ দুই ওভারে ব্যাটাররা নিজেদের কাজ না করতে পারায় প্রত্যাশিত সংগ্রহ পায়নি তারা, ‘আমি মনে করি সে ম্যাচে আমরা সত্যিই ভালো ব্যাটিং করেছি। আমরা ভেবেছিলাম যে ১৮০–১৮৫ রানের মতো করতে পারব। আমরা যদি শেষ দুই ওভারে একটু ভালো করতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা আমাদের দিন ছিল না।’
গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই রান তাড়া করে জিতেছে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে তাদের আগে ব্যাট করতে হয়েছে। দুবাইয়ের উইকেটের জন্য সেটা আদর্শ নয়। তবে পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে এসবের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলার তাগিদ দিলেন আসালাঙ্কা।
তিনি বলেন, ‘প্রথম রাউন্ডে আমরা তিনটি ম্যাচেই রান তাড়া করতে সক্ষম হয়েছি। সুপার ফোরে আমাদের প্রথমে ব্যাট করতে হয়েছে। দুবাই স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা সুবিধাজনক। তাই বলে আমরা তো আর টসের উপর নির্ভর করতে পারি না। যা করার সেটা আমাদের করতে হবে। পেশাদার হিসেবে আমাদের এই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।’
