টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের চতুর্থ এবং শেষ দিনের খেলা মাঠে গড়িয়েছে। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডতে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
ময়মনসিংহ-বরিশাল
ঢাকা-খুলনা
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সকাল ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ৪
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ২য় দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস