নাঈম-জাকিরের সেঞ্চুরি, রিজার্ভ ডেতে আবাহনী-মোহামেডানের ম্যাচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিটি ক্লাবের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন জাকির। ছবি: বিসিবি

বৃষ্টির বাগড়ায় পড়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) তৃতীয় রাউন্ড। বেরসিক বৃষ্টির হানায় এদিন শেষ হয়েছে চারটি ম্যাচ। অন্যদিকে আবাহনী লিমিটেড এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ গড়িয়েছে রিজার্ভ ডেতে। বৃষ্টির দাপটের দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন নাঈম শেখ, জাকির হাসান এবং শাহাদাত হোসেন সবুজ।

ক্রিকেটার্স একাডেমিতে বৃষ্টি আইনে গাজী গ্রুপকে ১০ রানে হারিয়েছে বসুন্ধরা। আগে ব্যাট করে ২৩৫ রানে অলআউট হয় তারা। বৃষ্টির কারণে ৩৪ ওভারে ১৯৪ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয় গাজী গ্রুপকে। জবাবে ১৮৩ রানে গুটিয়ে যায় দলটি। বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের পুঁজি ছিল ২২৭ রান। রান তাড়ায় ২৫.৪ ওভারে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ১০৮ রান করলে বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়। বৃষ্টি আইনে ২০ রানের জয়ে মাঠ ছাড়ে প্রাইম ব্যাংক।

অগ্রণী ব্যাংকের বিপক্ষে বৃষ্টি আইনে ৬০ রানের জয় তুলে নিয়েছে গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। শাহাদাত হোসেন সবুজের সেঞ্চুরিতে ৩০১ রান করেছিল তারা। ১২১ বলে ১৩২ রানের ইনিংস উপহার দেন সবুজ। ২৬ ওভারে ১৯৩ রানের নতুন লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে ১৩২ রানে অলআউট হয় অগ্রণী ব্যাংক।

পুবেরগাঁওতে মাহিদুল ইসলাম (৮৩ রান), মেহেরব হাসান (৭৭ রান) এবং মোসাদ্দেক হোসেনের (৬২ রান) ফিফটিতে ২৮৩ রান করে আবাহনী। বৃষ্টির কারণে ব্রাদার্সের ইনিংসের ১২ তম ওভার শেষে খেলা বন্ধ হয়। তার আগে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান করেছিল ব্রাদার্স। জাহিদুজ্জামান খান ১৬ এবং আদিল বিন সিদ্দিক ১৪ রান নিয়ে রিজার্ভ ডেতে ব্যাট করতে নামবেন। জয়ের জন্য আরও ২৩৫ রান করতে হবে ব্রাদার্সকে; হাতে আছে ৩৮ ওভার।

দিনের সবচেয়ে বড় ইনিংসটা উপহার দিয়েছে মোহামেডান। ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রূপগঞ্জ টাইটার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে নাঈমের সেঞ্চুরিতে ৩৪৫ রান করে মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি। ১৩৬ বলে ৫ চার এবং ১২ ছক্কায় ১৪৫ রান করেন এই ওপেনার। এ ছাড়া ইয়াসির আলীর অবদান ৬৯ রান। জবাবে ১৬.৫ ওভারে ৫৩ রান করতেই ইনিংসের অর্ধেক হারিয়ে হারের প্রহর গুনছে রূপগঞ্জ। ৪ উইকেট নিয়ে একাই ধস নামান মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। মো: রাকিব ৮ এবং সজিব মিয়া ৯ রান নিয়ে রিজার্ভ ডেতে খেলতে নামবেন।

