যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে বাংলাদেশের কথা স্মরণ করলেন নেদারল্যান্ডসের কোচ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। ৯৩ রানের হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে গেছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হারের পর কৃত্রিম আলোয় অনুশীলনের ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন ডাচদের প্রধান কোচ রায়ান কুক। সেখানেই ওঠে আসে বাংলাদেশের নাম।
সবশেষ এশিয়া কাপের আগে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছিল নেদারল্যান্ডস। সিলেটে হওয়া সেই সিরিজের পর আর কৃত্রিম আলোয় অনুশীলন করতে পারেনি দলটি। এমনকি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কৃত্রিম আলোয় কোনো অনুশীলন সেশন-ও পায়নি তারা। কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তাদের রাতে খেলতে হয়েছে। ম্যাচ হারের জন্য এটা একটা কারণ বলে মনে করছেন কুক। যিনি বাংলাদেশের সাবেক ফিল্ডিং কোচ।
সংবাদ সম্মেলনে কুক বলেন, ‘বিশ্বকাপ খেলতে এসে আমরা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম আলোয় অনুশীলন সেশন করতে পারিনি। (সবশেষ সফরে) আমাদের অনুশীলন সেশন ও ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যায় (বাংলাদেশ সফরে সিলেটে)। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আমাদেরকে কৃত্রিম আলোয় অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ সফরের পর এই প্রথম আমরা ফ্লাডলাইটে খেললাম। এই দলের অনেকে সেই সফরেও ছিল না।’
কৃত্রিম আলোয় অনুশীলনের ঘাটতি থাকলেও পেশাদারিত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে চান না কুক, ‘এই দলের অনেকের কাছেই এটা (কৃত্রিম আলোর নিচে খেলা) নতুন অভিজ্ঞতা। তাই বলে এটা অজুহাত হতে পারে না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মাঠে নিজেদের কাজটা আমাদের করতে হবে। এই ধরনের টুর্নামেন্টে ছেলেরা আগেও তা করেছে। রাতটা আমাদের জন্য ছিল খুবই বাজে।’
টস হেরে আগে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে মনে করছেন কুক, ‘রাতে এখানে শিশির পড়েনি। ওদের স্পিনাররা খুব ভালোভাবে বলের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। কাজেই টস জিতে আমাদের কী করা উচিত, সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও ভাবতে হবে আমাদের। তবে এটাও বলতে হবে, বল হাতে আমরা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঠিকঠাক করত পারি। ব্যাপারটি এ রকমই।’
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে ভক্তদের মধ্যে বরাবরই উত্তেজনার পারদ থাকে আকাশচুম্বী। তবে রাজনৈতিক ইস্যুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই অনিশ্চয়তার কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল। কয়েক দফা আলোচনার পর অবশেষে সেই মেঘ সরে গেছে; মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায় দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি। তাতে আকাশচুম্বী চাহিদা১ ঘণ্টা আগে
দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট সিরিজ অনেক আগেই ঠাঁই নিয়েছে হিমাগারে। আর এটাই আইসিসির বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানের সাক্ষাতে যোগ করে উত্তেজনার নতুন মাত্রা। দুই দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক বৈরিতার ছাপ পড়ে মাঠের ক্রিকেটে। সেটি এতটাই যে ম্যাচ শুরুর আগে দুই দেশের অধিনায়কেরা পরস্পরের সঙ্গে হাত তো মেলানই২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সন্ধ্যায় ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটি করে ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে উভয় দলের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আজ যারা জিতবে তারাই চলমান বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে পা রাখবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ ঘণ্টা আগে
নিজেদের ইনিংস শেষে কিছুটা নির্ভার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাটাররা বড় পুঁজি এনে দেওয়ার পর বোলাররাও নিজেদের কাজটা করেছেন দারুণভাবেই। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে নেদারল্যান্ডসকে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম জয়।১৪ ঘণ্টা আগে