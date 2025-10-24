Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগামী মাসে বিগ ব্যাশের পর্দা উঠবে। ছবি: এক্স
আগামী মাসে বিগ ব্যাশের পর্দা উঠবে। ছবি: এক্স

বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) খেলার সুযোগ পাচ্ছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। বিদেশি লিগে ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সেটা তুলে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম।

কয়েক সপ্তাহ আগে বিদেশি লিগের জন্য এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল পিসিবি। সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতেও বেশি সময় নিল না পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগ ব্যাশের নতুন আসরের জন্য সাতজন ক্রিকেটারদের এনওসি দিয়েছে পিসিবি। এরা হলেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহীন আফ্রিদি, হারিস রউফ, শাদাব খান, হাসান আলী ও হাসান খান। এনওসি নিয়ে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ইতোমধ্যে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং খেলোয়াড়দের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে পিসিবি।

এনওসি পাওয়ায় বিগ ব্যাশে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন বাবর। এই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে দলে ভিড়িয়েছে সিডনি সিক্সার্সে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য ‘বাবারিস্তান’ নামে একটি বিশেষ ফ্যান জোন তৈরি করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আফ্রিদির ঠিকানা ব্রিসবেন হিট। এছাড়া রউফ মেলবোর্ন স্টার্স, শাদাব সিডনি থান্ডার, হাসান অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স এছাড়া রিজওয়ান ও হাসান খান মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে মাঠ মাতাবেন।

বিগ ব্যাশের ১৫ তম আসরের পর্দা উঠবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারী ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্টির পর্দা নামবে। আসন্ন আসরে মাঠে গড়াবে ৪৪টি ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাপিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে নিরাপদ থাকবে যে দেশগুলো

ফোন নম্বর ‘মোটু’ নামে সেভ করায় ডিভোর্স দিলেন স্ত্রী

প্রতিবেশীদের ছাড়াই পরাশক্তি হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভারতের, পারবে কি

পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে—মহারাষ্ট্রে নারী চিকিৎসকের হাতে লেখা সুইসাইড নোট

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

> খেলা
> ক্রিকেট

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৩৭
ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ছবি: সংগৃহীত
ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দল পেয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ। এই অঞ্চল থেকে যে কয়েকজন ক্রিকেটার বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত অন্যতম। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের পর ময়মনসিংহের সেরা ক্রিকেটার মানা হয় এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে।

এরপরও এনসিএলে ময়মনসিংহের মূল স্কোয়াডে নেই মোসাদ্দেকের নাম। যেটা হতাশ করেছে ভক্তদের। কেন মোসাদ্দেককে মূল স্কোয়াডে রাখা হয়নি সেটা নিয়ে কৌতুহল তৈরি হয়েছে সবার মনে। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ডে খেলছেন না এই ক্রিকেটার।

শান্ত বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে মোসাদ্দেক এনসিএলের প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আমি যতটুকু জানি সে ঢাকার বাইরে আছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে চেয়েছেন। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।’

এনসিএলে ময়মনসিংহের নেতৃত্বে থাকছেন শুভাগত হোম। এক সময় জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ ছিলেন এই অলরাউন্ডার। সহ–অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ আব্দুল মজিদ। এছাড়া দলে আছেন নাঈম শেখ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, রাকিবুল হাসানদের মতো ক্রিকেটাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে শুভাগতরা।

একনজরে এনসিএলে ময়মনসিংহের স্কোয়াড: শুভাগত হোম চৌধুরী (অধিনায়ক), আবদুল মজিদ (উইকেটকিপার ও সহ-অধিনায়ক), মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, নাঈম শেখ, আরিফুল ইসলাম, আল আমিন হোসেন, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, গাজী মোহাম্মদ তাজিবুল (উইকেটকিপার), রাকিবুল হাসান, আরিফ আহমেদ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম এবং আসাদুল্লাহ হিল গালিব।

স্ট্যান্ডবাই: মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শাকিল হোসেন, খালিদ হাসান, ফাহিম হাসান

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে নিরাপদ থাকবে যে দেশগুলো

ফোন নম্বর ‘মোটু’ নামে সেভ করায় ডিভোর্স দিলেন স্ত্রী

প্রতিবেশীদের ছাড়াই পরাশক্তি হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভারতের, পারবে কি

পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে—মহারাষ্ট্রে নারী চিকিৎসকের হাতে লেখা সুইসাইড নোট

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

> খেলা
> অন্য খেলা

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ২৩
নিরপেক্ষ ভেন্যু না পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। ছবি: এক্স
নিরপেক্ষ ভেন্যু না পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। ছবি: এক্স

ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এ পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।

তামিলনাড়ুতে আগামী ২৮ নভেম্বর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্ট শুরুর এক মাস আগে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়া শঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো।

বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান, কিন্তু তাদের সে কথা রাখেনি এফআইএইচ। পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় বিকল্প দলের খোঁজে আছে বিশ্ব হকির নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

এফআইএইচ জানিয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত করছি যে, পাকিস্তান হকি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছে, তারা পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। এই বিশ্বকাপে খেলার জন্য দলটি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখন পাকিস্তানের পরিবর্তে আরও একটি দলের নাম জানানো হবে।’

পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রানা মুজাহিদ বলেন, ‘বিশ্বকাপে আমরা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে আমাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। টুর্নামেন্টটি ভারতে হওয়ায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি না। এটা আমাদের খেলোয়াড়দের বিকাশের পথে অন্তরায়।’

ভারতের হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ সিং এখনো পাকিস্তানের প্রত্যাহার সম্পর্কে অবগত নন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভারত আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। যদি পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জায়গায় কোন দল খেলবে, তা ঘোষণা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানভারতহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে নিরাপদ থাকবে যে দেশগুলো

ফোন নম্বর ‘মোটু’ নামে সেভ করায় ডিভোর্স দিলেন স্ত্রী

প্রতিবেশীদের ছাড়াই পরাশক্তি হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভারতের, পারবে কি

পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে—মহারাষ্ট্রে নারী চিকিৎসকের হাতে লেখা সুইসাইড নোট

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

> খেলা
> ফুটবল

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হারের পর ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে
হারের পর ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে

৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র‌্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।

ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি। থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড। ৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে।

হারের পর ক্ষুব্ধ বাটলার বলেন, ‘কয়েকজন ফুটবলার ভুল মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছে, এমন গা ছাড়া মনোভাব কিছুতেই সহ্য করব না। কেউ যদি আমার দলে খেলতে চায়, দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তাহলে এমন মানসিকতা নিয়ে আসতে পারবে না, যা জাতীয় দলের সঙ্গে মানানসই নয়। হার-জিতের চেয়েও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটি শেখার প্রক্রিয়া এবং সেটাকে সম্মান করতে হবে।’

মেয়েদের ফুটবলে আবারও যেন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন বাটলার। গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন ১৮ ফুটবলার। তেমন কিছুই কি ঘটতে যাচ্ছে আবারও। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমি এমন খেলোয়াড়দের খেলাতে পেরে খুশি যারা বড় কোনো নাম নয়, কিন্তু সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামে। তারা কঠোর পরিশ্রম করতে চায়, উন্নতি করতে চায়। কেউ আমার পরীক্ষা নিতে চাইলে নিক। এমনটা আগেও হয়েছে, আবারও হলে আমি নিজের জায়গায় শক্ত থাকব। কিন্তু অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করব না।’

মাঠ নিয়ে অসন্তুষ্ট বাটলার, ‘আমি জানি না আদৌ এটি টায়ার-১ প্রীতি ম্যাচ ছিল কি না। কারণ আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এমন পরিবেশে খেলেছি, যেখানে আলো অতটা ভালো ছিল না। ম্যাচটি আসলে জাতীয় দলের ম্যাচের মতো লাগেনি। বরং প্রস্তুতি ম্যাচের মতো লাগছিল। ভবিষ্যতে এমন ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এই ম্যাচ থেকে অনেক ইতিবাচক কিছু পেয়েছি আমরা।’

হারের ম্যাচেও প্রাপ্তি খুঁজে পেয়েছেন বাটলার, ‘আমরা প্রচুর তরুণীকে সুযোগ দিয়েছি—শিখা, নবিরণ, জয়নব, সাগরিকা, মুনকি, রিপা ও হালিমা। তবে এই ম্যাচ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কখনো কখনো হেরে যাওয়া ম্যাচ আপনাকে অনেক বেশি শেখায়।’

বাংলাদেশের সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলানারী ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে নিরাপদ থাকবে যে দেশগুলো

ফোন নম্বর ‘মোটু’ নামে সেভ করায় ডিভোর্স দিলেন স্ত্রী

প্রতিবেশীদের ছাড়াই পরাশক্তি হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভারতের, পারবে কি

পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে—মহারাষ্ট্রে নারী চিকিৎসকের হাতে লেখা সুইসাইড নোট

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

> খেলা
> ক্রিকেট

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ১৪
ব্যাট হাতে চরম বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন কোহলি। ছবি: এক্স
ব্যাট হাতে চরম বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন কোহলি। ছবি: এক্স

৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনীল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।

ইতোমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে ওয়ানডেতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে মাঠে নেমেছিলেন কোহলি। সাত মাসেরও বেশি সময়ের বিরতি শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচেও ডাক মারেন কোহলি।

দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান কোহলি। অনেকে ধরেই নিয়েছিল, হাত নেড়ে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠে। সে ঝড় থামালেন গাভাস্কার। সিডনিতে শেষ ওয়ানডেতে চেনা কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সাবেক অধিনায়ক।

গাভাস্কার বলেন, ‘কোহলি ১৪,০০০ এর বেশি রান করেছে। ৫২টি ওয়ানডে এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। ভারতের হয়ে সে অনেক রান করেছে। তার মধ্যে এখনো দলকে অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। হয়তো আমরা সিডনিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বড় ইনিংস দেখতে পাব। অ্যাডিলেড সবসময়ই তার প্রিয় মাঠগুলির মধ্যে একটি। তাই কোহলির কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি ছিল। কিন্তু সময় পক্ষে না আসায় যা হওয়ার হয়েছে।’

অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোহলির হাত নাড়ানোর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন গাভাস্কার, ‘এটি একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল। দর্শকদের বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন যারা কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়েছেন। সেখানে অনেক সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা বসে ছিল।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিরাট কোহলি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে নিরাপদ থাকবে যে দেশগুলো

ফোন নম্বর ‘মোটু’ নামে সেভ করায় ডিভোর্স দিলেন স্ত্রী

প্রতিবেশীদের ছাড়াই পরাশক্তি হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভারতের, পারবে কি

পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে—মহারাষ্ট্রে নারী চিকিৎসকের হাতে লেখা সুইসাইড নোট

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি