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ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘এ’ দলের লজ্জাজনক হার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘এ’ দলের লজ্জাজনক হার
ব্যাটিং ব্যর্থতায় ইনিংস এবং ৪১৩ রানে হেরেছে সফরকারীরা। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ব্যাটিং ব্যর্থতায় চার দিনের প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রিটোরিয়ায় হওয়া ম্যাচে স্বাগতিক ‘এ’ দলের বিপক্ষে ইনিংস এবং ৪১৩ রানের ব্যবধানে হেরেছে সফরকারীরা।

প্রথম ইনিংসে ১২২ রানে অলআউট হওয়ার পরই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। এরপর বোলিংয়েও সফরকারী দল ব্যর্থ হলে ম্যাচের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেয় স্বাগতিকেরা। মার্কেস অ্যাকারম্যান এবং সিনেথেম্বা কেশিলের ডাবল সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ৬৪৭ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করলে কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ ‘এ’।

তবু দেখার ছিল সফরকারী ব্যাটাররা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখাতে পারে কি না। কিন্তু প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি কোনো সফরকারী ব্যাটার। যে উইকেটে স্বাগতিক দুই ব্যাটার দ্বিশতক হাঁকিয়েছেন, সেই উইকেটে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের পক্ষে ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০। করেছেন মোহাম্মদ নাঈম। অথচ ‘এ’ দলে রয়েছেন জাতীয় দলে খেলা মাহমুদুল হাসান জয় (১), শাহাদাত হোসেন দিপু (০), জাকির হাসান (৮), আফিফ হোসেন (৬), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের (১৮) মতো খেলোয়াড়েরা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯* রান করেন টেলএন্ডার এনামুল হক।

তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন ইউসুফ, মোরেকি ও পটগেইটার।

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