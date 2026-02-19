৮ লাখ টাকা বেতন পাচ্ছেন চার ক্রিকেটার, তাসকিনের অবনতি

২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নতুন কাঠামো অনুযায়ী বেতন কমেছে তাসকিন আহমেদের। আর বেতন বেড়েছে রিশাদ হোসেন, তানজিদ হাসান তামিমসহ কয়েক জনের উন্নতি হয়েছে।
নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি অনুযায়ী এ+ ক্যাটাগরিতে কোনো ক্রিকেটারকে রাখেনি। আগের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এ+ ক্যাটাগরিতে মাসে ১০ লাখ টাকা পেলেও এবার তাসকিনকে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস ও তাসকিন
ক্যাটাগরি ‘এ+’ (মাসে বেতন ১০ লাখ টাকা)
নেই
ক্যাটাগরি ‘এ’ (মাসে বেতন ৮ লাখ টাকা)
নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ
ক্যাটাগরি ‘বি’ (মাসে বেতন ৬ লাখ টাকা)
মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক, তাইজুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয়, সাদমান ইসলাম, তানজিদ তামিম, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা
ক্যাটাগরি ‘সি’ (মাসে বেতন ৪ লাখ টাকা)
সৌম্য সরকার, জাকের আলী, শরীফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও খালেদ আহমেদ।
ক্যাটাগরি ‘ডি’ (মাসে বেতন ২ লাখ টাকা)
সাইফ হাসান, পারভেজ ইমন, তানভীর ইসলাম, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, শামীম পাটোয়ারী ও নুরুল হাসান সোহান
