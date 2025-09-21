Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিসিবি নির্বাচন ৬ অক্টোবর, নতুন সভাপতির নাম জানা যাবে কখন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ২১
বিসিবি নির্বাচনে দাঁড়াবেন বুলবুল ও তামিম। ফাইল ছবি
বিসিবি নির্বাচনে দাঁড়াবেন বুলবুল ও তামিম। ফাইল ছবি

নির্বাচনী ডামাডোলে সরগরম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অবশেষে চূড়ান্ত হলো দিনক্ষণ। ৬ অক্টোবর ভোটের উৎসবে মেতে উঠবে ক্রিকেটাঙ্গন। সেদিন রাত ৯টার দিকে জানা যাবে নতুন সভাপতির নাম।

এবার নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও জাতীয় দলের অধিনায়ক সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। দুজনেই হতে চান সভাপতি। ভোটের লড়াইয়ের আগে অবশ্য কথার লড়াইয়ে মেতেছেন তারা।

সোনারগাঁও হোটেলে পরিচালক পর্ষদের নির্বাচন শেষে একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হবে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন।

একনজরে বিসিবি নির্বাচনের তফসিল :

২২ সেপ্টেম্বর – খসড়া ভোটার তালিকা

২৩ সেপ্টেম্বর – আপত্তি গ্রহণ

২৪ সেপ্টেম্বর – আপত্তির ওপর শুনানি

২৫ সেপ্টেম্বর – চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

২৬-২৭ সেপ্টেম্বর- মনোনয়নপত্র বিতরণ

২৮ সেপ্টেম্বর – মনোনয়নপত্র দাখিল

২৯ সেপ্টেম্বর – যাচাই-বাছাই ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা

৩০ সেপ্টেম্বর – আপিল ও শুনানি

১ অক্টোবর – প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও চূড়ান্ত তালিকা

৬ অক্টোবর- নির্বাচন

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটতামিম ইকবালআমিনুল ইসলাম বুলবুল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

আসিফ মাহমুদ সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও পক্ষপাত হচ্ছে, তামিমের অভিযোগ

আসিফ মাহমুদ সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও পক্ষপাত হচ্ছে, তামিমের অভিযোগ

বিসিবি নির্বাচন ৬ অক্টোবর, নতুন সভাপতির নাম জানা যাবে কখন

বিসিবি নির্বাচন ৬ অক্টোবর, নতুন সভাপতির নাম জানা যাবে কখন

লাল কার্ড দেখা কাসেমিরোর পাশে ইউনাইটেড কোচ

লাল কার্ড দেখা কাসেমিরোর পাশে ইউনাইটেড কোচ

‘বাংলাদেশকে দেখে পাকিস্তানের ক্রিকেট শেখা উচিত’

‘বাংলাদেশকে দেখে পাকিস্তানের ক্রিকেট শেখা উচিত’