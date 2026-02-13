Ajker Patrika
ক্রিকেট

সুপার এইটে যেতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে যে সমীকরণ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুপার এইটে যেতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে যে সমীকরণ
টেবিলের তিনে আছে অজিরা। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতেই বিপদে পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবুয়ের কাছে হারায় অজিদের সুপার এইটে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করে শেষ আটে খেলতে চাইলে এখন বেশ কিছু সমীকরণ ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে যেতে হবে।

চোট জর্জর দল নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গেছে অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউডদের মতো তারকারা। বিশ্বকাপ খেলতে এসে চোট পেয়েছেন মিচেল মার্শ। এই তিন জনের চোট বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। এরপরও তাদের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৬৭ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে দলটি।

জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ জিম্বাবুয়ের কাছে ২৩ রানে হেরে রীতিমতো বিপদে ট্রাভিস হেডের দল। দুই ম্যাচ শেষে সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে তারা। এই অবস্থা থেকে সেরা আটে যেতে চাইলে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচ দুটিতে জিততেই হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সেই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি ম্যাচগুলোর দিকেও।

দুটি করে ম্যাচ শেষে সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ওপরের স্থান দুটিতে আছে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সেরা আটের টিকিট কাটবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে মাঠে নামবে হেডের দল। দুটি ম্যাচেই জিততে হবে তাদের। এরপরও সেরা দুইয়ে থাকা নিশ্চিত নয় অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

সুপার এইটের যাওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার কাছে জিম্বাবুয়ের হার কামনা করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সে ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে জিম্বাবুয়ে। সেরা দুইয়ে থেকে সুপার এইটে জায়গা করে নেবে অস্ট্রেলিয়া।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র

নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র

সুপার এইটে যেতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে যে সমীকরণ

সুপার এইটে যেতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে যে সমীকরণ

সকালে ফিরছেন বিসিবি সভাপতি, যাবেন না ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে

সকালে ফিরছেন বিসিবি সভাপতি, যাবেন না ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে

পাকিস্তান ম্যাচের আগে ভারতকে অশ্বিনের সতর্কবার্তা

পাকিস্তান ম্যাচের আগে ভারতকে অশ্বিনের সতর্কবার্তা