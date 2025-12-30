Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর বিপিএলেও ম্যাচসেরা রিপন মন্ডল। ছবি: ফেসবুক
রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর বিপিএলেও ম্যাচসেরা রিপন মন্ডল। ছবি: ফেসবুক

বয়সভিত্তিক দল থেকেই ছন্দে রিপন মন্ডল। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের এই ২২ বছর বয়সী পেসার। তবে জাতীয় দলে সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাঁর। ২০২৬ বিপিএলকে তাই পাখির চোখ করেছেন রিপন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবু দমে যাননি রিপন। ছন্দে থাকা রিপন গত রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিপিএলে দেখালেন তাঁর ঝলক। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। রিপনের নেওয়া ৪ উইকেটের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর দুই স্বীকৃত ব্যাটার সাব্বির হোসেন ও হায়দার আলীর উইকেট।

সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল নোয়াখালীর বিপক্ষে রাজশাহীর ৬ উইকেটের জয়ের পর দলটির প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন রিপন। এবারের বিপিএলকে তিনি জাতীয় দলে সুযোগ করে নেওয়ার মঞ্চ মনে করছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আমার কাছে বিপিএল বড় একটা মঞ্চ। যদি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি, সুযোগ ইনশা আল্লাহ আসবে। সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছি। যদি ইনশা আল্লাহ সুযোগ আসে, সেই সুযোগটা কাজে লাগাব।’

বিপিএলে খেলার আগে কাতারে নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রিপনের পারফরম্যান্স ছিল রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী রিপনের ডেথ ওভারে ইয়র্কার বোলিং নজর কেড়েছিল অনেকের। ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে সুপার ওভারের রোমাঞ্চে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের জয়ে তিনি হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। এবারের বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে তিন নম্বর ম্যাচে গিয়ে একাদশে থাকার সুযোগ মিলেছে তাঁর।

প্রথম দুই ম্যাচ দিনে হওয়ার কারণে একাদশে সুযোগ মিলবে না রিপনকে আগেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য দিনের ম্যাচ, রাতের ম্যাচ নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রিপন বলেন, ‘পরে কী হবে, তা জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে সব সময় প্রস্তুত। দলে সমন্বয় করতে অনেক কিছু হয়। এসব নিয়ে ভাবছি না। যখনই সুযোগ পাই, সেটাকেই শেষ সুযোগ ধরে নিই।’

প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতে হেরে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে নোয়াখালী। এদিকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ।

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশের হয়ে আর খেলার সুযোগ হয়নি সাকিব আল হাসানের। ছবি: ফাইল ছবি

এই মুহূর্তে সাকিব আল হাসান খেলছেন আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে। প্লে-অফে ওঠা এমআই এমিরেটসের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স যথেষ্ট উজ্জ্বল। ফোনে দুবাই থেকে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সাকিবের বর্তমান জীবনটা যেন উঠে এল। আজ থাকছে সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস

রানা আব্বাস
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ২৭

প্রশ্ন: আইএল টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। মনে হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন! জাতীয় দল ভাবনায় আছে নাকি শুধুই নিজের খেলার জন্য?

সাকিব আল হাসান: নিজের খেলার জন্যই, এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।

প্রশ্ন: দেশে বিপিএল চলছে। যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, আইএলে খেলতেন?

সাকিব: আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।

প্রশ্ন: আপনি একবার বলিউডের ‘নায়ক’ সিনেমার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, বিপিএলের সিইও হলে দুই মাসে সব বদলে দিতেন! বিপিএলের মান আদৌ বাড়ছে নাকি শুধুই কমছে?

সাকিব: দূর থেকে আমার পক্ষে এ নিয়ে মন্তব্য করা মুশকিল। মান কোন অবস্থায় আছে ভালো না খারাপ। এটা আপনারা ভালো বিচার করতে পারবেন আমার চেয়ে। মাঠেরটা খেলোয়াড়েরা বুঝবে, যে মান বাড়ল না কমল। আর মাঠের বাইরের বিষয় আপনারা আরেকটু ভালো দেখতে পারবেন।

প্রশ্ন: গত দেড় বছরে দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অনেক বিতর্ক, হইচই হলো। এক পক্ষ বলছে, অবৈধ বোর্ড! ক্লাব ক্রিকেটে খেলোয়াড়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একজন ক্রিকেটার হিসেবে এখানে সঠিক সমাধান কী মনে করেন?

সাকিব: আমার পক্ষে আসলে বলা মুশকিল। দূর থেকে পুরো ছবি দেখতে পাওয়া মুশকিল। দ্বিতীয়ত, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, অনলাইনে সেটাও বোঝা মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি এগুলো ফলোই করিনি বলতে গেলে। এই কারণে আমার জন্য খুব কঠিন কোনো মন্তব্য করা। দেখিনি কে কী করছে। আর এত অল্প সময় কাউকে বিচারও করা যায় না। কমেন্টস করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন: ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আপনি আমাকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে বলছিলেন যে যদি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় ক্রীড়ামন্ত্রী হতে চান নাকি বিসিবির সভাপতি। বলেছিলেন বিসিবি সভাপতি হতে চান। তার মানে ক্রিকেট প্রশাসনে আপনার একটা আগ্রহ ছিল।

সাকিব: না, প্রেসিডেন্ট হতে চাই মানে, যদি অপশন দুইটা থাকে আমার কাছে মনে হয় বিসিবির প্রেসিডেন্ট ভালো অপশন ক্রীড়া মন্ত্রীর চেয়ে। ইন্টারেস্ট আছে বলাটা ঠিক হবে না। মানে আমার যদি ওরকম অপশন থাকে তাহলে সেটা। তবে আমার ওরকম কোনো ইচ্ছা যে আছে তা না। ক্রিকেটের সঙ্গে থাকতে হবে, এ রকম কোনো আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না কেউই। এটা বলা মুশকিল যে কোনো দিনও কোনো কিছু হবে কি না। যদি বলেন যে আমার আগ্রহ আছে কি না, পারসোনালি না খুব একটা নাই।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি

প্রশ্ন: ক্রিকেট ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি আপনাদের কাছে অনেকবার শুনেছি। বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন, ঠিকঠাক বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা কতটা দেখছেন?

সাকিব: আমি তো জানি না আসলে কী পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি ভালো পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন তো ভালো অবশ্যই। চাওয়া আর বাস্তবায়ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি চাওয়া-পাওয়ার মিল থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই ভালো।

প্রশ্ন: আপনার দেশের ফেরার প্রসঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের যতবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সবাই বিষয়টি সরকার বা রাষ্ট্রের ওপরে ছেড়ে দেন। সামনে জাতীয় নির্বাচন, যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে আপনার কি মনে হয় ফেরা সম্ভব হতে পারে? বা আশা দেখেন?

সাকিব: এখানে রাষ্ট্র, সরকার—এগুলো আসা মানেই তো ক্রিকেট বোর্ডও ফেয়ার নেই। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। এগুলো তো বোঝাই যায়। আপনাদের আসলে প্রশ্নগুলো করা উচিত ঠিকভাবে ঠিক জায়গায়। ভয় না পেয়ে! তাহলে আপনারাও ওই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রশ্ন করেন দেখে তারা ওই ঘুরিয়ে উত্তর দিতে পারে। এ প্রশ্ন আমাকে তো করার বিষয় না। জিজ্ঞেস করবেন সরকারকে। সরকার আর ক্রিকেট বোর্ডের সামনা-সামনি বসিয়ে। কথা হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্কই থাকার কথা না। আর ক্রিকেট বোর্ড যদি সরকারের ওপর দেয়, তার মানে ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। তার মানে বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত। তার মানে তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া উচিত (হাসি)! আসলে ওই সাবজেক্টেই যাওয়া উচিত না। আমাকে যদি ক্রিকেট বোর্ড ফেরত না নিতে পারে (দেশে), এটা তাদের ব্যর্থতা। ঠিক না? আমার কী করার আছে এখানে?

বাংলাদেশের হয়ে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। বর্তমানে তিনি আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। ছবি: ফেসবুক
বাংলাদেশের হয়ে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। বর্তমানে তিনি আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলছেন। ছবি: ফেসবুক

প্রশ্ন: আপনি যেটা করতে পারেন—নিয়মিত নিজেকে ফিট আর ভালো পারফর্ম করে যেতে পারেন, তাই তো?

সাকিব: না, না আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই আমি খেলে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: পুরোনো প্রসঙ্গটা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই, ২০২৪ সালের অক্টোবরে বিসিবি আপনাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে চেয়েছিল। দুবাই পর্যন্ত এলেন, সেখান থেকে ফিরে গেলেন। ও সময় আসলে কী ঘটেছিল?

সাকিব: আমাকে সরাসরি ক্রীড়া উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টা গ্রিন সিগনাল দিয়েছে। আমি প্লেনে উঠেছি। বিসিবি থেকে আমাকে পুরো নিশ্চিত করেছে। (যুক্তরাষ্ট্র থেকে) তারপর আমি প্লেনে উঠেছি। দুবাইয়ে নামার পর তাদের সব জায়গা থেকেই আবার বলছে যে না, তাদের নাকি ১২ ঘণ্টার ভেতরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি না আসি, তাহলে ভালো হয়। আমি আর যাইনি।

প্রশ্ন: সরকারের তরফ থেকে তাহলে আপনাকে আসার পূর্ণ সবুজ সংকেতই দেওয়া হয়েছিল?

সাকিব: সরকারের সব তরফ থেকেই মানে বললামই তো আইন উপদেষ্টা ও (ক্রীড়া) উপদেষ্টা, দুজন গ্রিন সিগনাল দিয়েছেন দেখেই তো আমি রওনা দিয়েছি আর ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

(চলবে...)

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেটসাক্ষাৎকার
ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে রেকর্ড ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪৮ দল নিয়ে আগামী বছর হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ছবি: সংগৃহীত
৪৮ দল নিয়ে আগামী বছর হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ছবি: সংগৃহীত

ছয় মাস পরে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলেও এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ আমেজ। এরই মধ্যে ১৫ কোটিরও বেশি টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে। ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে ২০০-এর বেশি দেশের ভক্ত-সমর্থকেরা আবেদন করেছেন।

ফিফা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিদে জানিয়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদার কথা। দ্বৈবচয়ন ড্র টিকিটিং ধাপে অর্ধেক সময় পার হওয়ার আগেই হয়েছে নতুন রেকর্ড। ক্রেডিট কার্ড নম্বরের ভিত্তিতে যাচাইবাছাই করার পর জানা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদা প্রাপ্যতার চেয়ে ৩০ গুণেরও বেশি। ১৯৩০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২২ বিশ্বকাপের ৯৬৪ ম্যাচে যে পরিমাণ দর্শক মাঠে বসে খেলা উপভোগ করেছেন, সেই সংখ্যার চেয়েও ২০২৬ বিশ্বকাপে আবেদনকৃত টিকিটের সংখ্যা ৩.৪ গুণ বেশি।

২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল র‍্যান্ডম সিলেকশন টিকিটিংয়ের প্রথম ধাপ। ১৮ দিনের মধ্যে ১৫ কোটিরও বেশি আবেদন জমা পড়ায় ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আগেরবারের সব কিছু ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফার পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইনফান্তিনো বলেন, ‘২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আয়োজন। মাত্র প্রথম ১৫ দিনেই ১৫ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন এসেছে। তাতে করে এই আসরে ৩০ গুণ বেশি ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়েছে। ২০০–এর বেশি দেশের সমর্থকদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।’

দ্বৈবচয়ন ড্র টিকিটিংয়ের ধাপটি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু থাকবে। সমর্থকেরা ড্র–তে অংশ নিতে এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে ফিফা ডট কম টিকিটস সাইটে যেতে পারেন। এই ধাপ শেষ হওয়ার পর আরেক ড্র অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবেন। যাঁদের নাম আসবে না, তাঁরা পরবর্তী বিক্রয় ধাপগুলোতে অতিরিক্ত টিকিট ছাড়ার সময় আবার আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

এই বিক্রয় ধাপজুড়ে টিকিটের দাম অপরিবর্তিত থাকবে। ফাইনালসহ সব ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ধরা হয়েছে ৬০ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৭৩৪২ টাকা। যাদের আগে থেকেই আইডি রয়েছে, তারা সেই আইডি ব্যবহার করে লগইন করে দ্বৈবচয়ন ড্রতে অংশ নিতে পারবেন। যাঁদের ফিফা আইডি নেই, তাদের ফিফা ডট কম টিকিটসে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো এই বিশ্বকাপেই অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে বলে আশা ইনফান্তিনোর, ‘ভক্ত-সমর্থকদের এমন সাড়া প্রমাণ করে বিশ্বজুড়ে ফুটবলের কী জনপ্রিয়তা রয়েছে।’ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাবে ৪০৩ কোটি টাকা।গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ১১০ কোটি টাকা।

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল
ক্রিকেট

নোয়াখালীকে হ্যাটট্রিক হারের লজ্জা দিল রাজশাহী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৮
নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: ফেসবুক
নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: ফেসবুক

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে এসে রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে জয়ের খাতাই খুলতে পারেনি দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ নোয়াখালীকে হ্যাটট্রিক হারের লজ্জা উপহার দিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।

জয়, হার, জয়—১২তম বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পথচলাটা হচ্ছে এমনই। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৯১ রান তাড়া করে ৮ উইকেটে জিতেছিল রাজশাহী। ঠিক নিজেদের পরের ম্যাচে রাজশাহী হেরে যায় ঢাকা ক্যাপিটালসের কাছে। আজ সিলেট স্টেডিয়ামে নোয়াখালীকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী। তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেল রাজশাহী।

১২৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ২ রানেই উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় রাজশাহীর উদ্বোধনী জুটি। ইনিংসের দ্বিতীয় বলে সাহিবজাদা ফারহানকে (২) বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর ৩৮ বলে ৬৫ রানের জুটি গড়েন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তানজিদ হাসান তামিম। সপ্তম ওভারের চতুর্থ বলে শান্তকে (২৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রেজাউর রহমান রাজা। শান্ত ফেরার পর মুহূর্তেই ৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৩ রানে পরিণত হয় রাজশাহী। তানজিদ তামিম (২৯) ও হুসেইন তালাতকে (৩) দ্রুত ফেরান জহির খান ও হাসান মাহমুদ।

৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৩ রানে পরিণত হওয়া রাজশাহীর জয়ের জন্য সামান্যতম শঙ্কা তৈরি হয়েছিল ঠিকই। তবে মুশফিকুর রহিম ও ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বির দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ১৩ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটে জিতেছে রাজশাহী। পঞ্চম উইকেটে ৫৪ বলে ৫২ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন মুশফিক-ইয়াসির।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রাজশাহী অধিনায়ক শান্ত। আগে ব্যাটিং পাওয়া নোয়াখালী নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ১২৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন দলটির অধিনায়ক হায়দার আলী। রাজশাহীর রিপন ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

কাঁপাচ্ছেন রিশাদ, উড়ছে হোবার্টও

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফেসবুক
এবারের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফেসবুক

বিগ ব্যাশে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। লেগস্পিন ভেলকিতে ব্যাটারদের বোকা বানাচ্ছেন বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনার। তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও রীতিমতো উড়ছে। রিশাদ যেমন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় প্রথম সারিতে আছেন, তাঁর দল হোবার্ট পয়েন্ট টেবিলের সেরা দুইয়ে উঠে এসেছে।

হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে আজ মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ। তাতে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে হলো ৮ উইকেট। বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনারের ইকোনমি ৭.৭২। ৮ উইকেট নিয়ে এবারের বিগ ব্যাশে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় যৌথভাবে দুইয়ে রিশাদ। সিডনি সিক্সার্সের জ্যাক এডওয়ার্ডস, ব্রিসবেন হিটের জ্যাক উইলডারমাথ, মেলবোর্ন স্টারসের পিটার সিডল—এই তিন বোলারও পেয়েছেন ৮ উইকেট। ৮ উইকেট নেওয়া চার বোলারের মধ্যে সবচেয়ে কম ইকোনমি সিডলের। তিনি বোলিং করেছেন ৬.১২ ইকোনমিতে। ৯ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে মেলবোর্ন স্টারসের দুই ক্রিকেটার টম কারান ও হারিস রউফ।

রিশাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের দিনে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে হোবার্ট হারিকেন্স। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হোবার্ট অধিনায়ক নাথান এলিস। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা মেলবোর্ন রেনেগেডস ২০ ওভারে ৯ উইকেটে করে ১৬২ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন অলিভার পিক। হারিকেন্স অধিনায়ক এলিস ৪ ওভারে ৩০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১৬৩ রানের লক্ষ্যে নেমে হারিকেন্স ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৩ রান করে ফেলে হারিকেন্স। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৩ রান করে অপরাজিত থাকেন উইকেটরক্ষক ম্যাথু ওয়েড। ২০ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। ম্যাচসেরা হয়েছেন এলিস।

৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ পরাজয়ে ৮ পয়েন্টে হোবার্ট এখন পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। শীর্ষে থাকা মেলবোর্ন স্টারসেরও পয়েন্ট ৮। তারা চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে। মেলবোর্ন ও হোবার্টের নেট রানরেট ‍+১.৭৭৯ ও ‍+০.৪৩২। হোবার্টের পরের ম্যাচ নতুন বছরের প্রথম দিন। ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বেলেরিভ ওভালে শুরু হবে হোবার্ট হারিকেন্স-পার্থ স্করচার্স ম্যাচ।

সিলেটে পরশু ১২তম বিপিএল শুরুর দিন নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। ‍+৩.২৫০ নেট রানরেট নিয়ে অনেকটা এগিয়ে থেকে আজ চট্টগ্রাম খেলতে নামে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। তবে রংপুরের বিধ্বংসী বোলিংয়ে ম্যাচ অর্ধেকটা হেরে বসে চট্টগ্রাম। ১০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে রংপুর।

২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছয় বোলার

  • উইকেট ইকোনমি দল

টম কারান ৯ ৭.২০ মেলবোর্ন স্টারস

হারিস রউফ ৯ ৭.৯৩ মেলবোর্ন স্টারস

পিটার সিডল ৮ ৬.১২ মেলবোর্ন স্টারস

জ্যাক এডওয়ার্ডস ৮ ৭.৭১ সিডনি সিক্সার্স

রিশাদ হোসেন ৮ ৭.৭২ হোবার্ট হারিকেন্স

জ্যাক উইডারমাথ ৮ ১০.৩১ ব্রিসবেন হিট

*২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর হোবার্ট হারিকেন্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস ম্যাচ পর্যন্ত

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
