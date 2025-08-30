সিলেটে দর্শকেরা গেট ভেঙে ঢুকে পড়লেন স্টেডিয়ামে

রুমান আহমেদ, সিলেট
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠের বাইরে দেখা গেল উত্তেজনা। খেলা শুরুর ২০ মিনিট পর স্টেডিয়ামের তিন নম্বর গেটে ব্যাপক ভিড় জমে যায়। একপর্যায়ে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন অনেক দর্শক। এ সময় টিকিট কেটে আসা সমর্থকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতিমূলক এই সিরিজ ঘিরে সিলেটের দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্ধারণ করেছিল টিকিটের দাম সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত। তবে খেলা শুরুর পর দর্শকদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে না পারায় এই ঘটনা ঘটে। পরে গেট ভেঙে প্রবেশকারীরা গ্যালারিতে চলে যান। এ সময় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সেনাবাহিনী। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি বিসিবির দায়িত্বশীল কারও কাছ থেকে।
ম্যাচের আগে বিসিবির কড়া নির্দেশনা ছিল দর্শকদের প্রতি। সে সব নির্দেশনা যেন ফুৎকারে উড়ে গেল দর্শকদের হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ায়। নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও তৈরি হলো সংশয়। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাসকিন আহমেদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডস ৮ উইকেটে তুলেছে ১৩৬ রান। জবাবে ১১ ওভারে ২ উইকেটেই ১০০ রান তুলে ফেলেছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ হারিয়ে দেওয়ার প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি দিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডস দলের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। কোচ রায়ান কুকও ম্যাচের আগের দিন জানিয়েছিলেন, যে কোনো দলকে হারিয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাস তাদের আছে। কিন্তু তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে এডওয়ার্ডসের ‘হুমকি’ কিংবা কুকের ‘আত্মবিশ্বাস’ কোনোটাই কাজে১ ঘণ্টা আগে
শুরুর দিকে ঝড়ের আভাস দিয়েছিলেন ম্যাক্স ও’ডাউড। চেষ্টা করেছিলেন বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে। কিন্তু তাঁকে থিতু হতে দেননি তাসকিন আহমেদ। কিছুদিন আগে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হওয়া এই পেসার বল হাতে জ্বলে উঠলেন আজ।২ ঘণ্টা আগে
সন্ধ্যায় পর সময় যত গড়ায়, মরুর দেশ আরব আমিরাতে ততই কমতে থাকে দাব দাহের তীব্রতা। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ক্রিকেটারদের অধিকতর স্বস্তির কথা মাথায় রেখেই ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ ক্রিকেটের রাতের সব ম্যাচ শুরুর সময় ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে রাতের ম্যাচে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অর্থাৎ৩ ঘণ্টা আগে
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ২২ মাস একাদশে ফিরেছেন সাইফ হাসান। সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে