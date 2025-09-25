পাকিস্তানকে হারিয়ে কি ফাইনালের টিকিট কাটতে পারবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। তাতে ভারত কেটেছে ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালের টিকিট। তাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এদিকে ফুটবলে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
ভিএফবি স্টুটগার্ট-সেল্তা ভিগো
রাত ১টা
সরাসরি
রেড বুল সালজবুর্গ-পোর্তো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
অ্যাস্টন ভিলা-বোলোনিয়া
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
টেনিস খেলা সরাসরি
জাপান ওপেন
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
