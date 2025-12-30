খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গনের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পুরো দেশ। ক্রীড়াঙ্গনেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে। দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে বিভিন্ন ফেডারেশনের পাশাপাশি ক্রিকেটাররাও শোক জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো স্থগিতের কথা জানিয়েছে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তার সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাফুফে এক শোকবার্তায় লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ সিনিয়র সহ সভাপতি, সহ সভাপতির পক্ষ থেকে শোক জানাচ্ছে বাফুফে।’ শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেটারদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা সংগঠন কোয়াবও।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তামিম ইকবাল, রুবেল হোসেন, লিটন দাসরা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। তামিম নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
দিনটা আমান খানের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। দলের বড় ব্যবধানে হারটাই শুধু নয়। এমন এক রেকর্ডে গতকাল আমান খান নাম লিখিয়েছেন, যা কখনোই তিনি চাননি। বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেছে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের। তাতে তিনি স্বদেশি এক ক্রিকেটারকেই ছাড়িয়ে গেলেন।
আহমেদাবাদে গতকাল বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ঝাড়খন্ড-পুডুচেরি। আমান খান পুডুচেরি দলটির অধিনায়ক। ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে ১০ ওভারে ১২৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা এক ইনিংসে সবচেয়ে বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড। এর আগে বাজে এই রেকর্ডটা করেছিলেন ভারতের আরেক পেসার মিবম মোসু। এ মাসে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিহারের বিপক্ষে ৯ ওভারে ১১৬ রান খরচ করেছিলেন মিবম। তিনি খেলেছিলেন অরুণাচলের হয়ে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঝাড়খণ্ড ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ৩৬৮ রান। অধিনায়ক কুমার কুশাগ্রা ১০৪ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১০৫ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অনুকূল রায়। ৫৩ বলের ইনিংসে ৭ চার ও ৮ ছক্কা মেরেছেন। রান তাড়া করতে নেমে ৪১.৪ ওভারে ২৩৫ রানে গুটিয়ে যায় পুদুচেরি। ঝাড়খন্ডের ১৩২ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির অলরাউন্ডার অনুকূল। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
২০২১ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে আমানের। পরবর্তীতে তিনি চলে যান পুদুচেরিতে। আইপিএলে ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। ২০২৩ সালে খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ১২ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৬ আইপিএল নিলামে ৪০ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
না ফেরার দেশে বিএনপির চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। আজ সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে। খালেদার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।
সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বিপিএলে সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস ও ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স এই দুই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পুরো দেশ আজ শোকাগত। বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে বলে বিসিবি এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এই দুই ম্যাচের সূচি পরে এক সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা
জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তার সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত
অনিবার্য কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আজকের অনুষ্ঠিতব্য সব ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফের মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ যেসব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে কী কারণে ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুতই স্থগিত ম্যাচগুলোর জন্য নতুন ও পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে।
ফেডারেশন কাপে আজ ছিল দুটি ম্যাচ। কুমিল্লায় আবাহনী-রহমতগঞ্জ ও বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় পিডব্লিউডি ব্রাদার্সের খেলার কথা ছিল। গতকাল থেকে শুরু হওয়া নারী ফুটবল লিগে আজ ছিল তিন ম্যাচ। নোয়াখালীতে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল লিগের ফাইনালও ছিল আজ। তবে সেগুলোর কোনোটিই হচ্ছে না। বরিশাল ও বিকেএসপির মধ্যকার ম্যাচটি পরে নির্ধারিত করা হবে।
বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বয়সভিত্তিক দল থেকেই ছন্দে রিপন মন্ডল। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের এই ২২ বছর বয়সী পেসার। তবে জাতীয় দলে সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাঁর। ২০২৬ বিপিএলকে তাই পাখির চোখ করেছেন রিপন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবু দমে যাননি রিপন। ছন্দে থাকা রিপন গত রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিপিএলে দেখালেন তাঁর ঝলক। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। রিপনের নেওয়া ৪ উইকেটের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর দুই স্বীকৃত ব্যাটার সাব্বির হোসেন ও হায়দার আলীর উইকেট।
সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল নোয়াখালীর বিপক্ষে রাজশাহীর ৬ উইকেটের জয়ের পর দলটির প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন রিপন। এবারের বিপিএলকে তিনি জাতীয় দলে সুযোগ করে নেওয়ার মঞ্চ মনে করছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আমার কাছে বিপিএল বড় একটা মঞ্চ। যদি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি, সুযোগ ইনশা আল্লাহ আসবে। সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছি। যদি ইনশা আল্লাহ সুযোগ আসে, সেই সুযোগটা কাজে লাগাব।’
বিপিএলে খেলার আগে কাতারে নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রিপনের পারফরম্যান্স ছিল রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী রিপনের ডেথ ওভারে ইয়র্কার বোলিং নজর কেড়েছিল অনেকের। ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে সুপার ওভারের রোমাঞ্চে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের জয়ে তিনি হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। এবারের বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে তিন নম্বর ম্যাচে গিয়ে একাদশে থাকার সুযোগ মিলেছে তাঁর।
প্রথম দুই ম্যাচ দিনে হওয়ার কারণে একাদশে সুযোগ মিলবে না রিপনকে আগেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য দিনের ম্যাচ, রাতের ম্যাচ নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রিপন বলেন, ‘পরে কী হবে, তা জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে সব সময় প্রস্তুত। দলে সমন্বয় করতে অনেক কিছু হয়। এসব নিয়ে ভাবছি না। যখনই সুযোগ পাই, সেটাকেই শেষ সুযোগ ধরে নিই।’
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতে হেরে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে নোয়াখালী। এদিকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ।
এ মুহূর্তে সাকিব আল হাসান খেলছেন আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে। প্লে-অফে ওঠা এমআই এমিরেটসের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স যথেষ্ট উজ্জ্বল। ফোনে দুবাই থেকে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সাকিবের বর্তমান জীবনটা যেন উঠে এল। আজ থাকছে প্রথম পর্ব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস
প্রশ্ন: আইএল টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। মনে হচ্ছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন! ভাবনায় আদৌ জাতীয় দল আছে, নাকি শুধুই নিজের খেলার জন্য?
সাকিব আল হাসান: নিজের খেলার জন্যই। এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।
প্রশ্ন: দেশে বিপিএল চলছে। যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, আইএলে খেলতেন?
সাকিব: আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।
প্রশ্ন: আপনি একবার বলিউডের ‘নায়ক’ সিনেমার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, বিপিএলের সিইও হলে দুই মাসে সব বদলে দিতেন! বিপিএলের মান আদৌ বাড়ছে, নাকি শুধুই কমছে?
সাকিব: দূর থেকে আমার পক্ষে এ নিয়ে মন্তব্য করা মুশকিল। মান কোন অবস্থায় আছে—ভালো না খারাপ; এটা আমার চেয়ে আপনারা ভালো বিচার করতে পারবেন। মাঠেরটা খেলোয়াড়েরা বুঝবে যে মান বাড়ল না কমল। আর মাঠের বাইরের বিষয় আপনারা আরেকটু ভালো দেখতে পারবেন।
প্রশ্ন: গত দেড় বছরে দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অনেক বিতর্ক, হইচই হলো। এক পক্ষ বলছে, অবৈধ বোর্ড! ক্লাব ক্রিকেটে খেলোয়াড়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একজন ক্রিকেটার হিসেবে এখানে সঠিক সমাধান কী মনে করেন?
সাকিব: আমার পক্ষে আসলে বলা মুশকিল। দূর থেকে পুরো ছবি দেখতে পাওয়া মুশকিল। দ্বিতীয়ত, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা; অনলাইনে সেটাও বোঝা মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি এগুলো ফলোই করিনি বলতে গেলে। এ কারণে আমার জন্য খুব কঠিন কোনো মন্তব্য করা। দেখিনি কে কী করছে। আর এত অল্প সময় কাউকে বিচারও করা যায় না। কমেন্টস করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আমাকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, যদি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে ক্রীড়ামন্ত্রী হতে চান, নাকি বিসিবির সভাপতি। বলেছিলেন বিসিবির সভাপতি হতে চান। তার মানে, ক্রিকেট প্রশাসনে আপনার একটা আগ্রহ ছিল।
সাকিব: না, প্রেসিডেন্ট হতে চাই মানে, যদি অপশন দুইটা থাকে, মনে হয় বিসিবির প্রেসিডেন্ট ভালো অপশন ক্রীড়ামন্ত্রীর চেয়ে। ইন্টারেস্ট আছে বলাটা ঠিক হবে না। মানে, আমার যদি ওরকম অপশন থাকে, তাহলে সেটা। তবে আমার ওরকম কোনো ইচ্ছা যে আছে, তা নয়। ক্রিকেটের সঙ্গে থাকতে হবে, এ রকম কোনো আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না কেউই। এটা বলা মুশকিল যে কোনো দিনও কোনো কিছু হব কি না। যদি বলেন যে আমার আগ্রহ আছে কি না, পারসোনালি না, খুব একটা নেই।
প্রশ্ন: ক্রিকেট ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি অনেকবার শুনেছি। বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন, ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা দেখছেন?
সাকিব: আমি তো জানি না, আসলে কী পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি ভালো পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তাহলে ভালো অবশ্যই। চাওয়া আর বাস্তবায়ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি চাওয়া-পাওয়ার মিল থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই ভালো।
প্রশ্ন: আপনার দেশের ফেরা প্রসঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের যতবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সবাই বিষয়টি সরকার বা রাষ্ট্রের ওপরে ছেড়ে দেন। সামনে জাতীয় নির্বাচন, যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে, আপনার কি মনে হয় ফেরা সম্ভব হতে পারে? কিংবা আশা দেখেন?
সাকিব: এখানে রাষ্ট্র, সরকার—এগুলো আসা মানেই তো ক্রিকেট বোর্ডও ফেয়ার নেই। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। এগুলো তো বোঝাই যায়। আপনাদের আসলে প্রশ্নগুলো করা উচিত ঠিক জায়গায়, ঠিকভাবে। ভয় না পেয়ে! আপনারাও ওই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রশ্ন করেন দেখে তারা ওই ঘুরিয়ে উত্তর দিতে পারে। এ প্রশ্ন আমাকে তো করার বিষয় নয়। জিজ্ঞেস করবেন সরকারকে। সরকার আর ক্রিকেট বোর্ডের মুখোমুখি হয়ে। কথা হচ্ছে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্কই থাকার কথা নয়। আর ক্রিকেট বোর্ড যদি সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়, এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ আছে। এর অর্থ হলো, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া উচিত (হাসি)! আসলে ওই সাবজেক্টেই যাওয়া উচিত নয়। আমাকে যদি ক্রিকেট বোর্ড ফেরত না নিতে পারে (দেশে), এটা তাদের ব্যর্থতা। ঠিক না? আমার কী করার আছে এখানে?
প্রশ্ন: আপনি যেটা করতে পারেন—নিয়মিত নিজেকে ফিট আর ভালো পারফর্ম করে যেতে পারেন, তাই তো?
সাকিব: না, না; আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই খেলে যাচ্ছি।
প্রশ্ন: পুরোনো প্রসঙ্গটা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই। ২০২৪ সালের অক্টোবরে বিসিবি আপনাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে চেয়েছিল। দুবাই পর্যন্ত এলেন, সেখান থেকে ফিরে গেলেন। ওই সময় আসলে কী ঘটেছিল?
সাকিব: আমাকে সরাসরি ক্রীড়া উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টা গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন। আমি প্লেনে উঠেছি। বিসিবি থেকে আমাকে পুরো নিশ্চিত করা হয়েছে। (যুক্তরাষ্ট্র থেকে) তারপর আমি প্লেনে উঠেছি। দুবাইয়ে নামার পর তাদের সব জায়গা থেকে আবার বলছে, না, তাদের নাকি ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি না আসি, তাহলে ভালো হয়। আমি আর যাইনি।
প্রশ্ন: সরকারের তরফ থেকে তাহলে আপনাকে আসার পূর্ণ সবুজসংকেতই দেওয়া হয়েছিল?
সাকিব: সরকারের সব তরফ থেকে; মানে, বললামই তো আইন উপদেষ্টা ও ক্রীড়া উপদেষ্টা—দুজন গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন দেখেই তো আমি রওনা দিয়েছি, আর ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।
(চলবে)
