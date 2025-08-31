‘লিটনের ফর্মে থাকাটা দলের জন্য জরুরি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অধিনায়ক হলেও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে ধারাবাহিক নন লিটন দাস। ঘরের মাঠে গত মাসে পাকিস্তান সিরিজে তিন ম্যাচের কোনোটিতেই ছুঁতে পারেননি দুই অঙ্ক। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে নেদারল্যান্ডস সিরিজের শুরুটা করলেন দুর্দান্ত। ২৯ বল ৬ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের জয়।
এশিয়া কাপের আগে লিটনের রানে ফেরাটা দরকার ছিল দলের জন্য। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যাটে ধারাবাহিকতা আনা। লিটনের মধ্যে সেই ছাপ দেখতে পাচ্ছেন তাসকিন আহমেদ। ২৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ-সেরা হওয়া এই পেসার গতকাল আসেন সংবাদ সম্মেলনে। লিটন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘লিটন খুবই ভালো খেলেছে। আসলে লিটনের ভালো খেলাটা বা ফর্মে থাকাটা আমাদের দলের জন্য অনেক জরুরি।’
এশিয়া কাপে ভালো করতে হলে শুধু ব্যাটিং নয়, সব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে। তাসকিন আরও বলেন, ‘সম্প্রতি সে (লিটন) ফর্মে ফিরছে, ভালো ব্যাটিং করছে, নেটেও দেখছি। এই ধারাবাহিকতা যদি আমাদের এগোতে থাকে। সামনে বড় ইভেন্টেও ভালো করা সম্ভব। আমাদের মতো দলে তো সব ক্ষেত্রে অবদান আরও বেশি লাগে। এটা খুবই ভালো দিক যে ব্যাটিংয়ে ভালো হচ্ছে, বোলিংয়েও হচ্ছে।’
নেদারল্যান্ডস সিরিজের আগে জাতীয় দলের ক্রিকেটার পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করেছেন জুলিয়ান উড। তাঁর দেওয়া তালিম মাঠে অনুবাদ করতে পারছেন ক্রিকেটাররা। তাসকিন বলেন, ‘হ্যাঁ উন্নতি হচ্ছে (পাওয়ার হিটিংয়ে)। সত্যি বলতে, জুলিয়ান উড এসেছেন বেশি দিনও হয়নি, মাত্র এক সপ্তাহ। ৭-১০ দিন আসলে খুব একটা উন্নতি বোঝাও কঠিন। তবে তিনি যেভাবে অনুশীলন করাচ্ছেন, এর ইমপ্যাক্ট অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে পাব আশা করছি।’
