Ajker Patrika
বাজে হারে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ‘কাঠগড়ায়’ তুললেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৮
৮ উইকেটে হেরে ফিল্ডারদের কাঠগড়ায় তুললেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো
৮ উইকেটে হেরে ফিল্ডারদের কাঠগড়ায় তুললেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো

ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। একই মাঠে ওয়ানডেতে নেতৃত্বের অভিষেকটা আরও দারুণভাবে রাঙানোর সুযোগ গতকাল এসেছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে। কিন্তু কথায় আছে ‘ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস’। বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে ৮ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান।

২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তানের তিনটা ক্যাচ মিসের কারণে। লুহান ড্রে প্রিটোরিয়াসের রান যখন ১৮, তখন তাঁকে কট এন্ড বোল্ড করতে পারেননি নাসিম শাহ। তিনি আউট হয়েছেন ৪৬ রানে। আর ব্যক্তিগত ১৫ ও ৫৪ রানে জীবন পেয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও টনি ডে জর্জি। যেখানে দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়রকে স্লগ করতে যান ডি কক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে ক্যাচটা ধরেও তালুবন্দী করতে পারেননি মোহাম্মদ নাওয়াজ। ১৫ রানে বেঁচে যাওয়া ডি কক ১২৩ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ২২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

দক্ষিণ আফ্রিকার তিন টপ অর্ডার ব্যাটারের ক্যাচ মিসই যে পাকিস্তানকে বড্ড ভুগিয়েছে, সেটা স্বীকার করেছেন আফ্রিদি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত ক্যাচ মিসগুলো আমাদের ভুগিয়েছে। যদি আপনি সব সময় জেতেন, তখন আশেপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারবেন না। তবে আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’ ফয়সালাবাদে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।

ফয়সালাবাদে গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। ফখর জামান (০), বাবর আজম (১১) ও মোহাম্মদ রিজওয়ান (৪) দ্রুত বিদায় নিলে হাল ধরেন সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগা ১১৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন। সাইম (৫৩), সালমানের (৬৯) ফিফটির পাশাপাশি ফিফটি করেছেন নাওয়াজও। সাত নম্বরে নামা নাওয়াজের ৫৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংসটা পাকিস্তানের স্কোর ২৭০ পর্যন্ত নিয়ে গেলে। সাইম-সালমানকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফ্রিদি বলেন, ‘আমার মতে সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগার জুটি সহায়তা করেছে। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর এরপর ২৭০ রান। আমার মতে ভালো স্কোর ছিল এটা।’

ইকবাল স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রিটোরিয়াসের উইকেট নিয়েছেন ওয়াসিম জুনিয়র। ৭৬ রান করা ডি জর্জিকে ফিরিয়েছেন ফাহিম আশরাফ। ৬৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ডি জর্জি। আর পাকিস্তানি অধিনায়ক শাহিন ৭ ওভারে ৪১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। যদি আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে, তাহলে ৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতবে তারা। সবশেষ ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের মাঠে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৩০
১-১ সমতায় রয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ছবি: বিসিবি
১-১ সমতায় রয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ রাজশাহীতে লড়ছে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের চতুর্থ ওয়ানডে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে ৪ উইকেটে ২০০ রান করেছে আফগানরা। টস জিতে তারা আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

চতুর্থ যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বক্সিং খেলা সরাসরি

ওয়ান ফ্রাইডে ফাইটস

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেটঅনূর্ধ্ব–১৯আফগানিস্তান
ক্রিকেটের এই নিয়ম অবশ্যই আইসিসির বদলানো উচিত: ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইসিসির একটি নিয়ম বদলাতে বলছেন ইরফান পাঠান। ছবি: ফাইল ছবি
আইসিসির একটি নিয়ম বদলাতে বলছেন ইরফান পাঠান। ছবি: ফাইল ছবি

অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটে নিয়ম বদলায় বারবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) নিয়ম বদলানোর কাজটা করে হরহামেশাই। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে একটি নিয়ম বদলানোর দাবি করেছেন ইরফান পাঠান। এই নিয়ম পরিবর্তন না করা হলে মেজর টুর্নামেন্টে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার।

পাঠান মন্তব্য করেছেন গতকাল গোল্ড কোস্টে ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে শুবমান গিলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া পেসার মার্কাস স্টয়নিস এলবিডব্লিউর আবেদন করলে আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট ঘোষণা করেন। সেই অবস্থাতেই সিঙ্গেল নেন গিল এবং রিভিউ করেছেন। রিভিউতে ইনসাইড এজের প্রমাণ পাওয়ায় বেঁচে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সেই রান যোগ হলো না ভারতের স্কোরবোর্ডে। ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পাঠান বলেন, ‘আপনার আবেদনের পর আম্পায়ার আউট দিলেন। ব্যাটার রিভিউ নিলেন ও লেগসাইডের বাইরে যাওয়ার পরে তিনি নট আউট হলেন। বল প্যাডে লাগার পর সেটা চলে গেল কিন্তু রিভিউ নেওয়ার কারণে ব্যাটার রান পেলেন না। এমনটা তো হতে পারে না।’

এলবিডব্লিউর বিরুদ্ধে রিভিউ নেওয়ার পর ব্যাটার বেঁচে যাওয়ার পরও তাঁর সেই রান যোগ না হওয়ার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে নিয়ম বদলানোর আহ্বান পাঠানের। উদাহরণ হিসেবে তিনি বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের সাবেক এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার বলেন, ‘নিয়মের পরিবর্তন না হলে প্রত্যেক দল এভাবে রান মিস করবে। মনে করুন বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন ঘটনা ঘটল। আপনার দল ১ রানে হারল এবং ১ রানটা হলো সেটাই যা রিভিউ নেওয়ার কারণে আপনি পাননি। ক্রিকেটের এই নিয়ম আইসিসির অবশ্যই বদলানো উচিত। পরিবর্তন না করা হলে অবশ্যই সমস্যা হবে।’

পাঠান যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, সেটা গত বছরই ঘটেছে। নিউইয়র্কে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি ফাইনাল ম্যাচ না হলেও এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ওটনিল বার্টম্যান এলবিডব্লুর আবেদন করলে আম্পায়ার আউট দিয়েছেন। মাহমুদউল্লাহ রিভিউ নিয়ে বেঁচে গেলেও তাঁর ১ রান যোগ হয়নি বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে। পরবর্তীতে ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরে যায় ৪ রানে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গিলের সেই ১ রান স্কোরবোর্ডে যোগ না হলেও ভারত জিতেছে ৪৮ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। গ্যাবায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

বিষয়:

খেলাভারতীয়ক্রিকেটআইসিসি
বাংলাদেশের ক্লাবগুলোর ওপর কেন বারবার নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ফিফা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় দলের ক্যাম্প চলায় বন্ধ আছে ঘরোয়া ফুটবল। তবু দেশের ক্লাবগুলো খবরের শিরোনাম হচ্ছে নেতিবাচক কারণে। ফিফার নিষেধাজ্ঞা আসছে দেশের বড় বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে। বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পর এবার গত পরশু আবাহনী লিমিটেডও পেল খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা।
জাতীয় দলের ক্যাম্প চলায় বন্ধ আছে ঘরোয়া ফুটবল। তবু দেশের ক্লাবগুলো খবরের শিরোনাম হচ্ছে নেতিবাচক কারণে। ফিফার নিষেধাজ্ঞা আসছে দেশের বড় বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে। বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পর এবার গত পরশু আবাহনী লিমিটেডও পেল খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা।

জাতীয় দলের ক্যাম্প চলায় বন্ধ আছে ঘরোয়া ফুটবল। তবু দেশের ক্লাবগুলো খবরের শিরোনাম হচ্ছে নেতিবাচক কারণে। ফিফার নিষেধাজ্ঞা আসছে দেশের বড় বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে। বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পর এবার গত পরশু আবাহনী লিমিটেডও পেল খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা।

এখন পর্যন্ত কেউই সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারেনি। লিগ চলমান থাকায় খেলতে অবশ্য কোনো বাধা নেই কারও। তবে নতুন কোনো খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না কেউ। নিয়মের বেড়াজালের কারণে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ফর্টিস থেকে ধারে নেওয়া পা ওমর বাবু, ইসা জালোউ, ওকাফরকে খেলাতে পারেনি বসুন্ধরা কিংস। অথচ বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নিজেদের অন্যতম পেশাদার ক্লাব হিসেবে দাবি করে তারা।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ক্লাবগুলোর অসতর্কতা আর অবহেলায় এমন নিষেধাজ্ঞার পেছনে মূল কারণ। আবার খেলোয়াড়েরাও এজেন্টদের মাধ্যমে ফাঁদ তৈরি করে। অনেক সময় হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশটও ফিফার কাছে অভিযোগ পাঠানোর জন্য যথেষ্ট। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে থাকে ক্লাবগুলোও।

কিংসের প্রথম ধাক্কাটা আসে সাবেক কোচ ভালেরিউ তিতার কাছ থেকে। গত বছর ক্লাবটিকে চ্যালেঞ্জ কাপ ও ফেডারেশন কাপ জিতিয়েছেন তিনি। এরপর তাঁকে এবারের মৌসুমে রাখেনি কিংস। পাওনা পারিশ্রমিক বুঝে না পেয়ে ফিফার কাছে নালিশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি রোমানিয়ান কোচ। কয়েক সপ্তাহ আগে পারিশ্রমিক বকেয়ার অভিযোগে লিগের মাঝপথে কিংস ছেড়েছেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তারিক কাজী।

প্রশ্ন উঠছে, ঘরোয়া ফুটবল কি তাহলে কোনোভাবেই নিজেদের পেশাদারি আনতে পারছে না? গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরই আর্থিক জটিলতায় ঘেরা আছে ক্লাবগুলো। ফুটবলাররাও তাঁদের পারিশ্রমিক কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন। আবাহনী যেমন গত মৌসুমের আগে বেশ কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি করে। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর সেই খেলোয়াড়দের আর লিগে নিবন্ধন করায়নি। বিদেশি ছাড়াই খেলেছে লিগের প্রথম অর্ধ। রিচমন্ড বোয়াকে, কেনেডি আমুটেনিয়া ও মোয়াদ আল খৌলিরা পাওনা না পেয়ে অভিযোগ করেন ফিফার কাছে। প্রায় ৩ কোটি টাকার মতো পাবেন তাঁরা।

আবাহনীর ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপু বলেন, ‘আমরা মঙ্গলবার ফিফার সিদ্ধান্ত জেনেছি। তবে ৫ আগস্টের আগে ক্লাবের আগের ব্যবস্থাপনা যে আইনজীবী নিয়োগ করেছিল, তিনি ফিফাকে বাংলাদেশে পরিবর্তন ও আবাহনীর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফিফা খেলোয়াড়দের পক্ষে রায় দিয়েছে। যদিও তারা কেউ বাংলাদেশে আসেনি, এবং এক-দুজন একই মৌসুমে অন্য ক্লাবে খেলেছেও।’

এসব ক্ষেত্রে ফিফা বরাবরই ফুটবলারদের পক্ষে কাজ করে থাকে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় অংশীজন যে ফুটবলাররাই। তিন মৌসুম আগে ইরানের মাইসেম শাহ জাদেহকে দলে ভিড়িয়েছিল মোহামেডান। পাওনা রেখেছে ৭৩ লাখ টাকারও বেশি। মোহামেডানের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব বলেন, ‘বিষয়টি সমাধান করতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে।’

খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। মৌসুমের শুরুতে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব দল সাজানো নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে। ওই খেলোয়াড়ের পুরো অর্থ পরিশোধ করে শেষ মুহূর্তে লিগে নাম লেখাতে পারে তারা।

বসুন্ধরা, আবাহনী ও মোহামেডানকেও এখন তা-ই করতে হবে। নয়তো আগামী তিন দলবদলে খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না তারা। এভাবে একের পর এক নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়ে জাতীয় দলেও। সাবেক ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলি যেমন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এই মুহূর্তে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের অবস্থা খুবই খারাপ। ঘরোয়া ফুটবলে যত দিন পর্যন্ত খেলোয়াড়েরা সন্তুষ্টি বা পারিশ্রমিকের নিরাপত্তা না পাবে তত দিন পর্যন্ত জাতীয় দল কিন্তু ব্যর্থ হতেই থাকবে। আপনার ক্লাব ফুটবল চলে ১০ মাস। মাঝে মাঝে আপনি কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফিফাফুটবল
মার্তিনেজকে বিশ্রামে রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা, আছে চমকও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৭
এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে বিশ্রাম দিল আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি
এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে বিশ্রাম দিল আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনার ‘বাজপাখি’ তকমা আগেই পেয়েছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। প্রতিপক্ষের নিশ্চিত অনেক গোল বাঁচিয়ে আলবিসেলেস্তেদের অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন তিনি। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো গোলপোস্ট পাহারা দেওয়া এই গোলরক্ষককে এবার বিশ্রাম দিল আর্জেন্টিনা।

অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য গত রাতে ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। এই দলে নেই এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার এই গোলরক্ষকে যে বিশ্রাম দেওয়া হবে, সেটা আগে থেকেই অনুমিত ছিল। এই প্রীতি ম্যাচ দিয়ে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেয়েছেন হোয়াকিন পানিচেলি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি এবং ম্যাক্সিমো পেরোনে। যাদের মধ্যে প্রেস্তিয়ানি ও পানিচেলি আক্রমণভাগের ফুটবলার।

এখানে লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজদের মতো তারকারা থাকছেন প্রেস্তিয়ানি-পানিচেলির সঙ্গে। ১৯ বছর বয়সী প্রেস্তিয়ানি ছিলেন কদিন আগে শেষ হওয়া অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অন্যতম তারকা। ফাইনালে মরক্কোর কাছে আর্জেন্টিনা হারলেও টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্সের ছাপ রেখেছেন প্রেস্তিয়ানি। এদিকে মিডফিল্ডার পেরোনে এখন ইতালির ক্লাব কোমোর মধ্যমাঠের দায়িত্ব পালন করছেন।

অ্যাঙ্গোলা সফরে আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলে আছেন দু্ই গোলরক্ষক হেরোনিমো রুলি ও ওয়ালতার বেনিতেজ। মাঝমাঠে অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পলরা আছেন পেরোনের সঙ্গী। নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কোস সেনেসি, ভ্যালেনতিন বার্কোরা সামলাবেন রক্ষণভাগ। বার্কো এই ম্যাচ দিয়ে এক বছর পর ফিরছেন। ২০২৪ সালের মার্চে এল সালভাদরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে খেলেছিলেন তিনি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে তিনি একটা ম্যাচই খেলেছেন।

স্কালোনির দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই চমকে দেওয়ার মতো তথ্য দিয়েছেন এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া। দেশের লিগে খেলা কোনো খেলোয়াড়কে এবার দলে নেওয়া হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। ক্লাবগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাঁর চাওয়া এমনটাই। অ্যাঙ্গোলার জন্য আর্জেন্টিনার এই সফরটি ঐতিহাসিক। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। যদিও ভেন্যু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আর আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলটাই অনুশীলন করবে স্পেনে।

অ্যাঙ্গোলা সফরে ২৪ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল

গোলরক্ষক: হেরোনিমো রুলি, ওয়ালতার বেনিতেজ

রক্ষণভাগ: নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, ভ্যালেনতিন বারকো

মাঝমাঠ: অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পল, জিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, ম্যাক্সিমো পেরোনে, নিকো পাজ

আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেজ, জুলিয়ানো সিমেওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেস, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি

বিষয়:

খেলাআর্জেন্টিনাফুটবলএমিলিয়ানো মার্টিনেজ
