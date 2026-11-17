আইপিএলকে বিদায় বলে নতুন চাকরি নিলেন ধোনি
আলোচনাটা চলছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। আইপিএলকে বিদায়ই বলে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।
আইপিএলকে বিদায় বললেও ভারতের এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়নি। যে চেন্নাইয়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন বলে আজ ফ্র্যাঞ্চাইজি সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। চেন্নাই নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘একজন অনন্য খেলোয়াড়, যিনি জীবনে একবারই আসেন। একটি নতুন দায়িত্ব। এমন এক বন্ধন, যা চিরকাল অটুট থাকবে। চেন্নাই সুপার কিংসের টিম মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।’
২০০৮ থেকে শুরু করে ২০২৫ পর্যন্ত ১৮ আইপিএলের প্রত্যেকটিতেই খেলেছেন ধোনি। দীর্ঘ ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ২৭৮ ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যার মধ্যে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছেন ২৪৮ ম্যাচ। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি যে পাঁচবার আইপিএল জিতেছে, প্রত্যেকবারই অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। তাছাড়া চেন্নাইয়ের মাঠে ম্যাচ হলেই ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁর পোস্টার নিয়ে মাঠে হাজির হতেন। ‘থালা’ নামে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলেন ভারতের এই কিংবদন্তি।
পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি চেন্নাইকে মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। ধোনির কাছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি তাই দ্বিতীয় পরিবারের মতো। চেন্নাই সুপার কিংস আজ এক্সে পোস্ট দেওয়ার সময় সেটা উল্লেখও করেছে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখেছে, ‘অসংখ্য জয়, কঠিন সময় এবং হৃদয়ে চিরকাল গেঁথে থাকা অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে। শুরু থেকেই এমএস ধোনি আমাদের এই যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছেন। আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে সুপার কিংসের নতুন প্রজন্মকে পথ দেখানো পর্যন্ত থালা সব সময়ই আমাদের পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবেন। আর চেন্নাই? চেন্নাই সব সময়ই তাঁর নিজের ঘর হয়ে থাকবে।’
চেন্নাইয়ের হয়ে ২৪৮ ম্যাচ খেলা ধোনি রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টসের হয়ে ৩০ ম্যাচ খেলেছেন। যেহেতু ফিক্সিংয়ের কারণে চেন্নাই ২ বছর নিষিদ্ধ ছিল, সেকারণে ২০১৬, ২০১৭ সালে তাঁর দল ছিল রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস। ২৭৮ ম্যাচে ৩৮.৩ গড় ও ১৩৭.৪৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ৫৪৩৯ রান। সেঞ্চুরি না করতে পারলেও ২৪ ফিফটি করেছেন। চেন্নাই সুপার কিংসে নতুন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বেও খেলেছেন ধোনি। কখনো কখনো একাদশে থাকলেও ব্যাটিংয়ে নেমেছেন একেবারে শেষে। নিজের মিডল অর্ডার ব্যাটিং পজিশন ছেড়ে দিয়েছেন তরুণদের জন্য। এবার তাঁকেই মেন্টর হিসেবে পাচ্ছে চেন্নাই।