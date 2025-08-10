Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতের কোচকে ভদ্র আচরণ করতে বলছেন হেইডেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের প্রধান কোচকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছেন ম্যাথু হেইডেন। ছবি: সংগৃহীত
ভারত-ইংল্যান্ড অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিটা হয়েছে মনে রাখার মতো। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হয়েছে রানের বন্যা। রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটপালট হয়ে গেছে। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, মাঠের বাইরেও এমন ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।

লন্ডনের ওভালে ৪ আগস্ট শেষ হয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম টেস্ট। এই টেস্ট শুরুর আগে ওভালের কিউরেটর লি ফোর্টিসের সঙ্গে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। সেটা নিয়ে তখন শোনা গিয়েছিল নানা কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ম্যাথু হেইডেনের মতে গম্ভীর এখানে রাগারাগি না করে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা সমাধান করতে পারতেন।

হেইডেন সমালোচনা করেছেন ওভালের কিউরেটর ফোর্টিসের আচরণ নিয়েও। ‘অল ওভার বার দ্য ক্রিকেট’ পডকাস্টে হেইডেন ইংল্যান্ডের ‘দাদাগিরির’ কথাও উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার বলেছেন, ‘ইংল্যান্ডে এমনটা প্রায় সময়ই হয়। আমার ভেন্যু, শেষ টেস্ট, গম্ভীরকে একটু বেকায়দায় ফেলব—এটা এক ধরনের ক্ষমতা দেখানোই বলা চলে। তবে গম্ভীর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারত। আরও ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারত।’

ওভালের পিচ কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে গম্ভীরের ঝগড়ার ঘটনা ঘটেছিল ২৯ জুলাই। ভারতের কোচিং স্টাফদের আড়াই মিটার দূর থেকে ফর্টিস উইকেট দেখতে বলেছিলেন বলে জানা গেছে। গম্ভীরের সঙ্গে এরপর ফর্টিসের বাদানুবাদের ঘটনা ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। এমনকি ম্যাচ শুরুর আগে (৩০ জুলাই) সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক গিল ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধান কোচ গম্ভীরের। টেস্ট শেষে ফর্টিস এরপর দাবি করেছিলেন, পিচের ঘটনায় তাঁকে খলনায়ক বানানো হয়েছিল।

ওভালে ৪ আগস্ট ভারতের দেওয়া ৩৭৪ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল ইংল্যান্ড। তবে গাস অ্যাটকিনসনকে বোল্ড করে ভারতকে ৬ রানের নাটকীয় জয় এনে দেন মোহাম্মদ সিরাজ। টেস্ট ইতিহাসে এটা ভারতের সর্বনিম্ন রানে জয়। ১৯০ রানে ৯ উইকেট নিয়ে ওভাল টেস্টে ম্যাচসেরা সিরাজ। সিরিজে সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট তাঁরই। ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে ২-২ ব্যবধানে। শুবমান গিল ও হ্যারি ব্রুক পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। সিরিজে সর্বোচ্চ ৭৫৪ রান করেন তিনি।

