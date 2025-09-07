Ajker Patrika
এশিয়া কাপের সর্বকালের সেরা একাদশে সাকিব, বাকিরা কারা

সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। তারকা অলরাউন্ডারকে ছাড়া এশিয়া কাপ খেলবে বাংলাদেশ। দলে না থাকলেও এশিয়ার ক্রিকেট শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হওয়ার আগে সাকিবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো।

এশিয়া কাপের সর্বকালের সেরা একাদশ প্রকাশ করেছে ক্রিকইনফো। যেখানে আছেন সাকিব। সাবেক অধিনায়ক ছাড়া এশিয়া কাপের সর্বকালের সেরা একাদশে বাংলাদেশের আর কোনো ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি।

একাদশে ভারত থেকে সর্বোচ্চ চার ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন সেরা একাদশে। নেতৃত্বে থাকছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বাকি তিনজন হলেন বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব ও জসপ্রীত বুমরা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিনজন আছেন শ্রীলঙ্কার–সনাৎ জয়সুরিয়া, মাহেলা জয়াবর্ধনে ও লাসিথ মালিঙ্গা।

পাকিস্তান থেকে জায়গা পেয়েছেন শহীদ আফ্রিদি ও উমর গুল। বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তান থেকেও একজন ক্রিকেটার এশিয়া কাপের সেরা একাদশে আছেন। তিনি রশিদ খান।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর সর্বকালের সেরা এশিয়া কাপ একাদশ: মাহেলা জয়াবর্ধনে, সনাৎ জয়সুরিয়া, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, মহেন্দ্র সিং ধোনি (উইকেটরক্ষক ও অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, শহীদ আফ্রিদি, রশিদ খান, উমর গুল, জসপ্রীত বুমরা ও লাসিথ মালিঙ্গা।

এশিয়া কাপসাকিব আল হাসানক্রিকেট
