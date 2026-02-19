Ajker Patrika
১৬ বছরে যা পারেনি, জিম্বাবুয়ে আজ কি সেটা করতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩৬
১৬ বছরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিনবার মুখোমুখি হয়েও একবারও জয়ের মুখ দেখেনি জিম্বাবুয়ে।

বাছাইপর্বের বাধা টপকাতে না পেরে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছিল জিম্বাবুয়েকে। তবে এবারের বিশ্বকাপে যেন এক বদলে যাওয়া জিম্বাবুয়ের গল্প দেখছে ক্রিকেট বিশ্ব। বাছাইয়ে অপরাজিত থেকে মূল মঞ্চে আসা সিকান্দার রাজার দল এখন রীতিমতো উড়ছে। ওমানকে হারিয়ে যাত্রা শুরু করা জিম্বাবুয়ে পরের ম্যাচেই সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চমকে দেয়। এবার জিম্বাবুয়ের সামনে ১৬ বছরের এক পুরোনো আক্ষেপ ঘোচানোর হাতছানি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে গত ১৬ বছরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত তিনবার মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে। সেই দুইবারই জেতে লঙ্কানরা। আজ কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে ফের সেই শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি আফ্রিকান দেশটি।

গ্রুপ পর্বের সমীকরণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এক পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল জিম্বাবুয়ের। বৃষ্টির আশীর্বাদে শেষ আট নিশ্চিত করেছে জিম্বাবুয়ে। তবে আজকের ম্যাচটি কেবল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই নয়। এটি জিম্বাবুয়ের জন্য দীর্ঘদিনের আক্ষেপ ঘোচানোর বড় এক সুযোগ।

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। নির্ধারিত ২০ ওভারে লঙ্কানরা সংগ্রহ করেছে ১৭৮ রান। জিম্বাবুয়ের ১৬ বছরের হারের বৃত্ত ভাঙতে প্রয়োজন ১৭৯ রান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৯ রান করেছে আফ্রিকা মহাদেশের এই দল।

