কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছে নারী পদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২: ২৬
কোয়াব। ছবি: ফেসবুক
মিরপুরে কোয়াবের গত দুটি সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। বিসিবিতে হওয়া সভায় ক্রিকেটারদের কল্যাণ সমিতি কোয়াবের নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গতকালও একটি সভা হয়েছে। তবে সেটি বিসিবিতে নয়; তা ছিল রুদ্ধদ্বার সভা। মিরপুরের ডিওএইচএস এলাকার একটি কফি শপে ৬০-৭০ জন ক্রিকেটারের অংশগ্রহণে কোয়াবের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে তামিম ইকবালের নেতৃত্বে হয়েছে এই সভা।

সূত্রের খবর, বৈঠকে আলোচনা হয়েছে নির্বাচনে ক্রিকেটারদের প্রার্থিতা ও নারী ক্রিকেটারদের ভূমিকা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে। নারী ক্রিকেটারদের মধ্যে সাবেক নারী ক্রিকেটার জেসিয়া ইসলাম জেসি ও জাতীয় দলের বাইরে থাকা রুমানা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কোয়াবের পরিচালনা কমিটিতে নারীবিষয়ক একটি পদে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ২১ আগস্টের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে। ২৩ থেকে ২৬ আগস্ট ভোটার তালিকার বৈধ প্রার্থীরা কোয়াব নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন।

সূত্র আরও জানিয়েছে, নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকবে শুধু সাবেক ও বর্তমান জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং বর্তমান প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের। সাবেক প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার, সাবেক ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে খেলা ক্রিকেটারদের ভোটাধিকার রাখা হয়নি। ফলে এই শ্রেণির ক্রিকেটাররা কোয়াব নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা অবশ্য সদস্য হয়ে প্রার্থিতা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
