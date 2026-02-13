সুপার এইটে যেতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে যে সমীকরণ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতেই বিপদে পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবুয়ের কাছে হারায় অজিদের সুপার এইটে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করে শেষ আটে খেলতে চাইলে এখন বেশ কিছু সমীকরণ ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে যেতে হবে।
চোট জর্জর দল নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গেছে অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউডদের মতো তারকারা। বিশ্বকাপ খেলতে এসে চোট পেয়েছেন মিচেল মার্শ। এই তিন জনের চোট বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। এরপরও তাদের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৬৭ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে দলটি।
জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ জিম্বাবুয়ের কাছে ২৩ রানে হেরে রীতিমতো বিপদে ট্রাভিস হেডের দল। দুই ম্যাচ শেষে সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে তারা। এই অবস্থা থেকে সেরা আটে যেতে চাইলে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচ দুটিতে জিততেই হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সেই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি ম্যাচগুলোর দিকেও।
দুটি করে ম্যাচ শেষে সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ওপরের স্থান দুটিতে আছে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সেরা আটের টিকিট কাটবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে মাঠে নামবে হেডের দল। দুটি ম্যাচেই জিততে হবে তাদের। এরপরও সেরা দুইয়ে থাকা নিশ্চিত নয় অস্ট্রেলিয়ার জন্য।
সুপার এইটের যাওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার কাছে জিম্বাবুয়ের হার কামনা করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সে ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে জিম্বাবুয়ে। সেরা দুইয়ে থেকে সুপার এইটে জায়গা করে নেবে অস্ট্রেলিয়া।
নিজেদের ইনিংস শেষে কিছুটা নির্ভার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাটাররা বড় পুঁজি এনে দেওয়ার পর বোলাররাও নিজেদের কাজটা করেছেন দারুণভাবেই। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে নেদারল্যান্ডসকে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম জয়।৬ মিনিট আগে
আইসিসির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলম্বোয় যাচ্ছেন না বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাই প্রেমাদাসায় উপস্থিত থেকে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ দেখা হচ্ছে না তাঁর। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই দেখতে না যাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেদিন কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে পাকিস্তান। আসন্ন ম্যাচটির আগে সূর্যকুমার যাদবের দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন ভারতের সাবেক তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।১ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামনে লক্ষ্যটা ছিল মাঝারি মানের। কানাডার করা ১৫০ রানের জবাব দিতে নেমে হারের শঙ্কায় পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু আরিয়ান শর্মা এবং সোহাইব খানের শেষের ঝড়ে হাসি মুখ নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আরব আমিরাত।৪ ঘণ্টা আগে