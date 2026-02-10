Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে ক্রিকেটের জয় হয়েছে, মনে করেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
শহিদ আফ্রিদি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অচলাবস্থা দূর হয়েছে। টানা কয়েক দিনের আলোচনার পর অবশেষে ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান সরকার। এই সিদ্ধান্তে ক্রিকেটের জয় হয়েছে বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় আফ্রিদি লিখেছেন, ‘ক্রিকেটীয় চেতনা জয়ী হয়েছে (পাকিস্তান ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায়)। ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তান সরকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পবিত্রতা রক্ষা করেছে এবং বিশ্বব্যাপী খেলাটির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে। ক্রিকেট জিতেছে, এর মানে হলো বিভাজন দূর করতে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে।’

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ২০১৩ সালের পর আর দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলেনি ভারত-পাকিস্তান। কেবলমাত্র বিভিন্ন বৈশ্বিক মঞ্চেই মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। ভারত-পাকিস্তানের লড়াই থেকে অন্যান্য যেকোনো ম্যাচের চেয়ে দ্বিগুণ কিংবা তার বেশি আয় করে আইসিসি। পাকিস্তানের বর্জন ঘোষণার পরও দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি আয়োজন করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। টানা আট দিনের চেষ্টার পর অবশেষে পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে এনেছে আইসিসি।

এমন সুখবরের পর এবার ভারত-পাকিস্তান টেস্ট দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। সিরিজটি কোথায় হতে পারে সেটাও জানিয়েছেন তিনি, ‘এটা প্রতিযোগিতাটি ও ক্রিকেটের জন্য দারুণ সিদ্ধান্ত। যেকোনোভাবেই হোক খুব শিগগিরই এই দুই দলের মধ্যে একটি টেস্ট সিরিজের আয়োজন করা দরকার। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য যুক্তরাজ্য হতে পারে দারুণ জায়গায়।’

পাকিস্তান ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় মোটেও অবাক হননি ক্রিকেট বিশ্লেষক এবং জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে। তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপে পাকিস্তান এই ম্যাচ (ভারতের বিপক্ষে) খেলতই। এটা খুবই পরিষ্কার একটা বিষয় ছিল। এই ম্যাচ বর্জন সম্ভব ছিল না কোনোভাবেই।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
