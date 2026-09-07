ক্রিকেটারদের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করবে পাকিস্তান বোর্ড

ক্রিকেটারদের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের পর তদন্ত শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির উপদেষ্টা আমির মীর সামাজিকমাধ্যমে এক পোস্টে নিশ্চিত করেছেন।
তদন্তপ্রক্রিয়া চলা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুনানির আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অনুমাননির্ভর খবরের সত্যতা যাচাই না করে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন আমির। নাকভির উপদেষ্টা বলেন, ‘পিসিবি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তদন্ত করছে।সংবাদমাধ্যমে শৃঙ্খলভঙ্গ ও আচরণসংক্রান্ত নানা খবর আসার পরই মূলত অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে পিসিবি।’
পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপারে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্ভাব্য তদন্তের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, যাতে দলের বাজে পারফরম্যান্সের কারণগুলো খুঁজে বের করা যায়। এর মধ্যে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যেগুলো শুধু পারফরম্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমরা বিষয়টির গভীরে গিয়ে আসল কারণ বের করব।’ এরই মধ্যে ক্রিকেটারদের ফোন পিসিবি নিজেদের কাছে নিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে।
লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ রানের বড় ব্যবধানে হারের পর পিসিবি ৭ ক্রিকেটারকে বাদ দিয়েছে। এই ম্যাচ জিতেই এক ম্যাচ হাতে রেখে টেস্ট সিরিজ জেতে ইংল্যান্ড। একই সঙ্গে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ছয় ম্যাচের মাথায় প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। বোলিং কোচ উমর গুলও বরখাস্ত হয়েছেন।
সরফরাজ এ বছরের এপ্রিলে পাকিস্তানের টেস্ট দলের প্রধান কোচ হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে পাকিস্তান চার টেস্ট খেলে চারটিতেই হেরেছে। বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর পাকিস্তান দুই টেস্ট খেলে ইংল্যান্ডের কাছে দুটিতেই হেরেছে। আর ২০২৩ সালে পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন গুল। সরফরাজের পরিবর্তে টেস্টের প্রধান কোচ হয়েছেন সরফরাজ এবং অ্যাশলি নফকে পেয়েছেন পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব।
হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১০৩ রানে পাকিস্তানকে প্রথম টেস্টে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ রানে জিতে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা। পরশু এজবাস্টনে শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। পাকিস্তান এবার নামবে ধবলধোলাই এড়াতে।
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