দেশে ফিরেই দুয়ো শুনলেন নাঈমরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আবুধাবিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ খোয়ানোর পর গত পরশু শেষ ওয়ানডেতে ২০০ রানের লজ্জার পরাজয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সমর্থকদের হতাশার শেষ নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা, ব্যঙ্গ রসিকতা তো হচ্ছেই। আজ দল যখন রাতে ফিরল, বিমানবন্দরে দুয়োও শুনতে হলো তাদের।
বিমানবন্দর থেকে বাসায় যাওয়ার পথে ‘ভুয়া-ভুয়া’ বলে সমর্থকদের কেউ কেউ তাসকিন আহমেদ, নাঈম শেখের গাড়ির দিকে তেড়ে যেতে দেখা গেল। হতাশা আর অপমানে মুখ ঢেকে নীরবে বিমানবন্দর ছাড়েন তাঁরা। মাত্র তিন মাস আগেও শ্রীলঙ্কা থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে ফিরেছিল এই দল—তখন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে ছিল ফুল, করতালি। এবার ঘরে ফেরার দিনে বোর্ডের কোনো কর্মকর্তাই ছিলেন না বিমানবন্দরে। মুদ্রার উল্টো পিঠটাই যেন দেখতে হলো মিরাজদের। অথচ এবার মরুর অভিযানের প্রায় অধিকাংশই ছিল সাফল্যভাস্বর। এশিয়া কাপে ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেয়েও সেটা কাজে লাগানো যায়নি। তবে চারটি ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছিল।
এশিয়া কাপের পরই আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজেই হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এক সময় নিজেদের ‘প্রিয় সংস্করণ’ ওয়ানডেতেই কি না বাংলাদেশ হলো ধবলধোলাই। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিকটু ছিল ধারাবাহিক বাজে ব্যাটিং। আর এ কারণে পুরো আরব আমিরাত সফরে মোট ১২ ম্যাচের ৭টি জিতেও তাই দেশে ফিরে দুয়ো শুনতে হলো তাসকিনদের।
অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ নিজের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ‘আমাদের মেনে নিতে হবে যে দল ভালো খেলছে না। আফগানদের বোলিং আক্রমণ দারুণ, কিন্তু সেটা সামলানো তো আমাদেরই দায়িত্ব ছিল। ব্যাটিং নিয়ে আমরা সত্যিই চিন্তিত। রান করতে না পারলে জয় আসবে না। টপ ও মিডল অর্ডারকে ধারাবাহিকভাবে রান করতে হবে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ওয়ানডেতেই প্রতিরোধের ছিটেফোঁটাও ছিল না। মিরাজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমরা উন্নতি করছি না। আমরা এতটা খারাপ দল নই, যতটা খারাপ খেলছি। দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকেই—আমি নিজেও। আশা করি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকেই আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব ইনশা আল্লাহ।’
তবে বাস্তবতা কঠিন। এমন ভাঙা মনোবল, এমন পরাজয়ের পর মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। ক্যারিবীয়রাও আজ ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। চেনা পরিবেশে বাংলাদেশের সামনে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ।
আবুধাবিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ খোয়ানোর পর গত পরশু শেষ ওয়ানডেতে ২০০ রানের লজ্জার পরাজয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সমর্থকদের হতাশার শেষ নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা, ব্যঙ্গ রসিকতা তো হচ্ছেই। আজ দল যখন রাতে ফিরল, বিমানবন্দরে দুয়োও শুনতে হলো তাদের।
বিমানবন্দর থেকে বাসায় যাওয়ার পথে ‘ভুয়া-ভুয়া’ বলে সমর্থকদের কেউ কেউ তাসকিন আহমেদ, নাঈম শেখের গাড়ির দিকে তেড়ে যেতে দেখা গেল। হতাশা আর অপমানে মুখ ঢেকে নীরবে বিমানবন্দর ছাড়েন তাঁরা। মাত্র তিন মাস আগেও শ্রীলঙ্কা থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে ফিরেছিল এই দল—তখন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে ছিল ফুল, করতালি। এবার ঘরে ফেরার দিনে বোর্ডের কোনো কর্মকর্তাই ছিলেন না বিমানবন্দরে। মুদ্রার উল্টো পিঠটাই যেন দেখতে হলো মিরাজদের। অথচ এবার মরুর অভিযানের প্রায় অধিকাংশই ছিল সাফল্যভাস্বর। এশিয়া কাপে ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেয়েও সেটা কাজে লাগানো যায়নি। তবে চারটি ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছিল।
এশিয়া কাপের পরই আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজেই হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এক সময় নিজেদের ‘প্রিয় সংস্করণ’ ওয়ানডেতেই কি না বাংলাদেশ হলো ধবলধোলাই। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিকটু ছিল ধারাবাহিক বাজে ব্যাটিং। আর এ কারণে পুরো আরব আমিরাত সফরে মোট ১২ ম্যাচের ৭টি জিতেও তাই দেশে ফিরে দুয়ো শুনতে হলো তাসকিনদের।
অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ নিজের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ‘আমাদের মেনে নিতে হবে যে দল ভালো খেলছে না। আফগানদের বোলিং আক্রমণ দারুণ, কিন্তু সেটা সামলানো তো আমাদেরই দায়িত্ব ছিল। ব্যাটিং নিয়ে আমরা সত্যিই চিন্তিত। রান করতে না পারলে জয় আসবে না। টপ ও মিডল অর্ডারকে ধারাবাহিকভাবে রান করতে হবে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ওয়ানডেতেই প্রতিরোধের ছিটেফোঁটাও ছিল না। মিরাজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমরা উন্নতি করছি না। আমরা এতটা খারাপ দল নই, যতটা খারাপ খেলছি। দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকেই—আমি নিজেও। আশা করি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকেই আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব ইনশা আল্লাহ।’
তবে বাস্তবতা কঠিন। এমন ভাঙা মনোবল, এমন পরাজয়ের পর মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। ক্যারিবীয়রাও আজ ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। চেনা পরিবেশে বাংলাদেশের সামনে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ।
এশিয়া–পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাছাইয়ে আজ মুখোমুখি হয়েছে ওমান-নেপাল। ম্যাচ শুরু হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগেই অবশ্য ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা। ২০ দলের মধ্যে ১৯ দলেরই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। বাকি একটি জায়গা নিয়ে লড়াইয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান ও কাতার।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজ দুর্দান্ত খেলেছেন ইব্রাহিম জাদরান। দারুণ খেলেও মেজাজ হারিয়েছেন আফগান ওপেনার। গতকাল সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে মেজাজ হারিয়ে যা করেছেন, তাতে আইসিসির শাস্তি পেয়েছেন জাদরান।২ ঘণ্টা আগে
পৌনে ৩ ঘণ্টার রোমাঞ্চকর লড়াই। প্রথম সেটে হেরে পিছিয়ে থাকলেও সেখানে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখেছেন জারিফ আবরার। ভারতের শৌনক চ্যাটার্জিকে ৫-৭,৬-২ ও ৭-৫ গেমে হারিয়ে ৩৫ তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা নিয়েছে আফগানিস্তান। ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে আফগানরা। পুরো সিরিজে বাংলাদেশকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে হাশমাতুল্লাহ শাহিদীর নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পর সুখবর পেলেন আফগান ক্রিকেটাররা।৬ ঘণ্টা আগে