আইপিএল রেখে বাংলাদেশ সিরিজে থাকছেন ভারতীয় আম্পায়ার

নিতিন মেনন এখন ব্যস্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে। আইপিএলের ব্যস্ততা রেখে আইসিসির এলিট প্যানেলের এই ভারতীয় আম্পায়ার আসছেন বাংলাদেশে। তিনি আম্পায়ারিং করবেন ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজে।
সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিতিন ১৭ এপ্রিল ঢাকায় ও ২৩ এপ্রিল চট্টগ্রামে অন ফিল্ড আম্পায়ারিং করবেন। ২০ এপ্রিল মিরপুরে থাকবেন টিভি আম্পায়ার হিসেবে। ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিনি আবার ফিরে যাবেন। নিতিন এর আগেও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় সিরিজে আম্পায়ারিং করেছেন। । ২০২৪ সালে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজে তিনি আম্পায়ারিং করেছেন। ছিলেন ২০২৩ বিশ্বকাপের আগ মুহূর্তে মিরপুরে হওয়ায় বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজেও।
তবে গত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনমনই শুধু নয়, গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ঘটনায় দুই ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্কেও বেশ টান পড়েছিল। বর্তমান সরকারের শুরুর দিকে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ সিরিজে একজন ভারতীয় আম্পায়ার থাকা তাই বিশেষ বার্তাই দিচ্ছে। তিনি আসছেনও আবার আইপিএলের ব্যস্ততা রেখে, যে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়-কোচিং স্টাফদের মতো আম্পায়ারদের পারিশ্রমিকও আকর্ষণীয়।
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজে মেননের সঙ্গে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। স্থানীয় আম্পায়ারদের মধ্যে ওয়ানডে সিরিজে থাকছেন মাসুদুর রহমান মুকুল, গাজী সোহেল ও মোরশেদ আলী খান।
২০২৩ সালে মোহামেডানের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পান আলফাজ। তাঁর অধীনে ২৩ বছরের খরা ঘুচিয়ে গত মৌসুমে লিগ জেতে সাদা–কালোরা। ২০২৩ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে হারিয়ে জেতে ফেডারেশন কাপের শিরোপাও।৩ ঘণ্টা আগে
আইপিএল, পিএসএলের কারণে প্রথম সারির ক্রিকেটারদের ছাড়াই নিউজিল্যান্ড খেলবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। যেহেতু ২০১০ ও ২০১৩ সালে কিউইদের প্রথম সারির দল বাংলাদেশে এসে ধবলধোলাই হয়েছে, সেখানে এবার ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষের দুর্বল দলকে নিয়ে তুলনামূলক নির্ভার থাকাই যায়।
আম্পায়ারের সঙ্গে ক্রিকেটারদের কথা-কাটাকাটির ঘটনা এখন বেশ নিয়মিত দৃশ্য। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে এমনটা দেখা যায় হরহামেশাই। আইপিএলে গত রাতে এমন ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন নীতিশ রানা। জরিমানার পাশাপাশি পেয়েছেন ডিমেরিট পয়েন্টও।৫ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ২১ এপ্রিল পর্যন্ত খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) পেয়েছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। কিন্তু চোটে পড়ায় তাঁর টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গেল আগেভাগেই। এবার বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারের পরিবর্তে লঙ্কান ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে