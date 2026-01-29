বাংলাদেশ-ভারত বিরোধে কেন নীরব ছিল শ্রীলঙ্কা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে রীতিমতো ঝড় বইয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতে যেতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। এই ইস্যুতে বিরোধ সৃষ্টি হয় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে। এই বিরোধে পুরোপুরি চুপচাপ শ্রীলঙ্কা। নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতেই এই অবস্থান নিয়েছে লঙ্কানরা।
এএফপিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) সচিব বান্দুলা দিসানায়েকে বলেন, ‘কলম্বো আঞ্চলিক বিরোধে জড়াতে চায় না। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে যে বিরোধ চলছে, সে বিষয়ে আমরা নিরপেক্ষ থাকছি। তিনটি দেশই আমাদের বন্ধু। সামনের দিনগুলোতে যেকোনো দেশের জন্যই টুর্নামেন্টে আয়োজন করতে প্রস্তুত শ্রীলঙ্কা।’
মোস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাদ পড়ার পর ভারতের পরিবর্তে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে আইসিসিকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা বরাবরই চেয়েছে লিটন দাসদের ম্যাচগুলো হোক প্রধান আয়োজক দেশ ভারতেই। আইসিসি বারবার বুঝিয়েও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি।
নিজেদের অবস্থানে অটুট থাকায় শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয় আইসিসি। বদলি হিসেবে র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বেছে নেওয়া হয় স্কটল্যান্ডকে। আইসিসির এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। বাংলাদেশের সঙ্গে এটা অবিচার হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকিও দেন তিনি।
পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে আগামী সপ্তাহে। তার আগে বিশ্বকাপ নিয়ে বেশ দোলাচলেই আছে আইসিসি। শেষ পর্যন্ত ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা সরে দাঁড়ালে বিপদেই পড়ে যাবে সংস্থাটি। তবে তেমন সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, ক্রিকেটারদের শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার টিকিট কেটে রেখেছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সালমান আলী আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদি, বাবর আজমদের সবগুলো ম্যাচ হবে লঙ্কা দ্বীপে। ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ভারত, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা পাকিস্তানের।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বর্জন নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। এবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে আইসল্যান্ড রীতিমতো ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের।১৭ মিনিট আগে
রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে বেনফিকার জয় ছাপিয়ে আলোচনায় আনাতোলি রুবিন। শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা তিনি ঘটাননি। তবে যা করেছেন তাতে ইতিহাসের পাতায় এখন তাঁর নাম। ফুটবল বিশ্ব এখন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই আজ শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ানোর আগমুহূর্তে চমক দেখাল অস্ট্রেলিয়া।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশগ্রহণ করে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশ বাদ পড়ায় বয়কটের হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচগুলো ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে শ্রীলঙ্কা।৩ ঘণ্টা আগে